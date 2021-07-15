Прокуратура прекратила дело против укусившей полицейского в МФЦ москвички

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против москвички, отказавшейся надеть маску в МФЦ и укусившей полицейского при задержании, сообщили в правоохранительных органах.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. При этом женщина привлекается к административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы»), а также по ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», – сказал ТАСС источник.

Накануне в Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Остина попросила Генпрокуратуру отменить уголовное дело против москвички.

Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.