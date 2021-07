Российские граждане в ЛНР выразили желание голосовать на выборах в Госдуму В ЦИК прояснили ситуацию с регистрацией кандидатов в Госдуму от РПСС 15 июля 2021, 19:29 Текст: Михаил Мошкин

Пять кандидатов от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) будут баллотироваться в Госдуму одновременно по федеральному списку и по одномандатным округам. Среди этих пяти – Дмитрий Потапенко и Виктория Мироновой, – пояснил газете ВЗГЛЯД член ЦИК Евгений Шевченко. Так он прокомментировал заявление депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, которая ранее отказывалась идти на думские выборы от РПСС, т.к. партия не выдвинула в Москве Потапенко и Миронову. «По закону о выборах, партии могут не позднее чем за 55 минут до начала голосования выдвинуть любого из списка заверенных федеральных кандидатов по одномандатному округу, на который ранее партия не выдвинула кандидатов», – пояснил член Центризбиркома Евгений Шевченко. «Сегодня две партии – «Гражданская платформа» и РПСС воспользовались такой возможностью. Они представили по пять кандидатов из заверенного списка федеральных кандидатов для баллотирования по одномандатным округам. РПСС, в частности, выдвинула по московскому 196 округу Викторию Миронову, а по 197 округу – Дмитрия Потапенко. То есть, люди будут баллотироваться и по федеральному списку, и по одномандатному округу», – рассказал член ЦИК по завершении прошедшего в четверг заседания. Как сообщает ТАСС, ранее в четверг депутат Мосгордумы Елена Шувалова (3-й номер в федеральном списке РПСС) заявила, что отказалась баллотироваться в Госдуму от этой партии. Такое решение она объяснила тем, что РПСС якобы не выставила в столичных одномандатных округах сильных кандидатов – в том числе, Викторию Миронову. «Для меня совершенно очевидно, что ее сняли в угоду Валерию Рашкину», главе московского горкома КПРФ, который намерен баллотироваться в Госдуму по 196-му округу, утверждала Шувалова на своей странице в Facebook. Но, как следует из разъяснения Евгения Шевченко, эти утверждения не соответствуют действительности – и Миронова, и другой сильный кандидат Потапенко (4-й номер в федеральном списке) будут баллотироваться. На заседании в четверг ЦИК заверил списки кандидатов от РПСС. Общефедеральную часть возглавил лидер партии, журналист Максим Шевченко, далее следуют – член президентского Совета по правам человека Иван Засурский, Шувалова, Потапенко. Первую пятерку замыкает депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин. Кроме того, Центризбирком заверил списки (общефедеральный и список одномандатников) партии «Новые люди», который возглавляет Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также утвержден список кандидатов-одномандатников, которые баллотируются от «Коммунистов России».

Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

Фото: gazprom.ru

Текст: Елена Лексина

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пловчиха Андрусенко шокирована решением ВАДА накануне Олимпиады 15 июля 2021, 11:09

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком. «Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», – передает РИА «Новости» слова Андрусенко. Напомним, в среду стало известно, что Андрусенко и другой российский пловец Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории. Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана 15 июля 2021, 04:30

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам. «Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии. В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши 15 июля 2021, 12:34

Фото: opal-gastransport.de

Текст: Наталья Ануфриева

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС. «На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство. Ученого-биолога Пигарева насмерть сбил самокат в Москве 15 июля 2021, 11:24

Фото: Первый медицинский канал/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева насмерть сбил самокат в Москве, рассказал Кирилл Иванов, замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый. «Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», – передает РИА «Новости» слова Иванова. Инцидент, по его словам, произошел на велодорожке: велосипед и самокат столкнулись на встречных курсах. В институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания – с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый является автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна – «висцеральной теории сна». «Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены», – отметил Иванов. Пигареву было 80 лет. Он родился 17 марта 1941 года. Ранее в Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей 15 июля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. «ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть. «Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. «Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. Кононенко объяснил реакцию чиновников на просьбу жителей омского села к Меркель помочь с дорогой 15 июля 2021, 12:50

Фото: Stefanie Loos/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Российским чиновникам стыдно, когда о них пишут заграницей, а в России когда о них пишут – им не стыдно, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя привлечение внимания местных органов власти к починке дороги в омском селе после того, как жители пожаловались на проблему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Иностранный агент «Сибирь.Реалии*» (медиапроект «Радио Свобода*») сообщил о том, что жители омской деревни обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, после чего получили ответ от правительства, что, к сожалению, они ничем не могут помочь. Как сообщает издание, это обращение сподвигло взяться за дело местных чиновников, которые пообещали все отремонтировать к 2022 году. «Местные жители, как мы видим, выиграли, оказались правы, что написали Ангеле Меркель. Чиновникам нашим, видите ли, стыдно, когда о них пишут заграницей. Когда о них тут пишут, им не стыдно. Поэтому в итоге все молодцы», – говорит Кононенко. Он подчеркивает, что канцлер Германии в этом случае не случайно была выбрана в качестве адресата, а потому, что село изначально было основано русскими немцами. «Но в любом случае, когда вам на местном уровне не отвечают или отмахиваются от вас, то надо идти на сайт kremlin.ru. Все обращения, которые там пишутся, прочитываются и по ним принимаются какие-то меры: либо местным чиновникам звонят и стучат по голове или еще что-то происходит. Но всегда что-то происходит, это было доказано тысячу раз», – заключил собеседник. В конце июня состоялась 18-я по счету «Прямая линия» с Владимиром Путином, на которой россияне успели задать главе государства 68 вопросов. Позже на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента. Мишель, Зеленский и Санду приедут в Грузию 15 июля 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель Евросовета Шарль Мишель, президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду 18-19 июля примут участие в Батуми в традиционной конференции по европейской интеграции, сообщили газете ВЗГЛЯД источники в администрации грузинского президента. Ранее Грузия, Молдавия и Украина – страны «Восточного партнерства» Евросоюза – образовали «ассоциированное трио», чтобы совместно двигаться в направлении ЕС. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что председатель Евросовета, который в апреле этого года сформулировал документ о преодолении политического кризиса в Грузии, будет подробно проинформирован о ситуации, в том числе о недавних столкновениях радикалов и сторонников ЛГБТ, в результате чего пострадало более 50 журналистов. Умер конструктор первого советского боевого самолета четвертого поколения 14 июля 2021, 21:38

Фото: migavia.ru

Текст: Ксения Панькова

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет, сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). «К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», – проинформировали в РСК, сообщает ТАСС. МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 12:04 Текст: Елена Лексина

«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря. «Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов. По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач. «Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов. «Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник. В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России».