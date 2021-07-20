Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate

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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
Разделы

США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется Anthony Behar/Reuters
Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...

Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...
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«Гаец» с золотым унитазом

Частная тюрьма с крематорием

Обсуждение: 5 комментариев

США против антипрививочников

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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate

    20 июля 2021, 21:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, рассказал на авиасалоне МАКС-2021 заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.

    «Цифра 75 на борту – это 57 наоборот. Это счастливая цифра ... это дополнение к этому самолету ... пока это номер, ему надо время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки.

    Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км.  Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57.

    Напомним, первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.


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    США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие
       20 июля 2021, 04:27
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. 

    Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км.

    Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он.

    Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» .

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    Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана
       20 июля 2021, 10:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

    «В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

    В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

    Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.

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    Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя
       20 июля 2021, 14:32
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого».

    Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС.

    Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.

    Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. 

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    Анонсирован пуск «Циркона» по морской цели на максимальную дальность

    20 июля 2021, 11:32

    Текст: Алина Назарова

    Очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на максимальную дальность запланирован на ближайшее время с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «В рамках проходящих в настоящее время летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) гиперзвукового «Циркона» в ближайшее время будет выполнен пуск изделия по морской цели на максимальную дальность», – уточнил он, передает ТАСС.

    В понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. 

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    ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели
       20 июля 2021, 10:02
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Назарова

    Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила на полигоне Капустин Яр испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны.

    «На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний, планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году.

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    Россия поставит Турции дополнительную партию С-400
       20 июля 2021, 11:27
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    «Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

    Ранее Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

    Коментарии (17)
    Эксперты объяснили «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона»
       20 июля 2021, 12:26
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием.

    «Это политическое заявление, носящее антироссийский характер. Оно не соответствует действительности. Перечень носителей ядерного оружия исчерпывающе описан в договоре СНВ-3, который продлен американской стороной и действует в настоящее время», – пояснил военный эксперт Игорь Коротченко.

    По его словам, «в данном случае типаж носителей ядерного оружия стратегического класса согласован, прописан, он есть в уведомительных актах, поэтому стратегическая стабильность и безопасность обеспечивается действующим договором СНВ-3».

    «Слова Кирби – ничтожная манипуляция, – подчеркнул эксперт. – Дело в том, что Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения. У нас принята на вооружение система «Кинжал» и завершаются испытания «Циркона». А у американцев разработки гиперзвука находятся на этапе летных испытаний. Поэтому их отставание и обуславливает такие заявления, которые делаются в политических целях».

    В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков назвал слова представителя Пентагона Джона Кирби «ложью». Он добавил, что «любая ракета, имеющая подходящие для размещения ядерной боеголовки размеры, может быть носителем такой боеголовки». «Но российские гиперзвуковые ракеты не оснащены ядерным зарядом, потому что Россия не нарушает международные соглашения», – заключил Сивков.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.

    В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

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    Коментарии (8)
    Пушков посоветовал США задуматься о причинах создания Россией «Циркона»

    20 июля 2021, 08:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты «Циркон», призвал США подумать о причинах создания Россией этого оружия.

    Пушков в Telegram посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя «оскорбленную невинность» и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.

    «Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны (...) Кирби об всем этом в курсе?», – задался вопросом сенатор.

    Он также отметил, что о намерении США отказаться от ядерного оружия не слышно, зато известно, что американская сторона активно работает над «новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении».

    «Поэтому слова Кирби – это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», – добавил Пушков.

    Ранее стало известно, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года.

    В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км.

    Кирби заявил на это, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором.

    Коментарии (6)
    Японцы предрекли Армагеддон в случае применения Россией ракет «Циркон»

    20 июля 2021, 12:12

    Текст: Алина Назарова

    Сообщения об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» вызвали опасения среди читателей портала Yahoo News Japan.

    Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее «нет шансов». «Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!» – написал sin, передает РИА «Новости».

    «Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!» – считает j_m.

    «Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого «Циркона»!» – отметил pux.

    Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию. «У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!» – написал TMK.

    Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями. «Обратите внимание на время запуска этого «Циркона». Как раз накануне открытия Токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?» – задался вопросом shy.

    Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

    Коментарии (13)
    Россия предостерегла США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

    20 июля 2021, 06:57

    Текст: Антон Антонов

    Решение США развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе будет носить дестабилизирующий характер, заявило посольство России в США.

    В посольстве «хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим». В сообщении указывается, что в таком случае «время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором.

    Коментарии (12)
    Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе
       20 июля 2021, 14:06
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием.

    «Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он.

    При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт.

    «Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог.

    «Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов.

    По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог.

    «Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.

    В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков. 

    Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков.

    «Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента.

    В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона». 

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    Путин угостился мороженым на МАКСе

    20 июля 2021, 16:00

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

    В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое.

    В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант.

    Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним.

    «Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку.

    Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. 

    Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. 

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    Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров

    19 июля 2021, 22:35

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы.

    Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости».

    Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона.

    В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. 

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    Истребителем Су-57 заинтересовались пять стран

    20 июля 2021, 11:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава компании Александр Михеев.

    «Один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Имеет, безусловно, различные преимущества. Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам – самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», – передает ТАСС слова Михеева.

    Он сообщил также, что «Рособоронэкспорт» выполняет контракт по поставке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орион-Э».

    «У нас уже есть контракты», – также рассказал Михеев РИА «Новости», говоря про «Репеллент» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

    Страны, в которые будут поставлены указанные комплексы, Михеев не назвал.

    Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году.

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    Названы сроки поставок нового российского истребителя Checkmate

    20 июля 2021, 15:15

    Текст: Алина Назарова

    Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.

    «Максимальная масса боевой нагрузки – 7400 кг, практический потолок – 16,5 км, максимальная скорость – 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка – 8 единиц», – указывается в презентации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, новый военный истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным. Также из слайдов следует, что самолет будет иметь станцию с активной фазированной антенной решеткой, круговую оптическую и радиотехническую разведку, широкодиапазонную связь.

    «Пять с половиной лет до начала поставок», – указывается в презентации самолета.

    Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого».

    ЛТС «Сухой» имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.

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