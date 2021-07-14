Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 14 июля 2021, 11:55

Фото: Марьино Люблино Кузьминки/vk.com

Текст: Алина Назарова

Причиной столкновения мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сказано в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки. «12 июля 2021 года с 21.00 до 23.50 в юго-восточной части Москвы состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана) в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия (следуя по маршруту: ул. Зеленодольская. д. 30, корп. 2, далее по Зеленодольской улице до домов 40-121/35 – ст. метро «Кузьминки»), несогласованного с органами исполнительной власти Москвы, с количеством участников около 200 человек на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся Жыргалбек У. К.» – сказано в документе, передает ТАСС. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.

Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины 13 июля 2021, 14:36

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Авиаэксперт сказал, какой принципиально новый военный самолет представят на МАКС-2021 13 июля 2021, 14:12

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Принципиально новый военный самолет, который собираются презентовать на МАКС-2021, скорее всего, будет легким многоцелевым истребителем, который составит конкуренцию американскому F-35 и заменит советский МиГ-29, сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В пресс-службе Ростеха рассказали, что в первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который традиционно пройдет в городе Жуковский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) намерена презентовать принципиально новый военный самолет. «Мы видим, что создателям самолета удалось сохранить интригу до самого последнего момента. Сейчас нам неизвестен ни его облик, ни его характеристики, по крайней мере, публично ничего из этого не озвучено и не продемонстрировано. Поэтому все то, что мы можем видеть, это по большому счету небольшие элементы, которые представлены в видеоролике, и какая-то обрывочная информация, которая публиковалась о разработках нового многоцелевого истребителя», – говорит Пантелеев. Прежде всего речь идет действительно о многоцелевой машине, продолжает эксперт, которая будет способна наносить удары по наземным целям и в то же время вести воздушные бои. Кроме того, он обращает внимание на то, что в ролике делается акцент на том, что это экспортно-ориентированная модель, которая будет конкурировать на мировом рынке с американским самолетом F-35. «Очень короткое и малоинформативное изображение в тот момент, когда самолет летит над водной поверхностью и отражается его профиль. Это дает возможность сделать вывод, что это самолет с интегральной компоновкой фюзеляжа. В целом, скорее всего, это будет машина, выполненная с использованием всех актуальных технических решений, снижающих заметность в радиолокационных и других диапазонах. Подводя итог, это будет легкий многоцелевой самолет-истребитель, наш ответ F-35 и в каком-то смысле замена советскому самолету МиГ-29, который сейчас стоит на отечественном вооружении», – считает эксперт. По мнению собеседника, премьера нового военного самолета, скорее всего, станет самым обсуждаемым событием и может очень серьезно отвлечь на себя внимание от других новинок. Хотя тот формат, который будет использоваться (скорее всего, видеопрезентация, материалы которой разместят на сайтах), вполне позволит подробно изучить модель, но увидеть все своими глазами на фестивале массовым посетителям будет очень интересно. «Из других, в общем-то, пассажирский МС-21 с двигателями ПД-14 отечественной разработки – это, безусловно, важная новинка, которая, думаю, также будет по достоинству оценена и посетителями, и прессой. Если говорить о других новинках, то интересно будет посмотреть на региональный турбовинтовый Ил-114-300, который совершил свой первый полет в прошлом году, легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901), который будет также впервые представлен на МАКС, ну и несколько разработок наших ученых: летающая лаборатория с гибридной силовой установкой. Ожидается как ее статичный показ на стоянке, так и участие в летной программе», – заключил Пантелеев. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить в этом году авиасалон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке 13 июля 2021, 17:46

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе украинского МВД. «Соответственно части первой статье 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодаою команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!» – говорится в заявление Авакова, которое опубликовано на сайте МВД Украины. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. Погребинский: Зеленский давно хотел избавиться от Авакова 13 июля 2021, 23:55

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова. «Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них» По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно» Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками. «Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский.. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об отставке предложил назначить на этот пост главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Парламентарий избран от пропрезидентской партии «Слуга народа». Голосование по кандидатуре Монастырского должно состояться в Раде в пятницу. 41-летний кандидат юридических наук Монастырский – уроженец западноукраинского города Хмельницкий, по основному роду деятельности корпоративный юрист. Входил в комиссию по формированию Государственного бюро расследований (ГБР), которое собирались учредить еще при Викторе Януковиче, и создали при Петре Порошенко. «Собственно, Монастырского вообще никто на Украине не знает, никакого бэкграунда у него нет. Он председатель комитета в Раде, до этого назначения о нем никто не слышал. По-видимому, это человек, близкий к офису президента, поскольку в Раде все комитеты находятся под контролем правящей партии», – прокомментировал предложение президента Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В бундестаге назвали цели визита Зеленского в Берлин 13 июля 2021, 15:00

