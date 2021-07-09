Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Минторг США внес в черный список несколько российских компаний 9 июля 2021, 16:58

Фото: Graeme Sloan/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США. Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости». Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран. Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами». Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека 9 июля 2021, 16:05

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы». «Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе. Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации». Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США. «Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России. Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества». «На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе. Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах. «Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада. Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения. Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов». «В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти. Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России 9 июля 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России. Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз. «А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Названы даты визита Керри в Москву 9 июля 2021, 03:23

Фото: Xu Jinquan/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри состоится на следующей неделе, сообщил Госдеп. Керри «посетит Москву 12–15 июля», говорится в сообщении. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», передает ТАСС. Напомним, в МИД России заявляли, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с климатическими изменениями. Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Анонсирована встреча Лаврова и Керри в Москве 9 июля 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля в Москве проведет встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Имеется в виду предметно обсудить вопросы климатической повестки дня в контексте подготовки предстоящей осенью текущего года 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и с учетом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом Совете», – сказала Захарова. Она добавила, что стороны также обменяются мнениями относительно приоритетов двух стран и возможностей совместных действий для достижения реалистичных климатических целей, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что визит Керри в Москву состоится 12-15 июля. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата». Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку 9 июля 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом. Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной. «Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Москва призвала Вашингтон ответственно подходить к выводу войск из Афганистана 9 июля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Россия призывает США к ответственному подходу к выводу американских войск из Афганистана, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов. «Данный уход должен проводиться ответственно, с тем чтобы он действительно не влиял на сферу безопасности на афганском пространстве. Это для нас самое главное», – передает его слова ТАСС. По мнению Венедиктова, будет ли вывод войск «негативно или позитивно влиять на переговоры [по урегулированию в стране] – уже вторично». «Время покажет, как проводился этот вывод. Но мы, по крайней мере, наших западных партнеров, США прежде всего, призываем именно к такому, к ответственному выводу [войск из Афганистана]», – сказал замсекретаря СБ. Он добавил, что влияние талибов (Талибан» – запрещенная в России организация) в Афганистане нарастает, однако пока они не могут взять всю страну под контроль. «Мы получаем информацию о росте их (талибов) влияния, о захвате тех или иных уездов, но пока однозначно говорить о том, что [у талибов есть шанс вернуться к контролю над Афганистаном], я думаю, преждевременно», – сказал Венедиктов. «Потому что да, мы видим, что ведутся активные действия», – отметил он. Замсекретаря СБ пояснил, что «этот период времени традиционно характеризуется активными наступательными действиями талибов, это происходит в конце каждой весны». «Так что я бы пока не делал преждевременных выводов о том, что талибы смогут взять ситуацию под контроль на территории страны в целом», – заключил он. Напомним, президент США заявил, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Он также сообщил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. Путин поздравил президента Монголии со вступлением в должность 9 июля 2021, 13:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил нового президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха со вступлением в должность, а также с национальным праздником Надам и столетием Народной революции, которое будет отмечаться 11 июля, сообщила пресс-служба Кремля. «Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств обсудили также борьбу с распространением коронавирусной инфекции». В разговоре лидеров было «отмечено успешное выполнение плана мероприятий, приуроченных к празднованию в этом году столетия установления дипломатических отношений». Подчеркнута важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках, а также условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Выборы в Монголии прошли 9 июня, новым президентом стал председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух. Согласно поправкам в конституцию, жители страны впервые избрали главу государства на шесть лет. Путин призвал уделять приоритетное внимание сбережению правды о Второй мировой войне 9 июля 2021, 13:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии особо подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Российский лидер отметил, что созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве. «Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», – говорится в телеграмме президента. Также Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности. Ранее Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом. Путин попросил Колокольцева и Золотова доложить об идеях по ограничению оружия 9 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия и попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия. «Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме. «Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, – Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок», – сказал президент. 1 июля Путин подписал закон, согласно которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы. Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок. В Кремле анонсировали посещение Путиным авиасалона МАКС-2021 9 июля 2021, 12:59 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле ожидают, что президент Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы ожидаем, что президент посетит МАКС», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона, передает РИА «Новости». МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Ранее на МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном». Казахстан получил на МАКС-2021 павильон, где Путин обычно покупает мороженое 9 июля 2021, 13:31 Текст: Наталья Ануфриева

Госкорпорация «Роскосмос» сменит традиционное местоположение на авиакосмическом салоне МАКС-2021, его павильон отдадут под национальную экспозицию Казахстана. Традиционно рядом с павильоном продается мороженое, которое покупает делегация во главе с президентом России Владимиром Путиным. В оргкомитете авиасалона МАКС-2021 сообщили, что «произошли заметные изменения в размещении компаний, тематических зон в павильонах мероприятия». Теперь «D1 – это павильон страны-партнера МАКС-2021 – Казахстана», а «экспозиция Роскосмоса размещена в павильоне F2», передает РИА «Новости». На протяжении многих авиасалонов Роскосмос традиционно занимал павильон из быстровозводимых конструкций D1, украшенный космической символикой. «F2 – это постоянный павильон, который имеет хорошую инженерную инфраструктуру», – отметили в госкорпорации, подтвердив информацию о своем переезде в другой павильон. МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В Кремле ожидают, что Владимир Путин посетит авиасалон. Ранее на МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном».