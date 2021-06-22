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В РФС решили дать оценку работе Черчесова на ЧЕ-2020
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Российский футбольный союз (РФС) в скором времени проведет заседание исполнительного комитета по поводу итогов игры российской сборной на ЧЕ-2020.
«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – цитирует сообщение РФС РИА «Новости».
Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании
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Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
«Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже.
«Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе Дмитрий Хамидулин
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«Я не призываю никого выгонять. Не считаю нужным винить во всем Черчесова. Очень верно заметил Александр Неценко у нас в эфире: любой тренер покажет такой же результат, как и Черчесов. У нас просто нет топ-футболистов. Я очень, скажем так, с недоверием отношусь к работе Станислава Саламовича. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий.
«Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин.
К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев.
«Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу».
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц.
Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020.
«Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Мостовой: Оскорбления нападающего сборной Дании только мотивируют российскую команду
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«Когда такое говорят, то это плюс нашей команде, дополнительная мотивация», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя оскорбительные слова нападающего команды Дании, высказанные в адрес российской сборной.
Перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании форвард скандинавской команды Юссуф Поульсен заявил о намерении выиграть решающий для обеих команд матч на чемпионате Европы. «Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен.
«Ясно, что реальную реакцию сборной мы увидим только после игры. Но когда такое говорят, то это только плюс нашей команде, дополнительная мотивация. Конечно, сборная Дании боится предстоящего матча, их устроит только победа. Поэтому они и думают, что могут разными какими-то словами запугать наших ребят», – говорит Мостовой.
Он напомнил, что матч, который состоится вечером 21 июня, станет решающим как для отечественной сборной, так и для команды-соперника. Победитель, соответственно, выйдет из группового тура в 1/8 финала.
«У Дании просто выхода нет, вот они и пользуются психологическими приемами. Кто знал, что они могут проиграть финнам. Сами себя загнали в угол. В игровом плане мы им уступаем, да. А так, на поле может произойти все что угодно, и мы много таких примеров видели. Когда на поле выходишь, все забываешь, кто и что говорил», – заключил футболист.
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Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал, что российская команда по футболу хорошо играет и в сборной есть сильные игроки. При этом он выразил надежду, что его страна сможет победить.
Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией
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Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу.
Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости».
По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
Россия не вышла в плей-офф Евро-2020
Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян.
Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС.
Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости».
Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Дзюба извинился перед Россией
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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение в матче с Данией на чемпионате Европы.
«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение», – сказал Дзюба, отметив, что «оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается».
«Мы вместе выигрываем и проигрываем – игроки прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали – ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ».
Комментируя второй мяч, который сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, Дзюба сказал, что тот «извинился». «Мы пытались ему помочь, он боец», – заявил Дзюба. По его словам, появился «шанс», когда Россия забила гол в ворота Дании, россияне «пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров».
Он заявил: «Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы». Как отметил капитан сборной России, «не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад». «Любим искать себе приключения», – сказал он.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Министр спорта призвал к реформам после поражения сборной России на Евро
Министерство спорта совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе, заявил министр спорта Олег Матыцин.
«Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы, – цитирует РИА «Новости» Матыцина.
По его словам, важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.
«При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», – добавил министр.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
В матче Дания – Россия на Евро-2020 забили первый гол
Футболисты сборной Дании открыли счет в матче против команды России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
«Дамсгор с 20 метров пробил мимо Сафонова. Матвей даже не дернулся. Что странно. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера», – пишет «Чемпионат».
Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Первый тайм завершен. В матче сборных Финляндии и Бельгии счет пока не открыт.
Напомним, российская команда после двух туров набрала три очка и занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии. Это была первая победа России на Евро-2020.
Датчане забили четвертый гол команде России на Евро-2020
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу команда Дании в третий и четвертый раз поразила ворота российской сборной.
«Кристиансен забивает. Мяч и Матвей Сафонов метались по нашей штрафной площади, а защитники вратарю помочь не сумели. Получаем третий гол», – пишет «Чемпионат».
Затем последовал четвертый гол в ворота россиян: «Понеслись отыгрываться, ошиблись в очередной раз и пропустили быструю контратаку. Мехле легко разобрался с игроками обороны и четко положил мяч в угол».
Тем временем Бельгия забила два мяча в ворота сборной Финляндии.
Напомним, счет открыл Миккель Дамсгор, а Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота россиян. Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч.
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Матвиенко призвала сборную России по футболу «или играть, или не позориться»
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очень расстроена поражением сборной России на чемпионате Европы и посоветовала футболистов «или играть, или не позориться».
«Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», – передает ее слова РИА «Новости».
Матвиенко допустила, что одной из причин поражения национальной команды является низкий уровень мотивации команды. «Я не чувствовала вот этой воли к победе – любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», – сказала она.
По мнению спикера Совфеда, футбольную политику в России необходимо «в корне менять».
«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хороши играют в футбол? Почему? Маленькие страны, они нам показывают пример. Это вопросы, наверное, к тренерам. Это тема, на которую всегда говорю и буду говорить: нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платных футбольных школ, куда трудно пробиться, а на дворовом футболе, на семейно футболе, на народном футболе и на поиске и отборе вот этих звездочек футбольных», – сказала она.
Матвиенко привела в пример российский балет, которых «до сих пор» остается «номером один» благодаря сохраненной школе и системе.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе.
Песков оценил выступление российских футболистов на Евро-2020
В Кремле не видят смысла рассуждать о выступлении российской сборной по футболу на чемпионате Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил вопрос, расстроены ли в Кремле проигрышем российских футболистов, как оценивают выступление российской сборной в целом и должны ли последовать какие-то кадровые решения.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020
Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
«Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат».
Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной.
Сборная России пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду России со счетом 2:0.
«На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат».
Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
МИД России пожелал удачи сборной России в матче с Данией на Евро-2020
Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени министерства пожелала удачи российской сборной в матче с командой Дании.
«Ребята, министерство иностранных дел России вас поддерживает. Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи», – видеообращение размещено в ее Telegram-канале.
Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов.
Фернандес вошел в стартовый состав сборной России на матч Евро с датчанами
Защитник Марио Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании, сообщает пресс-служба национальной команды.
О том, что Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании сообщает РИА «Новости».
Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее в пресс-службе сборной России сообщили, что у Фернандеса, получившего травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии, подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника. По результатам обследования, у Фернандеса не подтвердилось повреждение позвоночника.
Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре
Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу.
Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.