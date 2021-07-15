Псаки заявила о состоявшейся встрече по кибербезопасности между Россией и США

Встреча рабочей группы России и США по вопросам кибербезопасности состоялась накануне, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о перспективах такой встречи.

«Встреча, которая, по моей информации, была вчера. Но я переподтвержу эту информацию», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Псаки отметила, что дискуссия на экспертном уровне продолжается. «Это часть нашего продолжающегося взаимодействия, которое происходит на экспертном уровне с тех пор, как президент встречался с президентом Путиным. Ни одна встреча не является в обязательном смысле решающей, это скорее о том, чтобы продолжать дискуссии о наших ожиданиях и шагах, которые должны быть приняты, чтобы отвечать на атаки в киберсфере и вымогателей», – заявила Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден оставлял за собой право на ответные действия в связи с кибератаками «в то время и в том виде, в которым сочтет нужным». «Но я не буду предвосхищать их сегодня или когда-либо», – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».