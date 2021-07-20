ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям».

По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России.

«Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он.

По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год.

В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов.

«Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов.

Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа.

«Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов.

Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57.

Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.