РФС готовит масштабную реформу российского футбола Матыцин раскрыл требования к новому тренеру сборной России по футболу 14 июля 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Назначение нового главного тренера сборной России по футболу произойдет до начала отборочных матчей чемпионата мира 2022 года, заявил министр спорта Олег Матыцин. «Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», – приводит слова министра спорта ТАСС. В прошый четверг РФС совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым тренером сборной России по футболу.

Опубликовано видео нападения английских фанатов на зрителей Евро–2020 12 июля 2021, 00:30

Английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», где проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу, пишут СМИ. Фанаты сборной Англии устроили драку в коридорах между секторами. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат». Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек». Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Захарова припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах» 13 июля 2021, 02:23

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу. Захаровой «вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Тогда глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что британский парламент «обеспокоен вопросами обеспечения безопасности болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество». А канал Би-би-си даже выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов». «Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно», – заявила Захарова в Telegram. Она отметила, что надеется на «беспристрастность» Би-би-си, который, возможно, «снимет фильм о своих фанатах», продемонстрировавших, «где живут настоящие «футбольные хулиганы». Кроме того, Захарова заявила, что «вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году». Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу 12 июля 2021, 00:55

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. Счет открыл Люк Шоу (Англия), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи. В овертайме счет не изменился. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС. Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли». В Госдуме указали на неадекватность английских болельщиков 12 июля 2021, 11:20

«Наказывать английских фанатов или нет – решат правоохранительные органы Британии, но с точки зрения обывателя, их поведение неадекватно», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Так он прокомментировал агрессивное поведение английских фанатов после победы сборной Италии в финальном матче Евро-2020. «Я понимаю, что сейчас все будут пытаться искать в этой ситуации политику и акцентировать внимание на неподобающем поведении англичан во время и после матча. Но давайте мы не будем решать за британские власти, как им следует наказать своих болельщиков. Не надо», – считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он отметил, что в Британии благосклонно относятся к своим болельщикам. «Если бы сборная Англии вчера победила, то сегодня работодатели не стали бы наказывать тех, кто не пришел на работу. Для них футбол – очень большое событие», – пояснил парламентарий. «Поэтому если вчера не было совершено серьезных преступлений и никто серьезно не пострадал, то никакого наказания не будет. А за перевернутые баки – тем более. Это же эмоции, – считает Лебедев. – Вчера весь мир был прикован к экранам телевизоров, разделившись на два лагеря: кто-то болел за сборную Англии, а кто-то – за сборную Италии. И в конце матча одна половина болельщиков ликовала, а вторая – плакала». Собеседник уточнил, что с точки зрения обычного человека, такое поведение нельзя назвать адекватным. «Но с точки зрения футбольных болельщиков, это можно понять. Так ведут себя болельщики во многих странах. И вместо того, чтобы оценивать поведение англичан, давайте лучше поговорим о прекрасной игре, организации турнира и зрелищном финальном матче», – заключил Лебедев. Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Разочарованные поражением сборной Англии болельщики начали переворачивать мусорные баки в Лондоне, сообщают информационные агентства. В первые минуты после поражения сборной фанаты возмущались, потом начали обниматься и утешать друг друга. Через какое-то время они принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Сообщалось, что в день финала были задержаны 45 человек. Ранее в ходе матча прямо на стадионе «Уэмбли» английские фанаты напали на зрителей, пишут СМИ. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат». Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек». Перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД РФС готовит масштабную реформу российского футбола 13 июля 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Российский футбольный союз (РФС) готовит масштабную реформу системы российского футбола, сообщила пресс-служба РФС. «В апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии – и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», – говорится в заявлении на сайте РФС. «Начиная с апреля Hypercube при нашей поддержке проводит огромную исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросов очень много. Как сделать наши лиги привлекательнее – для зрителя, телевидения, потенциальных спонсоров? Как сделать чемпионат интенсивнее? Как на нашем футболе сказывается лимит на легионеров – и есть ли альтернативные способы стимулировать развитие молодых игроков? Как на дистанции 10 лет проявила себя система «осень-весна» и нужны ли ей корректировки?» – отметили в РФС. «Hypercube проанализировал огромный массив данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за пять лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и даже журналистами. Также изучил мнение болельщиков (большую анкету заполнили более 5 тыс. человек – у каждого в среднем на это ушло по 34 минуты)», – рассказали в РФС. «Особенность этого проекта – не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии. Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ. Оценка объективна. Используя исторические данные по ТВ-рейтингам, посещаемости и спонсорским договорам, алгоритм может смоделировать все аудиторные и экономические показатели при заданных изменениях: как изменится посещаемость, как поменяются цифры смотрения и так далее», – отметили в РФС. «Теперь – о самом важном. Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. (...) Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях», – констатировали в РФС. «Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие – и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему», – уверены в РФС. «Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное – повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше», – рассказали в РФС. «Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ – один дивизион ФНЛ-1 – четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2. Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе», – отметили в РФС. «При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе. Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ – гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги – с марта по ноябрь (тем самым возвращаясь к системе «весна-осень»)», – рассказали в РФС. «В условиях, когда радикально меняются потребительские привычки и футбол все чаще становится фоновым зрелищем, мы должны адаптироваться и меняться. Это понимают и в УЕФА, который вместе с Hypercube реформировал Лигу чемпионов и Евро, это понимают и наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА и даже в НБА (...) Изменение формата – глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте», – подчеркнули в Российском футбольном союзе. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что голландская компания Hypercube, которая исследовала влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам. Английские фанаты сорвали злость на мусорных баках после Евро-2020 12 июля 2021, 02:27 Текст: Антон Антонов

Разочарованные поражением сборной Англии по футболу болельщики начали переворачивать мусорные баки в Лондоне, сообщают информационные агентства. В первые минуты после поражения сборной фанаты возмущались, потом начали обниматься и утешать друг друга. Через какое-то время они принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Кроме того, пытавшимся уехать болельщикам не удалось этого сделать – как минимум три станции в центре Лондона оказались закрыты. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было, на улицах дежурит полиция. Полиция сообщила, что в день финала были задержаны 45 человек. «Несколько полицейских все еще дежурят и помогают фанатам покидать стадион «Уэмбли» и центр Лондона. Мы следим за вашей безопасностью», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Тем временем итальянцы высыпали на улицы Рима, отмечая победу. Победный пенальти в центре итальянской столицы вызвал ликование, переросшее в дискотеку. Позднее толпа исполнила национальный гимн Италии, после чего часть болельщиков стала покидать площадь Пьяцца-дель-Пополо. Спустя час после победы центральные улицы Рима оказались наводнены ликующим морем болельщиков: многие из них ехали сквозь плотную толпу на скутерах, не переставая размахивать флагами. Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских и друг на друга. Английские фанаты напали на итальянских и друг на друга перед Евро–2020 11 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне английские болельщики напали на итальянских, сообщают СМИ. Пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. В полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Mirror. Журналист New York Times Тарик Панджа сообщает, что до начала игры более 100 фанатов, у которых не было билетов на игру, попытались прорваться на стадион. Был снесен ряд заграждений. Для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, передает РИА «Новости». Сейчас сборная Англии ведет со счетом 1:0. Напомним, в израильском зоопарке жираф предсказал победу Англии в финале чемпионата Европы. В Италии после победы сборной на Евро погибли несколько болельщиков 12 июля 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

В Италии на фоне торжеств после победы футбольной сборной на чемпионате Европы погибли несколько человек. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Сицилии, когда молодые люди ехали отмечать победу итальянской сборной. Столкновение автомобиля, двух скутеров и мотоцикла произошло в провинции Катании, четверо пострадавших доставлены в больницу, 19-летний юноша погиб на месте, передает РИА «Новости». Также ДТП произошло на севере страны, погиб 27-летний мужчина. Местная газета la Stampa отмечает, что лобовое столкновение двух автомобилей произошло в провинции Алессандрии. Один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Газета сообщает об этом в контексте празднования чемпионства. На юге страны в провинции Фодже в ночь на понедельник произошло убийство, сообщает Gazzetta della Sport. Отмечается, что 32-летнего мужчину на скутере застрелили во время празднования футбольной победы. В Венеции утром в понедельник в одном из каналов обнаружено тело мужчины, который был одет только в плавки, СМИ не исключают, что его смерть также связана с празднованиями, прошедшими по всей Италии. В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. У пилота «Формулы-1» после финала Евро-2020 отняли часы за 55 тыс. долларов 13 июля 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

