И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Ученый раскрыл схему с ворующими данные «защищенными» мессенджерами
Ученый Двилянский: Вредоносные программы скрывают под видом мессенджеров
Злоумышленники начали активно распространять вредоносные программы под видом безопасных сервисов для общения, получая доступ к личной информации россиян, сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
Только в апреле 2026 года специалисты обнаружили более 4,7 тыс. фишинговых сайтов с подобными предложениями, пояснил Двилянский «Газете.Ru».
Аферисты создают точные копии страниц известных платформ или запускают полностью выдуманные сервисы, называя их единственным безопасным способом связи в России. Жертвы чаще всего находят такие ресурсы через поисковики, рекламные объявления или неофициальные магазины.
«В лучшем случае вы скачиваете обычное приложение, которое показывает рекламу и собирает ваши контакты. В худшем – это троян, который получает доступ к вашим сообщениям, фото, паролям, а через них – к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», – пояснил эксперт.
Специалист посоветовал загружать программы исключительно из официальных источников и тщательно проверять запрашиваемые разрешения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники маскируют опасные банковские трояны под бесплатные VPN-сервисы.