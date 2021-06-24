Россия должна стать страной азиатского футбола

Причин для перехода нашего футбола из УЕФА в Азию накопилось множество, и в огромной степени они имеют политические, а отнюдь не спортивные основания. Да и развитию футбола, как ни парадоксально, такое решение тоже может помочь.

Неприятные крупные поражения сборной России от Бельгии и Дании сами по себе заставили задуматься о состоянии отечественного футбола. Однако на этот вопрос можно посмотреть не только с точки зрения того, кто должен тренировать национальную команду и каков уровень её отдельно взятых игроков. Вопрос имеет отнюдь не только спортивную, но и огромную политическую составляющую. И вполне можно подумать о том, стоит ли нам оставаться в Европейской футбольной конфедерации (УЕФА).

Членство России в УЕФА несёт огромные политические издержки. Начнём с того, что команды из Крыма лишены возможности играть в российских чемпионатах. На полуострове по настоянию УЕФА пришлось создать свой отдельный футбольный союз, не имеющий шансов на международное признание. Конечно, по сравнению с тем, что там не работают многие ведущие российские банки, этот факт кажется не таким существенным. Однако придётся признать правду: на футбольной карте России Крыма нет.

И не только Крыма нет. Фактически там нет и Сибири, и Дальнего Востока. Сибирские и дальневосточные команды в лидерах, конечно, не ходят. А если бы и ходили – матчи еврокубков им пришлось бы играть в Москве или Петербурге, потому что европейские команды в такую даль лететь не хотят. Климат в Сибири таков, что значительную часть года там надо бы играть на искусственном поле под крышей. А УЕФА такое не позволит... Вот мы и имеем недоразвитый футбол на большей части страны.

Вспомним географию чемпионата мира 2018 года. Самым восточным городом, принявшим его, стал Екатеринбург. Новосибирску или Владивостоку в таком праве отказали – слишком далеко. Поскольку Россия принимала ЧМ как европейская (в футбольном смысле) страна, играть тоже пришлось в географической Европе – за исключением очень ближней Азии в лице крупнейшего города Урала. Получается, что членство в УЕФА прямо тормозит развитие футбола на большей части России.

В Азии таких проблем нет. Там играют и Кувейт, и Южная Корея, и Австралия. Там календарь турниров верстается так, что включает в себя крупную смену часовых поясов. И там сибирские города получат возможность принять значительный турнир. И Владивосток сможет увидеть сборную России в деле. И по Крыму будет больше шансов договориться. Тем самым получается, что переход в азиатскую зону позволит нанести на футбольную карту страны целые регионы, поспособствует развитию игры.

Следующий момент – сугубо политический. УЕФА прежде всего живёт по законам Евросоюза. Много лет там существовало правило, что на поле может выходить не более трёх иностранцев. Под давлением ЕС его пришлось изменить – потому что он противоречит шенгенским критериям о свободном перемещении рабочей силы. Благодаря этому и получилось, что в составе лондонского «Челси» может не играть ни одного англичанина, а в составе миланского «Интера» – ни одного итальянца.

По каким правилам живёт УЕФА, показывает и недопуск датскими властями российских болельщиков на печально известный матч 21 июня. Захотели в Дании под предлогом защиты от коронавируса преградить им путь – и европейские футбольные чиновники взяли это под козырёк. Гарантий, что подобный опыт не повторит кто-либо ещё, нет никаких. В конце концов, под таким соусом нас пустят только в ряд стран бывшей Югославии, Венгрию, Словакию и Сан-Марино, где признают «Спутник V».

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Наконец, по настоянию Евросоюза в УЕФА почти явочным порядком приняли Косово – хотя Сербия была против. И вполне может получиться, что России с этой командой придётся играть, и хотя бы в футбольном плане признать Косово не частью Сербии. А если отказаться от игры – дело закончится как минимум техническим поражением. А может пойти и дальше – и несколькими матчами без зрителей, и даже отстранением от какого-либо крупного турнира. С Югославией, сидевшей под санкциями, в своё время так и поступили.

Сам тот факт, что большинство входящих в УЕФА государств поддерживают санкции против нашей страны, ставит вопрос о целесообразности нахождения в федерации. А где гарантии, что Евросоюз не распространит свои ограничения на футбол? Никаких гарантий нет. УЕФА может сколько угодно бороться с политикой в футболе – но ЕС сильнее. Как он скажет – так европейские футбольные чиновники и поступят.

Случаи смены футбольной конфедерации по политическим мотивам были. Так, например, поступил Израиль, который по понятным причинам не мог играть против арабских команд в Азии. В конечном итоге он оказался в Европе. Со своей стороны, Турция в своё время предпочла играть в Европе, чтобы показать светский характер своего государства, свою европеизированность. У нас сейчас картина обратная. Политика не оставляет России возможностей спокойно играть в Европе.

Конечно, в Азии тоже возможны проблемы. Однако такого количества стран, с которыми у России сложные отношения, на континенте нет. Тем самым количество матчей, имеющих очевидно политический подтекст, явно сократится. Гипотетическая игра с Тайванем не приведёт к проблемам с КНР – Пекин давно признал футбольную «независимость» острова. Нет в Азии и своего Евросоюза, навязывающего свои правила всем. То есть плясать под его дудку мы не будем.

Есть ли противопоказания для такого перехода? Есть. Первое из них – куда более высокий уровень футбола в Европе. Именно европейские команды четыре раза подряд становились чемпионами мира, а даже лучшие азиатские и близко к титулу не подошли. Да, ценность побед в Европе значительно выше, и даже звание чемпиона Азии кажется менее значимым, чем полуфиналиста Евро-2008. Однако только в Азии мы получим Крым и Сибирь на нашей футбольной карте.

Второй момент. Россия – может, быть, не Европа, но ведь и не Азия. Родственники русских по языку – Польша и Чехия, по религии – Греция и Румыния. Это правда, однако и арабы для Израиля тоже являются языковой роднёй. Европа – континент предельно унифицированный, а Азия крайне разнообразна. И

преимущественно православная Россия станет лишь ещё одной частью пёстрой мозаики из мусульманских, буддийских, индуистских, конфуцианских и католических государств.

Наконец, третий момент. Белоруссия вслед за нами в Азию наверняка не пойдёт. С ней (а заодно и с Украиной) мы окажемся в разных футбольных пространствах. Данный аргумент кажется наиболее весомым. Но, выйдя из УЕФА, Россия покажет, что об неё нельзя вытирать ноги, чем вызовет уважение и белорусов, и значительной части украинцев, и европейцев тоже. В конце концов, ЕАЭС или Союзному государству России и Белоруссии расставание нашей страны с европейским футболом не помешает.

Таким образом получается, что в настоящее время переход России в азиатский футбол принесёт куда больше пользы, чем вреда. Возможно, это будет временный переход, и спустя 15–20 лет предстоит задуматься о возвращении в УЕФА. Однако для этого должны сложиться прежде всего политические условия. Пока они таковы, что с Европой России лучше иметь поменьше дел – в том числе и применительно к самой популярной в мире игре.