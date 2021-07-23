Песков: Упомянутая Путиным проблема с вакцинами в одном из регионов решена

Проблема с вакцинами в одном из российских регионов, о котором упоминал президент Владимир Путин, решена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не сказав, о каком субъекте идет речь.

На совещании с членами правительства в среду Путин потребовал обратить дополнительное внимание на вопросы логистики и распределения вакцин от коронавируса в регионах страны. Президент отметил, что к нему приходит информация от людей, жалующихся на невозможность сделать прививку от ковида, так как вакцины закончились. Глава государства не сообщил, откуда поступила жалоба, но заметил, что вакцины в этом регионе были на складе, но отсутствовали в ведомственном медицинском учреждении.

«Президент не стал называть этот регион, поэтому я тоже не могу его назвать. Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом», – признался Песков, передает ТАСС.

Также он утвердительно ответил на вопрос, решена ли проблема с вакцинами в данном субъекте. «Президент же именно акцентировал – это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе», – напомнил пресс-секретарь главы государства.

Он также заявил, что вакцинация от ковида граждан России остается приоритетом, но обязательства по поставкам вакцин за рубеж, безусловно, будут выполняться. «Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан, все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет», – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что обязательства России по поставкам вакцин на внешние рынки «безусловно, будут выполняться».

В четверг аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.