Фото: STEFANIE LOOS/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киеву нужно договариваться о продолжении дотаций со стороны Берлина после прихода нового правительства в Германии в сентябре», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя прошедшую в Берлине встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. «Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель, чтобы «поздороваться», еще раз напомнить, что «мы вроде как друзья». Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Также Киеву теперь важно договариваться, чтобы дотационные потоки Германии в сторону Украины не иссякли вместе с приходом нового правительства в сентябре», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Говоря о «Северном потоке – 2», собеседник указал на то, что некоторые силы «превратили трубу в предмет политического торга». «Но это неправильно. России выгодно продавать газ, а что касается Германии, то «Северный поток – 2» не в полной мере удовлетворит наши потребности в газе. Поэтому ни Москве, ни Берлину нет смысла отказываться от этой трубы, только если она не будет использоваться как элемент шантажа», – убежден политик. «Именно поэтому Украина так себя ведет, – полагает Гердт. – Она опасается не прекращения поставок газа через свою территорию, а исчезновения элемента политического давления на Москву и Берлин». «Однако этому давлению следует исчезнуть, – считает депутат бундестага. – В нормальных бизнес-отношениях не должно быть элемента шантажа, давления и подобных политических манипуляций». Напомним, накануне в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока - 2», против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает «РИА Новости». Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока - 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту, пишет ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». Киев прекратил подачу водопроводной воды в ЛНР 13 июля 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Представитель предприятия сообщил, что «украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», передает РИА «Новости». Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. «Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», – уточнил он. Напомним, в апреле работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ. РФС готовит масштабную реформу российского футбола 13 июля 2021, 22:59

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российский футбольный союз (РФС) готовит масштабную реформу системы российского футбола, сообщила пресс-служба РФС. «В апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии – и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», – говорится в заявлении на сайте РФС. «Начиная с апреля Hypercube при нашей поддержке проводит огромную исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросов очень много. Как сделать наши лиги привлекательнее – для зрителя, телевидения, потенциальных спонсоров? Как сделать чемпионат интенсивнее? Как на нашем футболе сказывается лимит на легионеров – и есть ли альтернативные способы стимулировать развитие молодых игроков? Как на дистанции 10 лет проявила себя система «осень-весна» и нужны ли ей корректировки?» – отметили в РФС. «Hypercube проанализировал огромный массив данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за пять лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и даже журналистами. Также изучил мнение болельщиков (большую анкету заполнили более 5 тыс. человек – у каждого в среднем на это ушло по 34 минуты)», – рассказали в РФС. «Особенность этого проекта – не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии. Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ. Оценка объективна. Используя исторические данные по ТВ-рейтингам, посещаемости и спонсорским договорам, алгоритм может смоделировать все аудиторные и экономические показатели при заданных изменениях: как изменится посещаемость, как поменяются цифры смотрения и так далее», – отметили в РФС. «Теперь – о самом важном. Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. (...) Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях», – констатировали в РФС. «Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие – и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему», – уверены в РФС. «Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное – повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше», – рассказали в РФС. «Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ – один дивизион ФНЛ-1 – четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2. Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе», – отметили в РФС. «При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе. Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ – гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги – с марта по ноябрь (тем самым возвращаясь к системе «весна-осень»)», – рассказали в РФС. «В условиях, когда радикально меняются потребительские привычки и футбол все чаще становится фоновым зрелищем, мы должны адаптироваться и меняться. Это понимают и в УЕФА, который вместе с Hypercube реформировал Лигу чемпионов и Евро, это понимают и наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА и даже в НБА (...) Изменение формата – глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте», – подчеркнули в Российском футбольном союзе. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что голландская компания Hypercube, которая исследовала влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам. Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером». Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Зеленский: Русский язык не является собственностью России 13 июля 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что русский язык не является собственностью России. «Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», – приводит его слова РИА «Новости». Он также считает, «что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России». Зеленский отметил, что не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано. «У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано», – заявил Зеленский. Ранее русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве. До этого футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине. Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Эксперт указал на острейшую проблему миграционной политики России 13 июля 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова

«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы. «В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. «При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем». «Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие». По словам Дискина, «денег на это нужно не так много». «Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы». Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину». Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема». «Мы видим, что происходит в некоторых странах Евросоюза. В той же Франции есть районы, куда не ступает нога полицейского», – заключил Дискин. Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка . Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. Позже стало известно о том, что полицию Москвы предупредили о предстоящей драке. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости». После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили. Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС. Ранее президент России заявлял, что число детей мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать этих учеников к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД