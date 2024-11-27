Турция депортировала нападавшую пьяной на мужчин в Стамбуле американку

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал NTV, 27-летняя гражданка США Сидни Хафф была депортирована турецкими властями после серии нападений в районе Бейоглу в центре Стамбула. В ночь на воскресенье она выпивала алкоголь с мужем Велиджаном А. Между супругами возник конфликт, в результате которого Хафф ударила мужа по лицу и покинула место происшествия, передает РИА «Новости».

После этого она нападала на встречных мужчин на улице. Отмечается, что один из пострадавших, Мерт Т., подвергся удушению, однако прохожие вмешались и помогли ему. После драки у него пропала золотая цепочка и был помят телефон.

Кроме того, Хафф разбила стекло такси и напала на медиков, которые пытались оказать ей помощь из-за порезов от стекла. Полиция задержала женщину после жалобы Мерта Т. Муж Хафф отказался подавать заявление, но согласился компенсировать ущерб таксисту.

Турецкие власти предъявили ей обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений и материальном ущербе. После завершения юридических процедур она была отпущена и депортирована из страны.

Ранее сообщалось, что в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате которого был ранен один человек.