Кто станет новым тренером сборной России по футболу

РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Среди вероятных претендентов на этот пост рассматриваются как зарубежные, так и российские кандидатуры. СМИ пишут, что в приоритете – тренер из Германии. Чем запомнился Черчесов и с какими проблемами столкнется его преемник?

В четверг Российский футбольный союз (РФС) уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Также расторгнут контракт с его тренерским штабом. Черчесов возглавлял команду с августа 2016 года. Его договор был рассчитан до 2022 года, тренер получал, по неофициальным данным, 2,5 млн евро в год. По информации Telegram-канала Baza, Черчесов отказался требовать неустойку за досрочный разрыв контракта.

Как сообщает МК, Черчесов заявил, что пять лет работы в национальной команде останутся самыми незабываемыми в его жизни. Тренер поблагодарил футболистов и штаб за совместную работу, а также болельщиков, которые «жили футболом вместе с командой».

Высшим достижением Черчесова на этом посту стал вывод команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Тогда футболисты обыграли сборную Испании в серии пенальти (4:3), но после поражения от хорватов также по пенальти вылетели с мундиаля. Тем не менее, Черчесов попал тогда в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА. В России его наградили Орденом Александра Невского с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

Тренер подвергся жесткой критике после выступления российской сборной на нынешнем чемпионате Европы по футболу, финал которого состоится в воскресенье с участием сборных Италии и Англии. Российская команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе B. Сначала футболисты проиграли бельгийцам (0:3), затем с трудом победили сборную Финляндии (1:0), а в последнем матче были разгромлены датчанами (1:4). Один из мячей был забит благодаря нелепой передаче полузащитника Романа Зобнина вратарю Матвею Сафонову, чем воспользовался датский нападающий Юссуф Поульсен. Некоторые российские болельщики называли этот пропущенный на 59-й минуте мяч, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».

На ваш взгляд Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова? Да, это обоснованное решение после Евро-2020

Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018



Сам Черчесов еще неделю назад не рассматривал вопрос об уходе. «Кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный. Но подобного характера решения я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет – мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому», – сказал тренер на пресс-конференции.

После провала сборной на чемпионате Европы президент Владимир Путин предложил подумать, «что можно изменить» в команде, в том числе в «кадровой составляющей». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и спортивным федерациям до середины июля представить предложения по развитию системы управления спортом. Он отметил, что показатели спортсменов не устраивают правительство и налогоплательщиков.

2 июля Черчесов дал интервью спортивному изданию «Чемпионат», в котором ответил на вопрос относительно оценки президентом в ходе «Прямой линии» игры сборной на ЧЕ-2020. Судя по всему, он расценил слова главы государства как возможность провести работу над ошибками и сохранить должность: «Кто-то читать умеет, кто-то нет. Вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Читаем: "Здесь нет ничего личного, как обычно, происходит. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную". Теми, кто отвечал за сборную, – это перед вами сидит. "Что было сделано позитивного с теми, кто отвечал за работу сборной, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить". С теми, кто сделал и что надо изменить».

Теперь РФС сосредоточился на поиске кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Среди вероятных кандидатов чаще других упоминают теперь уже бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. На нынешнем Евро-2020 немцы показали худший результат за 17 лет, не выйдя из группы. Однако источники РИА «Новости» называют приоритетной кандидатурой на пост главного тренера российской сборной «одного из немецких специалистов». Среди других кандидатов звучали такие специалисты как Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Леонид Слуцкий («Рубин») и бывший тренер «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш.

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Политтехнолог Марат Баширов назвал отставку Черчесова «прекрасной новостью» для российских болельщиков. «Черчесову нужно было уходить еще год назад. Тогда это было бы воспринято с абсолютным пониманием и уважением. А сейчас он уходит «побитым» тренером», – убежден собеседник.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что хороший иностранный специалист вряд ли «захочет взять под свое крыло сборную в таком состоянии». «Все помнят успешную игру нашей сборной под руководством голландского футбольного тренера Гуса Хиддинка, – напомнил политик. – Это было самым светлым пятном в истории современного российского футбола». Поэтому иностранный тренер – это лучшее, что может случиться с нашей сборной на сегодняшний день, считает парламентарий.

Хиддинк тренировал сборную в 2006-2010 годах. Под его руководством команда впервые за 20 лет преодолела групповой этап на чемпионате Европы 2008 года, став бронзовым призером.

По мнению Баширова, РФС нужно быстрее определиться с новым тренером, «потому что уже осенью игроков ждут отборочные игры к чемпионату мира по футболу». «Я за то, чтобы главным тренером был именно российский специалист. Любому иностранцу на этой должности потребуется погружение в языковую среду и понимание, как у нас устроен футбол. Кроме того, возможно, Черчесов мог бы еще оставаться консультантом», – полагает эксперт.

Впрочем, по его мнению, даже приход нового тренера «мало что решает» и «нужны внутренние сигналы, которые расшевелят это застойное болото». Одной из главных проблем российского футбола Баширов считает «неразвитую систему подготовки молодых футболистов».