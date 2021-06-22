Россиянам стоит быть менее радушными

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В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID

22 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Автомобили Lada выходят в более дорогой сегмент Сергей Мальгавко/ТАСС
Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Британия подготовит Украину к морским провокациям

Британия использует Украину как красную тряпку в противостоянии с Россией facebook.com/navy.mil.gov.ua
Меморандум о морском партнерстве – накануне Британия и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз ВМС. Кроме того, Лондон пообещал Киеву помочь с реконструкцией судостроительных предприятий. Какие цели преследуют обе страны в рамках военно-морского сотрудничества и чем подобные договоренности опасны для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россиянам стоит быть менее радушными

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы, вообще-то, не самая футбольная страна. Собираясь на европикник на футбольном газоне, мы мечтаем выйти из группы и вспоминаем, как сказку, бронзу Евро-2008. Подробности...

Заповедь «не убий» требует прививаться

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государство, медицинское сообщество, Церковь – все одобряют вакцинацию. Либо все они являются частью глобального преступного заговора, либо паникеры, которые пытаются отговорить вас от прививки, говорят неправду. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Как нацисты пытались улучшить человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В день 80-летия начала Великой Отечественной мы будем многое припоминать фашистам. В том числе – и преступления нацистской медицины. Подробности...
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Пашинян опять всех победил

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
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Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
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  • Бельгия

  • Германия

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  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID
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    Анастасия Семенович

    Россиянам стоит быть менее радушными

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		22 июня 2021, 17:25

    Он пришёл, когда не ждали – праздник футбола. То есть, конечно, ждали, но годом раньше и без вводной в виде пандемии. COVID-19 осложнил жизнь и УЕФА, и болельщикам, и странам, принимающим матчи Евро-2020 (чемпионат называется именно так, его не переименовали, только перенесли). Помните ЧМ-2018? Праздник на улицах российских городов, танцующие бразильцы, марокканские барабаны, толпы счастливых людей, миллионы улыбок и постов в соцсетях? Петербург сейчас получает прививку того всеобщего беззаботного братания.

    Первыми в город приехали бельгийцы – в основном солидные мужчины среднего возраста, пили пиво. Матч начинался непривычно поздно – в десять вечера – конечно, для европейских зрителей. В тот вечер Петербургский метрополитен решил не закрываться на ночь – и действительно проработал круглые сутки. Все ради того, чтобы гостям было удобно. А помните, в 2018 году в Пхенчхане наша сборная по хоккею взяла олимпийское золото? И что матч был, по московскому времени, в несусветную рань, а для Германии, со сборной которой мы играли – и вовсе ночью? Потому что время подгадывали под североамериканцев – чтобы им было удобно смотреть.

    На улицах россияне выстраивались в небольшие очереди, чтобы сфотографироваться с колоритными бельгийцами. Те принимали статус «главных экспонатов» как должное. И вот я смотрю на это и думаю, что меня, собственно, задевает? Вроде мир, дружба, жвачка и пиво, все улыбаются. И знаете, что? По-моему, наше радушие раз за разом зло шутит над нами же. Иногда кажется, что европейские болельщики вот-вот начнут раздавать «аборигенам» бусы (или жвачку, или брендовые пряжки для ремней). Мир и дружба – это хорошо, а отсутствие чувства собственного достоинства – уже не очень. Это не претензия к бельгийцами или другим европейцам – просто нам стоит перестать чувствовать себя аборигенами. Да, это сложно – достоинство неуловимо, естественно рассасывается от тепла улыбок, эмоционально распахнутых людей. Мы привыкли к состоянию «догоняющих», и, повторю, радушие – самое точное слово для ноты, которую мы держим, общаясь с болельщиками Евро.

    При этом спрашиваешь у них – бельгийцев, шведов, финнов: сложно было добираться? Говорят – о да, на российско-финской границе был такой долгий досмотр, три часа! А документы мы быстро собрали, ведь с Fan ID виза не нужна. Знаете, о каких трудностях говорят российские болельщики? Они купили билеты, которые потом обнулили. И им по-прежнему вдобавок к билетам и Fan ID нужны шенгенские визы, которые если и есть у кого, то чудом, ведь визовые центры открылись только-только, выдают не все типы виз, а документы рассматривают долго. Поэтому россияне в основном не смогли попасть на матчи, на которые собирались – выходит, мы – болельщики «второго сорта»? Один мой приятель говорит, что не пускают россиян из-за «третьей волны» ковида. Что якобы она была прогнозируема, и международные функционеры заранее решили «не рисковать».

    Но, слушайте, в Петербург же перенесли из Дублина три матча – в дополнение к четырём, запланированным здесь изначально. Получается, там «спрогнозировали» неблагоприятную обстановку в России и решили дать нам лишние игры? Как-то не бьётся.

    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    Нет, просто УЕФА был нужен город, который точно примет матчи, и где власти пустят болельщиков на трибуны (в Дублине отказались). Международные чиновники знают эту слабость – как мы радуемся, когда нас, хоть формально, включают в «европейский» контекст. Я говорю про все уровни, от федеральной и городской власти до обычных болельщиков и горожан – мы в этом смысле мягкие, добрые, радушные.

    Хотя могли по объективным причинам отказаться, сказать: переносите куда хотите, у нас рост заболеваемости, нам нужно заниматься этим, а не вас развлекать. Или: переносите к нам, но с условием, что наших болельщиков пустите без виз. Тесты, справки о вакцинации – просите что-то реальное и важное, не издевайтесь над людьми. Но нет – мы, по доброте, и матчи примем, и своим болельщикам тоже сможем дать только их, ведь больше никуда не пускают. Одна семья из Брянска рассказала мне о планах съездить на игры в Баку и Бухарест. Не пустили никуда: шенгенских виз нет, а азербайджанские власти решили пускать только своих болельщиков и турецких. И вот мы – открытые, радушные – как будто не можем за себя постоять, взять то, что нам по-честному должны за приём.

    Ведь это тяжело, сами подумайте: в Петербурге непростая ситуация с ковидом. К тому же в разгаре туристический сезон, а 25 июня пройдут «Алые паруса» – в обычном формате, в акватории Невы у Петропавловки, а не в Финском заливе, как в 2020-м. Футбол – это тысячи служб, волонтёров, постоянная координация и контакты людей.

    Хотя мы, вообще-то, не самая футбольная страна. Собираясь на европикник на футбольном газоне, мы мечтаем выйти из группы и вспоминаем, как сказку, бронзу Евро-2008. То есть это все – вложения, напряжение системы, людей, риски – даже не для всех, а скорее для других, чем для себя. Хочется, чтобы к следующему такому празднику (в Петербурге запланирован ЧМ по хоккею 2023 года) к миру и дружбе добавился здоровый эгоизм, самолюбие, которое позволит отстаивать свои позиции, а не только тесниться ради гостей, пусть и приятных. Давайте не ждать, что нам подарят бусы.

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