У британского пилота команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норриса отобрали дорогостоящие часы после финала Евро-2020, сообщили в команде. На Норриса напали двое грабителей, когда он собирался покинуть стадион на своем автомобиле. Один из нападавших схватил гонщика, а другой сорвал с него часы стоимостью 40 тыс. фунтов (более 55 тыс. долларов). Пилот потрясен нападением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun. Напомним, английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. В РФС заявили о переплате иностранным и российским футболистам 13 июля 2021, 21:57 Текст: Дарья Григоренко

Голландская компания Hypercube, которая исследовала влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). РФС опубликовал исследование, которое дает комплексную оценку клубному футболу России. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует ограничение на количество иностранных футболистов в заявке клуба на сезон – не более восьми. «В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков», – говорится на официальном сайте РФС. В пресс-службе также добавили, что один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что собирается привлечь иностранного специалиста для наших футболистов,а именно нидерландского тренера Гусу Хиддинк, который был главным тренером сборной России по футболу в 2006-2010 годах. Футбольная ассоциация Англии осудила расизм болельщиков после финала Евро 12 июля 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной после финала чемпионата Европы и призвала наказать виновных. «FA сильно осуждает любые формы дискриминации, мы потрясены расистскими высказываниями в сторону некоторых игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы понимаем, что люди, показывающие такое отвратительное поведение, не могут следовать за командой. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков. Призываем к самому суровому наказанию в отношении всех виновных», – передает ТАСС заявление организации. В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. УФСИН объяснило шум ночью из СИЗО Кресты в Петербурге финалом ЧЕ-2020 по футболу 12 июля 2021, 19:15 Текст: Елена Мирошниченко

Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области рассказало, что шум ночью в следственном изоляторе Кресты в Колпино был вызван просмотром финала чемпионата по футболу Евро-2020, находящиеся в изоляторе эмоционально болели, сообщили в пресс-службе. «В связи с многочисленными просьбами лиц, содержащихся под стражей и осужденных, руководство СИЗО-1 в исключительном порядке разрешило просмотр и прослушивание трансляции финального матча чемпионата Европы – 2020 в ночь с 11 на 12 июля 2021 года. Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», – приводит сообщение УФСИН РИА «Новости». Отмечается, что ранее в Сети появилось видео, снятое одним из жителей многоэтажного дома напротив СИЗО. На видео запечатлено, как свет в некоторых камерах мигает, светятся фонарики, а также доносятся громкие возбужденные крики. В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Жираф в израильском зоопарке предсказал победу Англии на Евро-2020 11 июля 2021, 15:52 Текст: Елена Мирошниченко

