Роналду поступил как ответственный человек

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В НАТО отреагировали на решение России выйти из Договора по открытому небу

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Европа ради выгоды пошла на предательство

Помочь Европе перестать жечь уголь поможет «Северный поток – 2» Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Западная Европа, которая по факту возглавила «зеленую» революцию, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. Это огромный шаг назад в климатической политике Евросоюза. И это уже не первый случай, когда Брюссель отступает от своих экологических убеждений. Причина банальна – сжигать уголь сейчас выгодней, чем газ. Спасти репутацию Европы, которая «топит» за снижение выбросов в атмосферу, может только «Северный поток – 2». Подробности...
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Байден вбивает клин между Россией и Китаем

На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая Patrick Semansky/AP/ТАСС
Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Роналду поступил как ответственный человек

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда. Подробности...

Россия должна жить по заветам Киплинга

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Футбол и «война напитков»

Как запретить женщинам пить

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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    Игорь Мальцев

    Роналду поступил как ответственный человек

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		18 июня 2021, 17:55

    А давайте поговорим про «о спорт, ты – мир» и прочую лабуду вплоть до «спорт – это здоровье». Какой спорт – мир, мы уже видим на примере запрета на флаг и гимн России (и соответствующее «героям-слава» на майках – свято место пусто не бывает). Полная чушь. Спорт – это война. Более бескровная – но тем не менее.  А вот то, что датский футболист бежал-бежал и упал без сознания – это уже показатель всего того «здоровья», которое дарит спорт людям. Хорошо, что откачали. Но кого волнует здоровье современных гладиаторов? Ave Caesar morituri te salutant.  

    Про бесконечных спортхомячков, которые вымирают на марафонах для любителей, я вообще молчу – они поверили, что бег продлевает жизнь. Ага. Расскажите это греческому воину Фидиппиду, который только и успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» – или тому мужчине на полумарафоне в Москве, или спортсмену-любителю в Казани в прошлом мае. Их уже не откачали.

    Но гладиаторы отбиваются как могут и где могут. На некоторое несоответствие спортивного ЗОЖ и отдельных продуктов питания нам тут давеча указал товарищ Роналду. По рекламному контракту футбольные состязания спонсировала «Кока-Кола». Так вот, мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда.

    Ну а что – он не раб рекламного контракта других людей, имеет право высказать свое отношение. А вообще – честнее было бы, если бы суперивенты спонсировали табачники или пивовары, а не «Кока-Кола». 

    Я понимаю, что в глобализированном мире, даже в том, где туризм и поездки дышат на ладан, всегда есть шанс оказаться в пустыне Гоби в местном баре с дырками в стенах и крыше – и там обязательно будет «Кока-Кола», и вам придется выбрать ее, потому что а) больше нечего, б) рисковать с местными освежительными напитками – себе дороже. Угандийский вариант «Колокольчика» и «Буратино» может оказаться смертоносным пойлом. Еще более липким и с еще более «секретным» составом.

    Фото: кадр из видео

    Кстати, вот эта маркетинговая фишка с «секретным составом» – она в наше время вообще может только отвратить потребителя. То есть вы нас поите чем-то, что нельзя называть – обалдеть какая находка. Поэтому люди уже сами додумывают подробности – например, про красных жучков из джунглей Амазонии. Но правда наверняка еще страшнее.

    Но есть у доблестных маркетологов пузырчатых напитков и более интересные достижения, за которые им когда-нибудь устроят Нюрнберг-Light: любой врач скажет, что от всей этой сладкой газировки люди толстеют как на дрожжах, и никакие сахарозаменители тут не спасают.

    Ну и так далее – еще можно посмотреть списочек компонентов, начиная с Е-950 и заканчивая фосфорной кислотой. Хотя, конечно, воздух большого города тоже организм не молодит.

    Так что Роналду Великолепный сделал то, что должен сделать любой ответственный человек – убрал «Кока-Колу» подальше со стола. Хотя, может быть, у него просто контракт с «Пепси-Колой» или еще чем-то таким. Жизнь – сложная штука.

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