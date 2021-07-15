Экс-переводчица посольства Швейцарии в Москве пожаловалась в прокуратуру на заместителя посла

Обвиняемая в мошенничестве экс-переводчица посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова пожаловалась в швейцарскую прокуратуру на заместителя посла Швейцарии Тобиаса Привителли, обвинив его в угрозах в ее адрес, сообщил ее представитель Александр Добровинский.

«Мы направили в прокуратуру Швейцарии заявление на Тобиаса Привителли – министра швейцарского посольства, который устроил против моей подзащитной Натальи Полуэктовой травлю и преследование, сопровождающееся многочисленными нарушениями гражданских прав и уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации. В заявлении мы перечислили факты распространения сведений, порочащих честь и достоинство; разглашения информации, защищенной врачебной тайной; факты лжесвидетельствования и подделки официальных документов и многое другое. Интересно узнать их отношение к правосудию», – рассказал РИА «Новости» Добровинский.

В заявлении указано, что в 2019 году Привителли неоднократно угрожал Полуэктовой возбуждением уголовного дела и требовал подписать отказ от причитающихся ей накоплений.

«Все эти угрозы Привителли воплотил в жизнь. Я обращалась с заявлением о преследованиях в полицию РФ в сентябре 2019 и сентябре 2020 гг. Однако дипломатический статус Привителли помог ему избежать наказания в России. Однако его дипломатический статус делает его ответственным перед юстицией Швейцарии», – рассказала Полуэктова.

В швейцарском МИД ранее заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия «вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества». Россиянка якобы представила посольству «несколько сотен поддельных документов» о медицинских процедурах, чтобы получить денежные компенсации. Отмечается, что она обманула посольство Швейцарии на 4,5 млн рублей. По статье «Мошенничество в особо крупном размере» ей грозит до 10 лет лишения свободы, вину она не признает.

При этом защита утверждает, что девушка стала жертвой обвинений после того, как попыталась рассказать об истории с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье.