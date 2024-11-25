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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

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    25 ноября 2024, 13:17 • Новости дня

    Астана предложила территорию для газопровода из России в Китай

    Казахстан предложил территории для газопровода из России в Китай через страну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

    Как сообщает ТАСС, Казахстан выразил заинтересованность в проекте поставок газа из России в Китай и готов предоставить свою территорию для строительства газопровода.

    Саткалиев подчеркнул, что вопрос реализации этого проекта зависит от согласия России и Китая. Проект находится в компетенции этих двух стран, которые должны определить основные параметры для его начала.

    Кроме того, в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября, Казахстан выразил готовность обсудить возможное участие Росатома в строительстве атомной электростанции. Саткалиев отметил, что если российская сторона поднимет этот вопрос, Казахстан будет готов к обсуждению. Он также сообщил, что в правительстве Казахстана создана специальная структура для решения вопросов, связанных с проектом атомной электростанции.

    Напомним, спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина, о чем заявил.

    Россия также активно готовится к государственному визиту Путина в Казахстан.

    Перед этой поездкой Путин опубликует статью, посвященную отношениям между Россией и Казахстаном.

    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 ноября 2024, 03:10 • Новости дня
    Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

    Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, подчеркнув его роль в укреплении взаимопонимания между народами.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.

    «Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.

    До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.

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    23 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Источник: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России

    ТАСС: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России

    Источник: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане будет обсуждаться разрешение Запада наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, в рамках визита в Казахстан президент России Владимир Путин намерен обсудить с союзниками аспекты кризиса на Украине.

    Источник отметил, что Россия и Казахстан имеют соглашение о взаимной поддержке в случае агрессии. «Поэтому эта тема, безусловно, присутствует в повестке дня», – сказал он.

    Государственный визит Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября. На следующий день российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, где председательствует Казахстан.

    В среду агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин, выступая по телевидению, заявил, что российская противовоздушная оборона успешно отразила атаки западными дальнобойными ракетами. Он также подчеркнул, что дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

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    23 ноября 2024, 06:25 • Новости дня
    Президент Кубы поблагодарил Путина за поддержку кубинцев

    Диас-Канель отметил прочность отношений Кубы с Россией на встрече с Бегловым

    Tекст: Денис Тельманов

    Мигель Диас-Канель выразил благодарность Владимиру Путину за понимание трудностей кубинцев на встрече с Александром Бегловым в Гаване.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Владимира Путина за понимание проблем кубинских граждан, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало в ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Гаване. Диас-Канель подчеркнул, что визит Беглова в сложный для Кубы момент свидетельствует о продолжении теплых отношений между странами.

    Губернатор Петербурга также выразил благодарность за прием и заверил, что в его городе с теплотой относятся к кубинскому народу. Беглов отметил значимость идей Фиделя Кастро для будущих поколений, акцентируя внимание на важности их преемственности.

    Визит Александра Беглова связан с открытием Дней Санкт-Петербурга на Кубе, которые начали свою работу в среду. Это событие подчеркивает культурные и политические связи между Россией и Кубой, способствуя укреплению двусторонних отношений на различных уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Кубы землетрясения привели к повреждениям трансформаторов и кабелей, вызывая перебои в энергетической системе. Россия оказала экстренную помощь Кубе, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 62 млн долларов.

    Сеченовский университет и Центр генной инженерии Кубы договорились о совместных исследованиях, чтобы быстрее выводить на рынок лекарства от рассеянного склероза и болезни Паркинсона, используя 3D-модели.

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    22 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Путин поддержал принятие «Орешника» на вооружение

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

    Речь об этом шла на совещании главы государства с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. «С учетом положительного результата проведенного пуска полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава при его эксплуатации и применении», – пояснил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – сказал глава государства.

    Путин также объявил о принятом решении касательно серийного производства системы «Орешник». «Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято», – добавил он. «Да, собственно говоря, оно практически организовано», – отметил президент. Путин подчеркнул, что, имея в виду особую силу этого оружия и его мощь, система «будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения».

    Напомним, в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

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    22 ноября 2024, 20:22 • Новости дня
    Путин назвал «Орешник» высокоточным оружием

    Путин отметил отсутствие у системы «Орешник» статуса стратегического оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская система «Орешник» не является стратегическим оружием и представляет собой высокоточное средство, не относящееся к оружию массового поражения, отметил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

    «По факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае – это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также сообщил о разработке в России целой линейки ракет средней и меньшей дальности. Среди них находятся и другие системы, аналогичные «Орешнику», которые в настоящее время проходят испытания и в будущем будут запущены в серию.

    В ходе совещания Путин также заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости. Кроме того, он выразил благодарность создателям системы «Орешник». Президент заявил о намерении наградить разработчиков и производителей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» государственными наградами.

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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

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    22 ноября 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин собрал совещание по оборонной тематике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений.

    Мероприятие проходит в Кремле, передает ТАСС.

    В пятницу днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин сегодня вечером проведет совещание с открытой частью, однако тема встречи остается в секрете.

    Накануне Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске.

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    22 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин: Испытание «Орешника» прошло успешно

    Путин поздравил разработчиков с успешным испытанием «Орешника»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил, что испытания новой ракетной системы средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением прошли успешно.

    На встрече с представителями оборонно-промышленного комплекса президент отметил безъядерное гиперзвуковое оснащение комплекса, передает ТАСС.

    «Вчера информировал личный состав Вооруженных сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о российской новейшей ракетной системе средней дальности – это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали «Орешник», – баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что, по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Он поздравил с этим участников совещания. «Я вас с этим поздравляю», – отметил глава государства. В процессе обсуждения президент также указал на потенциальную мощь «Орешника», сравнив ее эффективность с оружием стратегического назначения. Он отметил, что благодаря ударной мощи и возможности массового применения система может быть чрезвычайно эффективной на поле боя.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник».

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    22 ноября 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин пообещал наградить создателей ракет «Орешник»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о намерении наградить разработчиков и производителей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» государственными наградами.

    «Создатели ракетной системы «Орешник» – те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», – пообещал глава государства на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    «Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы, вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в ее создании, имея в виду и всю кооперацию, а это, как известно, конструкторы, ученые и инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее», – обратился президент к участникам встречи.

    Напомним, в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    Накануне российский лидер рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске.

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    25 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Спецслужбы Казахстана пресекли теракт в колонии

    Сотрудники КНБ Казахстана задержали десять сторонников радикальной идеологии, готовивших теракт в колонии

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого, готовившего теракт в колонии, а также его подельников, участвовавших в пропаганде терроризма.

    Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из колоний страны, а также его подельников, сообщает ТАСС.

    Операцию по задержанию проводили совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области, уточнили в пресс-службе КНБ. Деятельность десяти сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу.

    По предварительным данным, один из подозреваемых планировал теракт в условиях заключения, тогда как остальные участвовали в пропаганде терроризма и вербовке. Во время обысков по местам отбывания наказания изъяты холодное оружие, смартфоны и другие вещественные доказательства. Один из задержанных ранее осужден за экстремизм, а остальные отбывают наказание за различные преступления, включая убийство, разбои и кражи. В Алматы задержан еще один подозреваемый, находившийся на пробационном контроле.

    В отношении всех фигурнатов ведутся досудебные расследования по ряду статей Уголовного кодекса Казахстана, таких как «Акт терроризма», «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Комитет нацбезопасности Казахстана задержал в городе Актау местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта.

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    25 ноября 2024, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Песков сообщил о готовности Путина обсуждать урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Он подчеркнул, что Путин всегда подтверждал свою открытость к мирному процессу, сообщает ТАСС.

    Так он прокомментировал сообщения о том, что команда Дональда Трампа намерена начать работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

    Ранее Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    При этом Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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