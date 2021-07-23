Лавров: Иностранные спецслужбы могут поддержать продвигающих экстремизм в России Адвокат рассказал о принадлежащих Грудинину акциях иностранной компании 23 июля 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Гендиректор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин перед выборами в Государственную думу продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD, сообщил адвокат Дмитрий Мальбин. «Грудинин постоянно забывает указывать свои иностранные активы при регистрации на выборы. Это не разовая ошибка, просто человек так живет... У нас есть информация, что ему принадлежит 1/3 акций белизской компании Bontro LTD. Он вновь пытается обмануть граждан в ходе своей избирательной кампании», – отметил представитель бывшей жены бизнесмена Ирины Грудининой, передает Рапси Партия КПРФ на съезде 24 июня выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Госдумы, в который вошел председатель партии Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и предприниматель Грудинин. Бывшая жена незарегистрированного кандидата в депутаты обратилась в ЦИК, предоставив доказательства владения Грудининым иностранных активов, которые не были указаны при его регистрации. Накануне рабочая группа Центризбиркома не приняла решений по заявлению бывшей жены бизнесмена, но конечное слово в данном вопросе еще не поставлена. Представители Грудининой опасаются, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По их словам, бизнесмен остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытается мстить бывшей супруге. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году.

Зюганов ответил на предложение объединить усилия КПРФ и «Справедливой России» 22 июля 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

КПРФ готова выслушать идеи партии «Справедливой России – За правду», сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, но только после сентябрьских выборов, сейчас идет политическая борьба, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «Если есть хорошие идеи и с чем идти – после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция», – сказал Зюганов РИА «Новости», комментируя предложение Прилепина. По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован левопатриотический блок. «Мы сформировали команду и под это программу, мы приглашали всех – и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания», – отметил Зюганов. Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей, и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные. Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. В КПРФ предложение назвали «предвыборным пиаром» на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему. Лавров заявил о попытках Запада расшатать ситуацию в России перед выборами 23 июля 2021, 11:01

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Запад стремится создать вокруг России «пояс нестабильности», а внешняя ситуация напрямую заточена на то, чтобы влиять на обстановку в России, в том числе в связи с выборами, заявил глава МИД Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму. По словам главы МИД, внешнеполитические условия перед сентябрьскими выборами в Государственную думу остаются сложными. «Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями, эта внешняя ситуация напрямую заточена многими западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в России, в том числе в связи с предстоящими выборами. И западные политтехнологи по большому счету никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения», – сказал Лавров, передает ТАСС. При этом он добавил, что ни по одному из направлений ответов на многочисленные вопросы Москва не получила. «Не гнушаются фейками, пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей делать выбор – либо ты с Западом, либо с Россией. Хотят осваивать территории вокруг нашей страны, окружить нас санитарным кордоном. Эта линия самым ярким образом проявилась на Украине, пытались обкатать методики цветных революций в Белоруссии, развернули борьбу американцы и за Молдавию. Мы ни с кем не хотим ссориться, но все должны понимать – мы готовы к любому развитию ситуации и готовы обеспечивать свои интересы», – сказал Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». Министр подчеркнул, что Россия будет проводить самостоятельную внешнюю политику. «Мы не будем принимать внешние угрозы и ультиматумы. Будем укреплять суверенитет, не будем скатываться ни к изоляции, ни к конфронтации. Мы не допустим вовлечения России в гонку вооружений. У нас уже есть все, чтобы себя защитить. Мы всегда будем продвигать объединительную повестку и будем готовы к сотрудничеству со всеми без исключения, кто проявляет встречную готовность, на основе равноправия и взаимного уважения. Нам придает уверенности, что такой подход разделяют подавляющее большинство стран мира», – сказал Лавров. Он также заявил, что запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и «политическим остракизмом». «Запад не хочет договариваться на основах принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина «международное право» и изобрел свой термин «миропорядок, основанный на правилах», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти правила формируются ситуационно и так, «как Западу выгодно, а затем предъявляются всем в качестве универсальных норм». «Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций», – пояснил он. «К сожалению, те конструктивные подходы, которые мы исповедуем и продвигаем на международной арене разделяются не всеми, прежде всего имею в виду так называемый исторический Запад», – отметил Лавров. Запад «не хочет смириться с тем, что его исторически сложившиеся лидирующие позиции остаются в прошлом», подчеркнул он. Ранее глава МИД обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. В общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке «Единой России» представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам – 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве. Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму 20 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, считает адвокат Алексей Мельников. «Если указанная информация о наличии офшорной компании у будущего кандидата верна, то можно сказать, что политик не извлек надлежащих уроков из предыдущей ситуации и наступает на одни и те же грабли. Это не может не удивлять. Общеизвестно, что сокрытие такой информации это основание отказать в регистрации такому кандидату. И тем более удивительно, что опытный взрослый человек, находящийся в длительных судебных конфликтах со своей бывшей женой и членами Совхоза, не учитывает это обстоятельство», – рассказал он РАПСИ. По мнению адвоката, Грудинину должно быть очевидно, что к его персоне особо пристальное внимание и потому сокрыть незаконные действия непросто. Ранее стало известно, что бывшая жена Грудинина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена и политика есть доля в иностранной офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Комиссия, уточнил он, уже направила письмо Грудинину, но разъяснений от политика пока не получила. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Памфилова назвала иск «Яблока» к ЦИК «подленьким» 21 июля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала иск партии «Яблоко» в Верховный суд России по поводу принятого ЦИК порядка видеонаблюдения «не только абсурдным, но и в какой-то степени подленьким». «Вчера партия «Яблоко» подала иск к ЦИК в Верховный суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. … На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. Проиллюстрирую это лишь одним примером – по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард – для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей», – заявила Памфилова. Он добавила, что «трехсуточная трансляция по всей стране естественно, обошлась бы гораздо дороже». «Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объему увеличится практически в 15 раз?» – добавила Памфилова, передает РИА «Новости». «И это наряду с созданием ЦИК максимально благоприятных условий для «живых» наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение. Надеюсь, что и партия «Яблоко» на этот раз поработает гораздо лучше, чем обычно, когда шуму от неё больше всего, а наблюдателей – «с гулькин нос», – отметила она. Памфилова также указала, что «западноориентированному «Яблоку» стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь». Напомним, «Яблоко» подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы. Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет 20 июля 2021, 16:12 Текст: Елена Мирошниченко

