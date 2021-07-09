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Путин провел телефонный разговор с Байденом
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Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин прокатился по ЦКАД на Aurus
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Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus.
Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости».
Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы.
«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный.
«Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин.
Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде.
«Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент.
«Конечно», – ответила Кузнецова.
Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска
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Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.
«[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина.
Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта.
«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.
Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года.
«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин.
Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.
Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.
Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
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Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.
По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».
«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».
Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».
Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.
Глава МИДа сообщил, что Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника
Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства.
Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом.
«Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС.
После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».
Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
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Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику.
«Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика.
Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека
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Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах».
В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы».
«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе.
Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации».
Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.
«Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России.
Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества».
«На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе.
Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах.
«Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада.
Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения.
Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов».
«В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти.
Байден: «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении с 2001 года
Движение «Талибан» (запрещено в России) сейчас наиболее сильно в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан, заявил президент американского государства Джо Байден.
«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь», – передает слова президента РИА «Новости».
«США достигли того, чего хотели в Афганистане», – отметил Байден.
По его словам, США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулировании. Вашингтон призывает к этому все стороны в стране, передает РИА «Новости».
Также США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане, и будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Байден подчеркнул, что страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.
Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты
Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале.
Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Минторг США внес в черный список несколько российских компаний
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Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».
Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран.
Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда
Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли сразу во всех чтениях закон, позволяющий вернуть ветеранам труда доплату в 550 рублей каждый месяц.
В срочном порядке вопрос о законопроекте включили в повестку регионального парламента, и Заксобрание в четверг приняло проект, представленный фракцией «Единая Россия» и внесенный фракцией КПРФ.
«Предлагается исключить условие, при котором для доплаты в 550 рублей необходимо, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 15 631 рубля. Такая мера позволит поддержать более 50 тысяч жителей региона», – рассказал, представляя законопроект, лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов, передает РИА «Новости».
По его словам, до момента принятия закона ветераны труда в регионе получали такую надбавку. Так, по итогам 2020 года доплаты в 550 рублей ежемесячно получили более 45 тыс. ветеранов труда, общая сумма доплат составила 325 млн рублей. Как отметил Артемов, расходы на ветеранские доплаты будут учтены при формировании бюджета на следующий год.
После представления проекта закона депутат-коммунист Андрей Алехин добавил, что фракция КПРФ вносила этот законопроект на рассмотрение парламента шесть раз, но «не была услышана». В ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что вопрос решался много лет, правительство Омской области не раз обращалось в федеральные органы с этим вопросом, но, как утверждает спикер, принять законопроект не получалось из-за позиции Минфина.
«Президент дал зеленый сигнал, и его услышали все, и на федеральном уровне тоже. Наша с вами задача – принять законопроект. Спасибо всем, кто эти годы действительно пытался решить эту проблему», – резюмировал Варнавский.
Законопроект был принят 39 депутатами единогласно, его отправили на рассмотрение губернатору Омской области Александру Буркову, который тут же попросил финансовый блок правительства сделать заключение.
30 июня на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. 7 июля Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда.
Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.
Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз.
«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии»
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Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля.
В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания.
Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс.
Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков.
Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов.
В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ.
После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».