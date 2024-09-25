Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?4 комментария
Вассерман прокомментировал скуфов
Вассерман объяснил происхождения термина «скуф» в жаргоне подростков
Молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Он используется подростками, чтобы их язык отличался от разговора взрослых, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя появление среди молодежи термина «скуф», который применяется по отношению к одному из самых распространенных типов мужчин в возрасте.
«Само слово скуф – недавнее. Это молодежный жаргон, и понятно, что он всегда неизбежно отличается от разговора взрослых. В основном это вызвано тем, что всегда хочется поговорить о чем-то завуалированно, не сообщая тем же взрослым, что ты о них думаешь», – говорит Вассерман.
Он отметил, что не знает, считают ли подростки абсолютно всех взрослых скуфами или относят к ним только часть старшего поколения. При этом собеседник подчеркнул, что молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Причем данная тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.
«Когда старые жаргонные слова становятся общеизвестными, придумывают новые – это обычная практика. Меня всегда забавляет, когда писатели, рассказывая об уголовниках современных, пользуются жаргоном вековой давности. Тюремный жаргон, как и любой другой, тоже постоянно развивается и является в какой-то мере показателем времени», – заключил Вассерман.
Скуф – сленговый термин, описывающий усталого и неухоженного человека, обычно мужчину старше 30 лет с лишним весом, пивным животом и залысинами. Он пришел из американской культуры и стал популярным среди подростков, в том числе в России, благодаря мемам* и интернет-культуре. Слово используется как шутливо, так и критически, чтобы подчеркнуть отсутствие заботы о внешности.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента