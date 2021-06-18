Роналду поступил как ответственный человек

А давайте поговорим про «о спорт, ты – мир» и прочую лабуду вплоть до «спорт – это здоровье». Какой спорт – мир, мы уже видим на примере запрета на флаг и гимн России (и соответствующее «героям-слава» на майках – свято место пусто не бывает). Полная чушь. Спорт – это война. Более бескровная – но тем не менее. А вот то, что датский футболист бежал-бежал и упал без сознания – это уже показатель всего того «здоровья», которое дарит спорт людям. Хорошо, что откачали. Но кого волнует здоровье современных гладиаторов? Ave Caesar morituri te salutant.

Про бесконечных спортхомячков, которые вымирают на марафонах для любителей, я вообще молчу – они поверили, что бег продлевает жизнь. Ага. Расскажите это греческому воину Фидиппиду, который только и успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» – или тому мужчине на полумарафоне в Москве, или спортсмену-любителю в Казани в прошлом мае. Их уже не откачали.

Но гладиаторы отбиваются как могут и где могут. На некоторое несоответствие спортивного ЗОЖ и отдельных продуктов питания нам тут давеча указал товарищ Роналду. По рекламному контракту футбольные состязания спонсировала «Кока-Кола». Так вот, мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда.

Ну а что – он не раб рекламного контракта других людей, имеет право высказать свое отношение. А вообще – честнее было бы, если бы суперивенты спонсировали табачники или пивовары, а не «Кока-Кола».

Я понимаю, что в глобализированном мире, даже в том, где туризм и поездки дышат на ладан, всегда есть шанс оказаться в пустыне Гоби в местном баре с дырками в стенах и крыше – и там обязательно будет «Кока-Кола», и вам придется выбрать ее, потому что а) больше нечего, б) рисковать с местными освежительными напитками – себе дороже. Угандийский вариант «Колокольчика» и «Буратино» может оказаться смертоносным пойлом. Еще более липким и с еще более «секретным» составом.

Кстати, вот эта маркетинговая фишка с «секретным составом» – она в наше время вообще может только отвратить потребителя. То есть вы нас поите чем-то, что нельзя называть – обалдеть какая находка. Поэтому люди уже сами додумывают подробности – например, про красных жучков из джунглей Амазонии. Но правда наверняка еще страшнее.

Но есть у доблестных маркетологов пузырчатых напитков и более интересные достижения, за которые им когда-нибудь устроят Нюрнберг-Light: любой врач скажет, что от всей этой сладкой газировки люди толстеют как на дрожжах, и никакие сахарозаменители тут не спасают.

Ну и так далее – еще можно посмотреть списочек компонентов, начиная с Е-950 и заканчивая фосфорной кислотой. Хотя, конечно, воздух большого города тоже организм не молодит.

Так что Роналду Великолепный сделал то, что должен сделать любой ответственный человек – убрал «Кока-Колу» подальше со стола. Хотя, может быть, у него просто контракт с «Пепси-Колой» или еще чем-то таким. Жизнь – сложная штука.