В израильском зоопарке жираф предсказал победу Англии в финале чемпионата Европы. «До финального матча чемпионата Европы еще семь часов, но жираф Шели из зоопарка «Сафари» в Рамат-Гане уже предсказывает победителя!» – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы израильского МИД. На видеозаписи перед жирафом стоят два ведра – с флагами Италии и Англии. Жираф опускает голову в ведро с британским флагом. Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе «Уэмбли» в 22.00 мск. Там встретятся сборные Италии и Англии. Ранее сообщалось, что на финале чемпионата Европы по футболу, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут оказаться миллионы летающих муравьев: матч пройдет во время брачного периода насекомых. РФС расширил число клубов в стыковых матчах РПЛ 12 июля 2021, 11:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский футбольный союз (РФС) расширил число клубов Олимп – Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые будут иметь право принять участие в стыковых матчах за право выступить в Тинькофф – Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23, сообщили в организации. Вплоть до сезона-2021/22 действовал регламент, согласно которому первые две команды в таблице ФНЛ выходят напрямую в РПЛ, третья и четвертая играют в стыковых матчах с 14-й и 13-й командами РПЛ. Согласно новому регламенту, право выступать в сезоне-2022/23 в РПЛ либо в стыковых матчах за права участия в РПЛ, могут получить только клубы, которые заняли в итоговой таблице ФНЛ с первого по шестое места без учета мест, занятых вторыми командами РПЛ в итоговой таблице первенства. Клубы РПЛ и ФНЛ, завоевавшие право выступать в премьер-лиге, не получившие лицензию РФС или отказавшиеся от участия, к турниру не допускаются, передает ТАСС. Решением исполкома (бюро исполкома) РФС по согласованию с обеими лигами они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в премьер-лиге. В случае, если оба клуба, занявших 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, не подадут заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23 в установленном порядке либо откажутся от участия в чемпионате, то переходные матчи не проводятся, а право участия в премьер-лиге получают команды, которые заняли третье и четвертое места в первенстве Футбольной национальной лиги. В случае, если один из клубов, занявших 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, не подаст заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23 в установленном порядке либо откажется от участия в чемпионате, то право участия в премьер-лиге получает команда, которая заняла третье место в первенстве ФНЛ, а стыковые матчи проводятся между командой, занявшей четвертое место в первенстве ФНЛ и другим клубом, который занял 13-е или 14-е место в РПЛ и который подал заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23. Если участником стыковых матчей может быть только один клуб Футбольной национальной лиги, то стыковые матчи проводятся между этой командой и командой, занявшей 14-е место в таблице премьер-лиги, а клуб, занявший 13-е место в РПЛ, получает право участия в сезоне-2022/23 в премьер-лиге. Если ни один клуб ФНЛ не может быть участником стыковых матчей, то они не проводятся, а команды, которые заняли 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, получают право участия в сезоне-2022/23 в премьер-лиге. Кроме того, РФС принял решение об увеличении призового фонда Бетсити – Кубка России, победитель турнира сможет получить 40 млн рублей. В розыгрыше Кубка России в сезоне-2021/22 предусмотрены призовые выплаты за достижение спортивных результатов. В случае выхода команды в 1/128 финала и 1/64 финала РФС выплачивает клубу-победителю по 200 тыс. рублей, в случае выхода в элитный групповой раунд, 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала – по 1 млн рублей. Клубу, вышедшему в финал Кубка России, но потерпевшему в нем поражение, РФС выплачивает вознаграждение в размере 5 млн рублей, а клубу-победителю – 20 млн рублей. В регламенте турнира отмечается, что «за достижение спортивных результатов в Кубке России клубы имеют право на получение следующих целевых выплат на развитие детско-юношеского футбола (игроки до 18 лет) на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован клуб», равное указанным выше суммам, то есть обладатель Кубка России в сезоне-2021/22 сможет получить не 20 млн рублей, а 40 млн рублей. В регламенте, опубликованном РФС, отмечается, что указанные суммы перечисляются клубам в следующем порядке: призовые за результаты, показанные клубами в стадиях «начиная с 1/256 финала до элитного группового раунда включительно, осуществляются в течение 45 дней после последнего матча элитного группового раунда», а призовые за результаты, показанные клубами в 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и в финале – «не позднее 30 календарных дней после утверждения исполкомом (бюро исполкома) РФС официальных итогов соревнования». В статье номер девять «Финансовые условия» регламента Кубка России прописано, на что могут быть направлены целевые выплаты. Это «расходы на приобретение (использование) мест проведения спортивных соревнований (мероприятий) по футболу, в том числе спортивных сооружений, объектов спорта, а также оплату коммунальных и иных сопутствующих услуг в таком месте проведения спортивного соревнования (мероприятия)», «расходы на приобретение (использование) инвентаря и (или) оборудования, и (или) экипировки для организации и (или) проведения спортивных соревнований (мероприятий) по футболу», «расходы на осуществление строительных работ (в том числе работ по капитальному строительству), а также ремонтных работ (в том числе работ по капитальному ремонту), направленных на совершенствование материально-технической базы субъектов профессионального спорта и расходы научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение организации и (или) проведения спортивных мероприятий по футболу». В регламенте Кубка России на сезон-2021/22 подчеркивается, что «если клуб не имеет возможности использовать предусмотренные данным пунктом средства на вышеперечисленные цели, он теряет возможность претендовать на них». В течение шести месяцев после получения средств на развитие детско-юношеского футбола клуб обязан предоставить в РФС отчет по форме и в порядке, утвержденными генеральным секретарем [РФС] и направленными клубам. Песков исключил возможность влияния Кремля на российский футбол 12 июля 2021, 13:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность влияния Кремля на футбол в России, отметил, что никакие «башни» в сторону футбола поворачиваться не будут, должны работать профессионалы. «Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, можно ли надеяться на то, что Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол». Песков отметил, что глава государства делает очень много для развития спорта в стране как любительского, так и спорта высших достижений. «Делается для этого много, а все остальное же – это работа профессионалов», – добавил он. Ранее Российский футбольный союз совместно со Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B.