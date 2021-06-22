Россиянам стоит быть менее радушными

Он пришёл, когда не ждали – праздник футбола. То есть, конечно, ждали, но годом раньше и без вводной в виде пандемии. COVID-19 осложнил жизнь и УЕФА, и болельщикам, и странам, принимающим матчи Евро-2020 (чемпионат называется именно так, его не переименовали, только перенесли). Помните ЧМ-2018? Праздник на улицах российских городов, танцующие бразильцы, марокканские барабаны, толпы счастливых людей, миллионы улыбок и постов в соцсетях? Петербург сейчас получает прививку того всеобщего беззаботного братания.

Первыми в город приехали бельгийцы – в основном солидные мужчины среднего возраста, пили пиво. Матч начинался непривычно поздно – в десять вечера – конечно, для европейских зрителей. В тот вечер Петербургский метрополитен решил не закрываться на ночь – и действительно проработал круглые сутки. Все ради того, чтобы гостям было удобно. А помните, в 2018 году в Пхенчхане наша сборная по хоккею взяла олимпийское золото? И что матч был, по московскому времени, в несусветную рань, а для Германии, со сборной которой мы играли – и вовсе ночью? Потому что время подгадывали под североамериканцев – чтобы им было удобно смотреть.

На улицах россияне выстраивались в небольшие очереди, чтобы сфотографироваться с колоритными бельгийцами. Те принимали статус «главных экспонатов» как должное. И вот я смотрю на это и думаю, что меня, собственно, задевает? Вроде мир, дружба, жвачка и пиво, все улыбаются. И знаете, что? По-моему, наше радушие раз за разом зло шутит над нами же. Иногда кажется, что европейские болельщики вот-вот начнут раздавать «аборигенам» бусы (или жвачку, или брендовые пряжки для ремней). Мир и дружба – это хорошо, а отсутствие чувства собственного достоинства – уже не очень. Это не претензия к бельгийцами или другим европейцам – просто нам стоит перестать чувствовать себя аборигенами. Да, это сложно – достоинство неуловимо, естественно рассасывается от тепла улыбок, эмоционально распахнутых людей. Мы привыкли к состоянию «догоняющих», и, повторю, радушие – самое точное слово для ноты, которую мы держим, общаясь с болельщиками Евро.

При этом спрашиваешь у них – бельгийцев, шведов, финнов: сложно было добираться? Говорят – о да, на российско-финской границе был такой долгий досмотр, три часа! А документы мы быстро собрали, ведь с Fan ID виза не нужна. Знаете, о каких трудностях говорят российские болельщики? Они купили билеты, которые потом обнулили. И им по-прежнему вдобавок к билетам и Fan ID нужны шенгенские визы, которые если и есть у кого, то чудом, ведь визовые центры открылись только-только, выдают не все типы виз, а документы рассматривают долго. Поэтому россияне в основном не смогли попасть на матчи, на которые собирались – выходит, мы – болельщики «второго сорта»? Один мой приятель говорит, что не пускают россиян из-за «третьей волны» ковида. Что якобы она была прогнозируема, и международные функционеры заранее решили «не рисковать».

Но, слушайте, в Петербург же перенесли из Дублина три матча – в дополнение к четырём, запланированным здесь изначально. Получается, там «спрогнозировали» неблагоприятную обстановку в России и решили дать нам лишние игры? Как-то не бьётся.

Нет, просто УЕФА был нужен город, который точно примет матчи, и где власти пустят болельщиков на трибуны (в Дублине отказались). Международные чиновники знают эту слабость – как мы радуемся, когда нас, хоть формально, включают в «европейский» контекст. Я говорю про все уровни, от федеральной и городской власти до обычных болельщиков и горожан – мы в этом смысле мягкие, добрые, радушные.

Хотя могли по объективным причинам отказаться, сказать: переносите куда хотите, у нас рост заболеваемости, нам нужно заниматься этим, а не вас развлекать. Или: переносите к нам, но с условием, что наших болельщиков пустите без виз. Тесты, справки о вакцинации – просите что-то реальное и важное, не издевайтесь над людьми. Но нет – мы, по доброте, и матчи примем, и своим болельщикам тоже сможем дать только их, ведь больше никуда не пускают. Одна семья из Брянска рассказала мне о планах съездить на игры в Баку и Бухарест. Не пустили никуда: шенгенских виз нет, а азербайджанские власти решили пускать только своих болельщиков и турецких. И вот мы – открытые, радушные – как будто не можем за себя постоять, взять то, что нам по-честному должны за приём.

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Ведь это тяжело, сами подумайте: в Петербурге непростая ситуация с ковидом. К тому же в разгаре туристический сезон, а 25 июня пройдут «Алые паруса» – в обычном формате, в акватории Невы у Петропавловки, а не в Финском заливе, как в 2020-м. Футбол – это тысячи служб, волонтёров, постоянная координация и контакты людей.

Хотя мы, вообще-то, не самая футбольная страна. Собираясь на европикник на футбольном газоне, мы мечтаем выйти из группы и вспоминаем, как сказку, бронзу Евро-2008. То есть это все – вложения, напряжение системы, людей, риски – даже не для всех, а скорее для других, чем для себя. Хочется, чтобы к следующему такому празднику (в Петербурге запланирован ЧМ по хоккею 2023 года) к миру и дружбе добавился здоровый эгоизм, самолюбие, которое позволит отстаивать свои позиции, а не только тесниться ради гостей, пусть и приятных. Давайте не ждать, что нам подарят бусы.