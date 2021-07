Песков заявил о необходимости диалога между Россией и США по вопросам климата Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью 14 июля 2021, 14:16

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков. Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве 12 июля 2021, 18:48

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым измерили температуру. «Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД России пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела. Ранее глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений. Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 07:25

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС. В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье. Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет. Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Лавров: Визит Керри поможет развитию отношений России и США 12 июля 2021, 17:45 Текст: Алина Назарова

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри. Как отмечает РИА «Новости» в Telegram, Лавров начал переговоры с Керри со слов «Дорогой Джон». «Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата», – сказал Лавров. По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития. «И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года», – добавил Лавров. Министр также заявил, что визит Керри в Москву будет способствовать развитию двусторонних отношений и снятию напряженности. «Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», – сказал Лавров. По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств. «Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов», – добавил глава МИД. В свою очередь Керри выразил надежду, что сотрудничество России и США в сфере климата положит начало новым инициативам в этой области. Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Сервис коротких видео YouTube начал работать в России 12 июля 2021, 15:50

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. Сервис уже работает более чем в 20 странах мира. Google начал тестировать сервис YouTube Shorts в США и Индии в прошлом году, сейчас он доступен более чем в 20 странах мира, преимущественно в Латинской Америке, но и, например, в Великобритании и Канаде. Кроме России, в понедельник сервис начинает работать для пользователей из Ирландии, Австрии, Италии и Испании. «С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать YouTube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Пользователям станут доступны такие новые функции, как возможность добавлять текст в видео, делать короткие аудиозаписи из других роликов Shorts, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики продолжительностью до 60 секунд непосредственно в сервисе, добавлять в видео отрывки, сохраненные в памяти телефона, и использовать базовые фильтры для коррекции цвета. Компания отмечает, что для просмотра роликов на YouTube появился специальный раздел, а в мобильной версии – отдельная вкладка. Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels. В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России 12 июля 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News обвинили Вашингтон в «абсолютном цинизме» после того, как бывший глава Госдепа Майк Помпео потребовал прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против инфраструктурных объектов США. Так некоторые пользователи напомнили, что сами США – одни из самых главных киберпреступников в мире. «Мне кажется, что Соединенным Штатам придется упасть еще ниже, прежде чем они окончательно осознают свое положение», – написал Wonderhorse, передает РИА «Новости». Другие сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо. «Страна, за которой необходимо пристально следить, – это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках», – заявил читатель под ником Canadianlovesusa. Однако главным виновником комментаторы признали президента США Джо Байдена. «Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности», – отметил Harvey Stockdale, добавив, что Владимир Путин, в отличии от американского коллеги, ставит интересы своего народа на первое место. Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам 13 июля 2021, 22:15 Текст: Дарья Григоренко

Администрация Соединенных Штатов собирается объявить о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Позднее на текущей неделе мы намерены объявить о новых шагах в отношении программ-вымогателей, а на следующей неделе сообщим о дальнейших мерах, которые мы принимаем для повышения нашей устойчивости в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах», – сказал Салливан, чье выступление транслировалось в YouTube-аккаунте Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту США, передает РИА «Новости». Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников 14 июля 2021, 00:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали России ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия. «В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС. Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности. «Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», – заявил Блинкен. По словам госсекретаря США, 22 страны поддержали версию Вашингтона о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – считает Блинкен. Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности. Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. МИД предлагал посольству США снять иммунитет с укравшего ж/д указатель дипломата 13 июля 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Либо снимать нужно было иммунитет, потому что такой запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших. Они имеют право снять этот иммунитет, соответственно, передать его местному суду. Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». Захарова в понедельник сообщила, что сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. Google предложил «Царьграду» мировую 13 июля 2021, 13:14 Текст: Наталья Ануфриева

Суд отложил рассмотрение дела по иску «Царьграда» к Google после того, как представитель американской компании попросил об этом, апеллируя желанием урегулировать судебный спор мирным путем. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев указал, что «этот вопрос – это вопрос не только правды, но и нашего, русского, цифрового и правового суверенитета», говорится в сообщении на сайте издания. «Мы больше не считаем их Золотой Ордой... И пусть не думают, что там сидит их «хан», который имеет право нам сюда ярлыки присылать», – добавил он. Google подал апелляцию на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», но после попросился на «мировую» с истцом и ходатайствовал о том, чтобы отложить рассмотрение дела для «мирного урегулирования спора». Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Царьграда» к Google. Корпорации необходимо восстановить заблокированный летом 2020 года аккаунт «Первого русского» в YouTube. Ответчиками по главному делу «Царьград» против Google» выступили ирландское и американское представительства корпорации, а также ООО «Гугл», зарегистрированное в России. Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» тогда заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. Instagram запустил новую функцию проверки безопасности аккаунтов 13 июля 2021, 21:25 Текст: Дарья Григоренко

Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, заявили в компании. «Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Уточняется, что с помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи. В компании также добавили, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись. Ранее компания Google запустила в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. Сервис уже работает более чем в 20 странах мира. Депутат объяснил, почему YouTube рекомендует пользователям нарушающий правила контент 13 июля 2021, 19:17 Текст: Андрей Самохин

«Видеохостинг YouTube наглядно показал, что для него капитализация и агрессивная «раскрутка» гораздо важнее собственных этических норм», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя выводы американских исследователей, критикующих рекомендательные алгоритмы YouTube. «Исследование показало, что алгоритм рекомендаций YouTube направляет зрителей на фейки и ролики с нежелательным контентом. Кто бы мог подумать!», – иронизирует член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Схема же очень простая. Сеть заинтересована в популярных роликах, ажиотаже, ссылках. Чем эмоциональнее и агрессивнее контент, тем всего этого больше. И анализ показывает: сначала YouTube собирает сотни миллионов просмотров с предосудительного контента, а потом удаляет его. Вроде, и борьба с опасными видео идет, и «урожай» с пользователей собран: все при деле, все довольны. На самом деле, разумеется, нет: далеко не всем нравится, когда они заходят посмотреть фильм или концерт, а им навязчиво подсовывают фейки», – поясняет депутат. «Это как раз тот пример непрозрачных рекомендательных алгоритмов, против которых я уже не раз выступал. Стремление максимизировать рыночные показатели не очень хорошо сочетается в больших компаниях с этикой и законопослушностью», – добавляет Горелкин. По его мнению, удалять запрещенный контент через взаимодействие с Роскомнадзором – слишком долгий путь. «Более правильно – дать людям возможность самим отключать алгоритмы поиска в видеохостинге. И это не останется благим пожеланием. Я уверен, что депутаты следующего созыва Госдумы уже осенью вернутся к этому вопросу и претворят его в законопроект, который обяжет видеоплатформы предоставлять пользователям возможность по своему усмотрению отключать рекомендательные алгоритмы. При этом сам сервис останется доступным. Этот документ, надеюсь, станет логическим продолжением той большой работы по усилению безопасности интернета, которую мы вели в нашем комитете. В частности, мы разработали, напомню, закон о «приземлении» зарубежных интернет-площадок в российском законодательстве», – заключил депутат. Как сообщило ранее The Wall Street Journal, американские исследователи в ходе эксперимента обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагают пользователям видеоролики, которые нарушают собственные правила онлайн-площадки. Более 70% видео, рекомендуемых YouTube, не соответствовали внутренним нормам видеохостинга. Так, нежелательный контент, подобранный искусственным интеллектом, составил 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео, уточняет «Газета.ру». Напомним, в июне Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Согласно документу, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, после 1 января 2022 года обязаны создать в нашей стране филиалы или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний». Документ также ввел комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Ранее сообщалось, что канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в настройке поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.