Ирина Грудинина обратилась с письмом к Элле Памфиловой, так как на нее обрушился поток травли после обращения в ЦИК

Бывшая жена кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Ирина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, пожаловавшись, что на нее обрушился поток травли после обращения в ЦИК в связи с наличием у Грудинина доли в иностранном офшоре.

В письме, которое имеется в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД, Грудинина написала, что ее обращение в ЦИК по поводу наличия у бывшего мужа действующих активов за рубежом «обернулось для меня настоящим кошмаромм», «в ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ».

«Заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин. Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – считает она.

«Что будет дальше? Полный уход от ответственности по делам, связанным с «Совхозом имени Ленина». Жесткое подавление всех пайщиков и жителей совхоза, которые сегодня добиваются соблюдения своих прав. Использование административного ресурса в полную силу, чтобы не передавать в муниципальную собственности школу, стадион, другие социальные объекты. Ладно, Бог со мной, с моими интересами, интересами детей, но он же реально обманывает людей», – подчеркивает бывшая жена кандидата в Госдуму от КПРФ.

Грудинина подчеркнула, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына: «Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все. В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут».

«Это не обращение, а крик души. Услышьте меня: если не как представитель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать – стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов», – заключила она.

Напомним, Ирина Грудинина обратилась в ЦИК, предоставив доказательства владения бывшим мужем иностранных активов, которые не были указаны при его регистрации.

Накануне стало известно, что ни Грудинин, ни его бывшая супруга не пришли на заседание рабочей группы Центризбиркома России по рассмотрению жалоб и заявлений. Из-за отсутствия дополнительных сведений по обращению с обвинением в сокрытии офшора Грудинин пока остается в партийном списке для регистрации кандидатов.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь, адвокат Дмитрий Мальбин рассказал – он располагает информацией о том, что баллотирующийся в Госдуму Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD.

При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет».

Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году.