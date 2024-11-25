Астана предложила территорию для газопровода из России в Китай

Казахстан предложил территории для газопровода из России в Китай через страну

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, Казахстан выразил заинтересованность в проекте поставок газа из России в Китай и готов предоставить свою территорию для строительства газопровода.

Саткалиев подчеркнул, что вопрос реализации этого проекта зависит от согласия России и Китая. Проект находится в компетенции этих двух стран, которые должны определить основные параметры для его начала.

Кроме того, в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября, Казахстан выразил готовность обсудить возможное участие Росатома в строительстве атомной электростанции. Саткалиев отметил, что если российская сторона поднимет этот вопрос, Казахстан будет готов к обсуждению. Он также сообщил, что в правительстве Казахстана создана специальная структура для решения вопросов, связанных с проектом атомной электростанции.

Напомним, спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина, о чем заявил.

Россия также активно готовится к государственному визиту Путина в Казахстан.

Перед этой поездкой Путин опубликует статью, посвященную отношениям между Россией и Казахстаном.