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». «По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter. Павел Грудинин – российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Бывший депутат Московской областной думы (1997-2011). Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от КПРФ. Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании 20 июля 2021, 19:00 КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании, заявил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ – единственные, кто противостоит этой команде», – сказал Афонин ТАСС. По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, «кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют». «Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то – наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт – это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», – заключил он. Пресс-служба ЕР ранее сообщала, что в рамках соглашения партиям «предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм». Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Кандидата в Госдуму от КПРФ заметили в караоке на Ставрополье 21 июля 2021, 12:57 Текст: Мария Бобылева

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попал в объектив видеокамеры в Ставропольском крае, когда он потратил более 100 тыс. рублей в караоке. «Бондаренко, который жалуется на проблемы со здоровьем, более четырех часов пил и кутил в караоке, традиционно покуривал кальян», передает Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Кремлевская прачка». Посещение караоке произошло еще 1 мая, но известно об этом стало только сейчас. В итоге, как утверждается, депутат заплатил по счету более 100 тыс. рублей. Депутат Бондаренко в 2018 году прославился спором с уволенной министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках прожил целый месяц на 3,5 тыс. рублей. За две недели он похудел на 6 кг, но спор выдержал. ОП и политические партии подписали соглашение о наблюдении за чистотой выборов 21 июля 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Общественная палата подписала с российскими партиями соглашение об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы. «Подписание предварила жаркая дискуссия участников на тему необходимости обеспечения безопасности здоровья на участках – партийные представители высказали самые разные точки зрения на необходимость вакцинирования наблюдателей. Но сошлись в одном: обеспечить честность и прозрачность выборов, и безопасность здоровья на участках – задача всех участников выборов», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Открывая церемонию, председатель ОП Лидия Михеева отметила, что Общественная палата, выступая субъектом общественного контроля за выборами, накопила существенный опыт общественного мониторинга. Она напомнила, что во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции статус общественный наблюдателей получили 526 тыс. граждан. Тогда, по словам Михеевой было впервые подписано соглашение между Общественной палатой и партиями. «Нам хотелось бы продолжить работу в таком же конструктивном и продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной основе договариваться по координации наблюдения, в том числе видеонаблюдения», – сказала она. Важным направлением работы Михеева назвала обеспечение санитарной безопасности и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику распространения коронавируса. По ее словам, ОП поддерживает идею вакцинации независимых общественных наблюдателей. «Наблюдатели не должны становиться источником риска, выступая невольным переносчиком заболевания», – заявила она, призвав потенциальных наблюдателей сделать себе прививку и пообещав содействие со стороны федеральной и региональных общественных палат в организации вакцинации на местах. Также Михеева выразила убежденность в том, что сотрудничество партий и общественников «обеспечит синергию и позволит достичь главного результата – соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании». Тема безопасности на участках вызвала горячую дискуссию среди участников заседания. Так, зам секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко напомнил о предложении партии подписать соглашение «За безопасные выборы», в котором приоритетное внимание уделяется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности в ходе избирательной кампании и дней голосования. Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о планах партии задействовать в наблюдении за выборами 60 тыс. человек. «Мы выступаем за безопасность избирательного процесса для жизни и здоровья граждан, поэтому будем рекомендовать своим представителям пройти вакцинацию», – сказал он, подчеркнув, что решение должно приниматься гражданами добровольно. «Для нас важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием для отказа в допуске наблюдателям», – уточнил он. Глава Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков сообщил, что отделения партии во всех регионах пописали соглашения с общественными палатами. К контролю за выборами со стороны партии уже привлечено 15 тыс. человек. При подготовке наблюдателей партия уделяет приоритетное внимание вопросам сохранности жизни и здоровья граждан. «Мы просим наших избирателей, поскольку это в основном люди старшего поколения, максимально соблюдать меры личной безопасности и вакцинироваться, если против того не возражает их лечащий врач», – сказал он. Лидер партии «Российская партия свободы и справедливости» Максим Шевченко против обеспечения чистоты выборов не возражал, но потребовал внести в соглашение редакторские правки, уточняющие ряд позиций. Шевченко выступил против проведения обязательной вакцинации, рассказав о личном опыте болезни. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении безопасности в ходе голосования, предложил обратиться в соответствующие ведомства с просьбой об отмене занятий в школах и вузах, где расположены избирательные участки в первый два дня голосования – 17 и 18 сентября. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. В ОП пообещали предоставить всем желающим возможность участия в видеонаблюдении за выборами 21 июля 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев рассказал журналистам об организации работы института общественных наблюдателей в ходе подготовке к выборам. «В каждом регионе на базе общественных палат открыты общественные штабы по наблюдению за выборами», – сказал Григорьев в ходе подписания соглашения между Общественной палатой и политическими партиями о взаимодействии в рамках наблюдения за выборами. Важным направлением работы общественных штабов он назвал организацию видеонаблюдения. Так, по его словам, в каждом штабе будут работать специальный центр, куда будет выведена трансляция с избирательных участков, следить за которой сможет любой желающий. «Мы максимально открыты и представляем всем желающим широкие возможности для наблюдения. Можно хоть 24 часа в сутки наблюдать: как идет голосование, как хранятся бюллетени, как производится подсчет голосов. Кроме того, возможность для видеонаблюдения будет и в партийных штабах. Хочу обратиться к представителям партий, чтобы они тоже предоставили максимальную возможность гражданам наблюдать за тем, что происходит на участках», – отметил Григорьев. Он также сообщил, что близится к завершению программа обучения наблюдателей, реализуемая Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» совместно с Общественной палатой России, региональными общественными палатами и рядом общественных организаций. Григорьев особо подчеркнул, что участие в программе приняли не только общественники, но и представители политических партий. «Для нас это важно, потому что так и вырабатываются общие подходы и общие стандарты к наблюдению за выборами и их оценке. На протяжении нескольких лет более двух тысяч общественных организаций работают по нашему «Золотому стандарту» наблюдения. Нам приятно, что и некоторые политические партии тоже используют его в своей работе», – отметил Григорьев, уточнив, что документ берут на вооружении даже партии, не взаимодействующие формально с Координационным советом, например – КПРФ. Председатель Координационного совета также заявил, что ключевая цель подписанного соглашения состоит в том, чтобы силами политических партий и общественных организаций обеспечить максимально эффективное наблюдение за выборами, гарантирующее их прозрачность и честность. Ранее Общественная палата подписала с российскими партиями соглашение об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы. ОП поддержала предложение «Единой России» о санитарной безопасности во время выборов 21 июля 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Общественная палата России поддержала предложение «Единой России» за проведение избирательной кампании с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы голосование прошло открыто и честно. И строго в рамках закона, чтобы результаты не вызывали ни у кого ни малейших сомнений. У «Единой России» накоплен значительный опыт ведения избирательных кампаний и по наблюдению за ходом голосования. Наши наблюдатели будут обладать необходимыми навыками и знаниями и будут выполнять общую для всех задачу и работать на общий результат – контроль за выборами», – сказал Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. Он добавил, что «Единая Россия» приветствует инициативу Общественной палаты в части соглашения о наблюдении за выборами. Ранее «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. В Совфеде заявили о продолжении попыток Запада вмешаться в выборы в России 22 июля 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. По его словам, усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил и радикалов. «В антироссийской кампании участвуют как официальные органы стран Запада, так и иностранные СМИ, международные НКО и действующие в интересах своих спонсоров иноагенты», – заявил Джабаров, слова которого приводятся в Telegram комиссии Совфеда. Кроме того, отметил он рабочая группа зафиксировала расширение списка участников попыток вмешаться в электоральный суверенитет России. «К атакам на предстоящее голосование подключились известные своей антироссийской позицией международные НКО. 20 июля организация Amnesty International опубликовала заявление о выборах в Российской Федерации, в котором отрабатывается все тот же сценарий с поддержкой кандидатов-правонарушителей», – заявил Джабаров. «Заявление Amnesty International заканчивается откровенно провокативными призывами, которые служат ярким примером вмешательства в суверенные дела Российской Федерации. Нашей стране предлагается отменить все ограничения для участников экстремистских организаций. В добавок к этому организация предложила находящимся в России иностранным дипломатам участвовать в судебных слушаниях и публично осуждать решения российских судов. Фактически это прямой призыв вмешиваться в деятельность российской системы правосудия», – отметил сенатор. По его словам, ставленники Запада не скрывают, что перед ними стоит задача по дискредитации сентябрьского голосования. Так, отметил Джабаров, 17 июля член совета движения «Голос» Андрей Бузин на «Эхо Москвы» заявил, что продолжит говорить о нелегитимности выборов и сослался при этом на мнение «международного сообщества». «Свои заявления «Голос» подтверждает и конкретными действиями. Это движение, после ликвидации признанного в 2016 году иноагентом юридического лица, на практике продолжает осуществлять свою деструктивную деятельность в интересах иностранных государств. Сейчас «Голос» активно участвует в попытках дискредитации выборов в Госдуму посредством публикации претенциозных и манипулятивных докладов. Звучащие в этих якобы экспертных текстах пропагандистские формулировки и надуманные оценки затем тиражируются в иностранных СМИ и СМИ-иноагентах», – отметил сенатор. Он также указал, что о целях Запада можно судить по утвержденному 15 июля комитетом Европарламента по иностранным делам докладу о стратегии отношений с Россией. Так, в документе евродепутаты призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги выборов в Госдуму. «Для этого отрабатывается сценарий, прямо обозначенный автором доклада, известным русофобом, евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом», – заявил Джабаров. «Сейчас Запад использует сеть своих антироссийских структур именно для создания фейков о недопущении отдельных кандидатов до выборов. Для этого предпринимаются попытки зарегистрировать в качестве кандидатов тех, кто заведомо не имеет такого права в соответствии с российским законодательством», – отметил Джабаров. По его словам, это делается только для того, чтобы хоть как-то сфабриковать обвинения в адрес российской избирательной системы и попытаться нанести удар по легитимности выборов. Ранее в МИД заявили, что ряд недружественно настроенных стран делают ставку на подрыв внутриполитической стабильности в России в преддверии выборов. МИД заявил об отсутствии иллюзий об ослаблении давления Запада перед выборами 22 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел не питает иллюзий в отношении ослабления давления на Россию в преддверии выборов, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов. «Иллюзий никаких мы в отношении ослабления давления на Россию в предстоящие два месяца и последующий период не испытываем», – сказал он на заседании рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму в Совете Федерации. Он добавил, что ряд недружественно настроенных стран делают ставку на подрыв внутриполитической стабильности в России в преддверии выборов, передает РИА «Новости». «Результаты нашего мониторинга попыток вмешательства указывают на то, что общая установка ряда недружественно настроенных государств на подрыв внутриполитической стабильности в Российской Федерации путем нагнетания вокруг нее негативного информационного фона, реализации различного рода провокаций, задействования ресурсов разнообразных прокси-активистов, продвигающих ангажированную повестку в пределах страны, в целом изменений не претерпела», – заявил Гаврилов. «Ставка по-прежнему делается на предстоящие выборы и предполагает постепенное наращивание политического и медийного давления на нашу страну и органы власти по мере приближения 19 сентября», – подчеркнул он. Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. На выборы в сентябре выдвинуто более 45 тыс. кандидатов 21 июля 2021, 11:49 Текст: Алина Назарова

На предстоящие выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинуто более 45 тыс. кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов в порядке самовыдвижения», – сказала Памфилова, передает ТАСС. Она отметила, что на выборы в Госдуму были заверены списки 15 партий. «Выдвинуто 5 806 кандидатов, из них по федеральному округу – 4 183 кандидата, по одномандатным округам – 1 623, в том числе самовыдвиженцы – 174», – отметила глава ЦИК. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Лавров: Иностранные спецслужбы могут поддержать продвигающих экстремизм в России 23 июля 2021, 11:10 Текст: Алина Назарова

Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто занимается экстремистской деятельностью в России, заявил глава МИД Сергей Лавров. «По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы - спецслужбы (иностранных государств) не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь (в России) в продвижении всяких экстремистских тенденций», – сказал Лавров. По его словам, ФСБ и другие наши специальные службы работают и отслеживают такого рода экстремальные угрозы, передает РИА «Новости». Ранее Лавров заявил, что Запад стремится создать вокруг России «пояс нестабильности», а внешняя ситуация напрямую заточена на то, чтобы влиять на обстановку в России, в том числе в связи с выборами. Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке «Единой России» представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам – 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.