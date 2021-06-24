Россия должна стать страной азиатского футбола

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Посол США Салливан вернулся в Москву

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Так выглядит обложка этой брошюры mkip.gov.ua
Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время? Подробности...
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Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россия должна стать страной азиатского футбола

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Вадим Трухачёв

    Россия должна стать страной азиатского футбола

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		24 июня 2021, 17:50

    Причин для перехода нашего футбола из УЕФА в Азию накопилось множество, и в огромной степени они имеют политические, а отнюдь не спортивные основания. Да и развитию футбола, как ни парадоксально, такое решение тоже может помочь.

    Неприятные крупные поражения сборной России от Бельгии и Дании сами по себе заставили задуматься о состоянии отечественного футбола. Однако на этот вопрос можно посмотреть не только с точки зрения того, кто должен тренировать национальную команду и каков уровень её отдельно взятых игроков. Вопрос имеет отнюдь не только спортивную, но и огромную политическую составляющую. И вполне можно подумать о том, стоит ли нам оставаться в Европейской футбольной конфедерации (УЕФА).

    Членство России в УЕФА несёт огромные политические издержки. Начнём с того, что команды из Крыма лишены возможности играть в российских чемпионатах. На полуострове по настоянию УЕФА пришлось создать свой отдельный футбольный союз, не имеющий шансов на международное признание. Конечно, по сравнению с тем, что там не работают многие ведущие российские банки, этот факт кажется не таким существенным. Однако придётся признать правду: на футбольной карте России Крыма нет.

    И не только Крыма нет. Фактически там нет и Сибири, и Дальнего Востока. Сибирские и дальневосточные команды в лидерах, конечно, не ходят. А если бы и ходили – матчи еврокубков им пришлось бы играть в Москве или Петербурге, потому что европейские команды в такую даль лететь не хотят. Климат в Сибири таков, что значительную часть года там надо бы играть на искусственном поле под крышей. А УЕФА такое не позволит... Вот мы и имеем недоразвитый футбол на большей части страны.

    Вспомним географию чемпионата мира 2018 года. Самым восточным городом, принявшим его, стал Екатеринбург. Новосибирску или Владивостоку в таком праве отказали – слишком далеко. Поскольку Россия принимала ЧМ как европейская (в футбольном смысле) страна, играть тоже пришлось в географической Европе – за исключением очень ближней Азии в лице крупнейшего города Урала. Получается, что членство в УЕФА прямо тормозит развитие футбола на большей части России.

    Фото: Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

    В Азии таких проблем нет. Там играют и Кувейт, и Южная Корея, и Австралия. Там календарь турниров верстается так, что включает в себя крупную смену часовых поясов. И там сибирские города получат возможность принять значительный турнир. И Владивосток сможет увидеть сборную России в деле. И по Крыму будет больше шансов договориться. Тем самым получается, что переход в азиатскую зону позволит нанести на футбольную карту страны целые регионы, поспособствует развитию игры.

    Следующий момент – сугубо политический. УЕФА прежде всего живёт по законам Евросоюза. Много лет там существовало правило, что на поле может выходить не более трёх иностранцев. Под давлением ЕС его пришлось изменить – потому что он противоречит шенгенским критериям о свободном перемещении рабочей силы. Благодаря этому и получилось, что в составе лондонского «Челси» может не играть ни одного англичанина, а в составе миланского «Интера» – ни одного итальянца.

    По каким правилам живёт УЕФА, показывает и недопуск датскими властями российских болельщиков на печально известный матч 21 июня. Захотели в Дании под предлогом защиты от коронавируса преградить им путь – и европейские футбольные чиновники взяли это под козырёк. Гарантий, что подобный опыт не повторит кто-либо ещё, нет никаких. В конце концов, под таким соусом нас пустят только в ряд стран бывшей Югославии, Венгрию, Словакию и Сан-Марино, где признают «Спутник V».

    Наконец, по настоянию Евросоюза в УЕФА почти явочным порядком приняли Косово – хотя Сербия была против. И вполне может получиться, что России с этой командой придётся играть, и хотя бы в футбольном плане признать Косово не частью Сербии. А если отказаться от игры – дело закончится как минимум техническим поражением. А может пойти и дальше – и несколькими матчами без зрителей, и даже отстранением от какого-либо крупного турнира. С Югославией, сидевшей под санкциями, в своё время так и поступили.

    Сам тот факт, что большинство входящих в УЕФА государств поддерживают санкции против нашей страны, ставит вопрос о целесообразности нахождения в федерации. А где гарантии, что Евросоюз не распространит свои ограничения на футбол? Никаких гарантий нет. УЕФА может сколько угодно бороться с политикой в футболе – но ЕС сильнее. Как он скажет – так европейские футбольные чиновники и поступят.

    Случаи смены футбольной конфедерации по политическим мотивам были. Так, например, поступил Израиль, который по понятным причинам не мог играть против арабских команд в Азии. В конечном итоге он оказался в Европе. Со своей стороны, Турция в своё время предпочла играть в Европе, чтобы показать светский характер своего государства, свою европеизированность. У нас сейчас картина обратная. Политика не оставляет России возможностей спокойно играть в Европе.

    Конечно, в Азии тоже возможны проблемы. Однако такого количества стран, с которыми у России сложные отношения, на континенте нет. Тем самым количество матчей, имеющих очевидно политический подтекст, явно сократится. Гипотетическая игра с Тайванем не приведёт к проблемам с КНР – Пекин давно признал футбольную «независимость» острова. Нет в Азии и своего Евросоюза, навязывающего свои правила всем. То есть плясать под его дудку мы не будем.

    Есть ли противопоказания для такого перехода? Есть. Первое из них – куда более высокий уровень футбола в Европе. Именно европейские команды четыре раза подряд становились чемпионами мира, а даже лучшие азиатские и близко к титулу не подошли. Да, ценность побед в Европе значительно выше, и даже звание чемпиона Азии кажется менее значимым, чем полуфиналиста Евро-2008. Однако только в Азии мы получим Крым и Сибирь на нашей футбольной карте.

    Второй момент. Россия – может, быть, не Европа, но ведь и не Азия. Родственники русских по языку – Польша и Чехия, по религии – Греция и Румыния. Это правда, однако и арабы для Израиля тоже являются языковой роднёй. Европа – континент предельно унифицированный, а Азия крайне разнообразна. И

    преимущественно православная Россия станет лишь ещё одной частью пёстрой мозаики из мусульманских, буддийских, индуистских, конфуцианских и католических государств.

    Наконец, третий момент. Белоруссия вслед за нами в Азию наверняка не пойдёт. С ней (а заодно и с Украиной) мы окажемся в разных футбольных пространствах. Данный аргумент кажется наиболее весомым. Но, выйдя из УЕФА, Россия покажет, что об неё нельзя вытирать ноги, чем вызовет уважение и белорусов, и значительной части украинцев, и европейцев тоже. В конце концов, ЕАЭС или Союзному государству России и Белоруссии расставание нашей страны с европейским футболом не помешает.

    Таким образом получается, что в настоящее время переход России в азиатский футбол принесёт куда больше пользы, чем вреда. Возможно, это будет временный переход, и спустя 15–20 лет предстоит задуматься о возвращении в УЕФА. Однако для этого должны сложиться прежде всего политические условия. Пока они таковы, что с Европой России лучше иметь поменьше дел – в том числе и применительно к самой популярной в мире игре.

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