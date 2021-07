Многонациональные учения НАТО начались в Грузии Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера 26 июля 2021, 12:37

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Российский певец Лев Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, заявила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее данным, пригласили его депутаты от правящей «Грузинской мечты». «Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами. Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии. По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты». Власти Грузии пока это не прокомментировали. Напомним, грузинские радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили фактически выдворили из страны Владимира Познера за его «антигрузинские заявления», сделанные много лет назад. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов

Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи 25 июля 2021, 17:35

Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина 25 июля 2021, 14:14

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил руководителя КПРФ Геннадия Зюганова прекратить втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. «Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» – обратился Жириновский к Зюганову, передает ТАСС. Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», – продолжил Жириновский. По его мнению, Зюганову «пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм». Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что «все левые режимы обречены». «Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас», – заключил Жириновский. Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку 25 июля 2021, 15:47

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка. Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости». «Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook. Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь. Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг». В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации. «А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков. «Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. В посольстве Киргизии в Москве произошла драка 25 июля 2021, 13:06

Фото: mfa.gov.kg

Текст: Ксения Панькова

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту. «В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка. Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина 25 июля 2021, 13:16

Фото: instagram/youtube

Текст: Игорь Кравченко

«Понимаете, что даст этому человеку мандат депутата? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных», – написала в Instagram известная телеведущая Марина Ким. Она выступила в поддержку экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина Ирины, чье заявление в ЦИК повлекло за собой снятие политика с выборов в Госдуму. На сторону Ирины Грудининой также встала писательница Арина Холина. Телеведущая Марина Ким написала в Instagram о том, что вполне понимает мотивы, по которым Ирина Грудинина (бывшая жена бизнесмена Павла Грудинина, который намеревался баллотроваться от КПРФ в Госдуму) направила в Центризбирком письмо о том, что у бывшего супруга могут быть иностранные активы. Многие утверждают, что это «какой-то хитрый политический ход», заметила Ким. «А я ей верю, – рассуждает ведущая. – Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку?.. Понимаете, что даст этому человеку мандат? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных». «К черту политику. Ирина, я вас просто искренне поддерживаю как женщина. И желаю вам мужества отстоять свои права!» – написла телеведущая. Напомним, в субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена. Ранее представители Ирины Грудининой высказывали опасения, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По словам представителей, Грудинин остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге. В пятницу Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у бывшего супруга доли в иностранном офшоре. В письме женщина рассказала, что считает заказчиком кампании против нее своего бывшего супруга. «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – написала Грудинина. Она считает, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына, и опасается за свою безопасность в будущем: «В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут». Грудинину также поддержала писательница и блогер Арина Холина. «Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна – его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то», – заметила писательница в своем Facebook. «Если кто не помнит драматических подробностей, то Грудинин пытался отобрать у жены примерно все – даже родительскую квартиру. И, понятно, все вот это «совместно нажитое» считал исключительно своим», – указала Холина. Причина, по ее мнению, в распространенном подходе, который заключается в том, что женщине при разводе остаются только дети, а все имущество должно перейти бывшему мужу. «Ирина Грудинина и ее адвокаты заявили, что Грудинин скрывает офшорные счета. А также мстит бывшей по мелочи... Никогда, конечно, не узнаешь, кто в разводе показывает себя с худшей стороны, но примеров такого мужского поведения слишком много, чтобы не поверить, – рассуждает Холина. – Мужчина возраста и воспитания Грудинина искренне и незамутненно ненавидит женщину за то, что та посмела с ним расстаться... И никогда им не приходит в голову, что они делают что-то не так. Поразительная уверенность в собственной безупречности». Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» 26 июля 2021, 07:26

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится. По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя. «То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем 25 июля 2021, 22:22

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман рассказали о будущем конфликте планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к «глобальному пожару» и «грядущей мировой войне», в которой на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а военные действия будут сопровождать масштабные атаки хакеров на системы противника, передает РИА «Новости». Американский адмирал убежден, что Соединенным Штатам придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий. Ставридис и Акерман призывают сосредоточиться на автономном оружии, а не «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого». Накануне в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта» 26 июля 2021, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik. Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог. «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов. Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог. «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он. Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья 25 июля 2021, 16:02

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России. «В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль. Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении. Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете 25 июля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио. За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова. Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио. В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса 26 июля 2021, 09:50

Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости». По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах. Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ 26 июля 2021, 08:23

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете. «Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале. Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии. Россия из-за углеродного налога будет платить ЕС более 1 млрд евро в год 26 июля 2021, 08:35

Фото: Christian Ohde/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов, заверенных Минэкономразвития. Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития. Ведомство отвечает за консультации с ЕС по углеродному налогу. Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении – 16,3 млн тонн (в 2019 году – 18,4 млн тонн), следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров – 1,1 млрд евро от 7 млрд евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов. Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на 7,6 млрд евро в год.