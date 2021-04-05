Путь к сердцу – увидеть шайбу

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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Почему в Прибалтике переворачивается представление о жизни в СССР

Вхождение Прибалтики в состав СССР теперь жители этих стран оценивают куда более объективно wikipedia.org
«Мы были в шоке, все перевернулось». Такими словами литовские аналитики комментируют результаты поистине сенсационного социологического опроса. Выяснилось, что жители страны все больше ностальгируют по СССР, все сильнее уважают Владимира Путина и все глубже не доверяют Евросоюзу. Тридцать лет антироссийской и антисоветской пропаганды пропали даром. Что же произошло? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Путь к сердцу – увидеть шайбу

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
КХЛ – та самая наша «мягкая сила», помимо прочего. У нас даже национальная программа подготовки хоккеистов называется «Красная машина» – в честь прозвища, данного когда-то зарубежной прессой советской сборной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Не надо бояться Дагестана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Республика до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о ней по беллетристике Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов фронтира. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
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Русских разбавят казахами

Обсуждение: 11 комментариев

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре
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    специальный репортаж


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    Анастасия Семенович

    Путь к сердцу – увидеть шайбу

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		5 апреля 2021, 09:06

    Сейчас весна, в разгаре плей-офф КХЛ. По сравнению с футболом, у хоккея меньше зрителей, но едва ли кто-то поспорит, что этот спорт России удается лучше. На футбольном ЧМ мы переживаем за выход из группы, на хоккейном – идем за золотом. Это радость для болельщиков, «лифт» для игроков и вообще – гордость. Фигурное катание тоже гордость, но оно традиционно считается «женским» спортом – в смысле, интересным скорее женской аудитории. А российскому обществу нужны «настоящие мужчины». И так сложилось, что хоккей – видимо, единственный мужской вид спорта, в котором мы безоговорочно сильны (так-то есть еще художественная гимнастика и синхронное плавание).

    К тому же хоккей – редкая вещь, которая объединяет Москву с Россией. Да что Москву – это наше окно в глобальный мир. Как балет, только народное, состязательное, объективное зрелище. В хоккейном мире Миннесота и Новокузнецк – часть целого. Звездный воспитанник новокузнецкого хоккея Кирилл Капризов уехал в НХЛ и зажигает в Миннесоте. Как до этого зажигал в Москве и Уфе. Его результат – заброшенные шайбы, набранные очки. Это понятный и объективный аргумент – в отличие от хитро вывернутых толков чьей-либо пропаганды. Так что хоккей – честная штука. Если мысленно переводить в его плоскость любой общественно-политический дискурс – многое станет яснее.

    Давайте попробуем. И обратимся к делам внутренним – к плей-офф КХЛ. На Востоке лиги всех уделывает казанский «Ак Барс», даже «Салават Юлаев» – принципиального соперника по «зеленому дерби» – клуб из Татарстана прошел за минимальные четыре матча. Магнитогорский «Металлург» бросало в крайности – то он отдавал победу омскому «Авангарду», то забрасывал ему же семь шайб. На Западе петербургский СКА прошел московское «Динамо», хотя все думали, что будет наоборот. Это все к тому, что в России есть города, которые идентифицируются через хоккей. Несмотря на, как кажется, летальную для страны москвоцентричность. Вы часто слышите про Магнитогорск или Челябинск не в контексте стандартных новостей?

    Хоккеисты из Челябинска говорят, там немного вариантов: ты идешь на завод или играешь в хоккей. Хоккей – лифт для пацанов, которым почему-то не хочется на завод. Пацаны из Челябинска и Магнитогорска берут Кубок Стэнли – главный трофей НХЛ и клубного хоккейного мира. Мечтают взять Кубок еще тысячи таких же в Челябинской области и в канадских городах.

    Вы скажете, что мечтать можно о чем угодно, но в хоккейной мире такие мечты реализуемы. Помните, с чего мы начали – хоккей в России и правда хорош. Артемия Панарина знают не так, как Артема Дзюбу, но его история гораздо круче. Парень из города Коркино Челябинской области, которого в детстве дедушка каждый день возил на тренировки за пятьдесят километров от дома. Сейчас он – главная звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» и самый высокооплачиваемый русский игрок в НХЛ. Талантливый, веселый и простой – в межсезонье он, например, ехал на поезде из Петербурга в Коркино, ел «дошик», на станциях выходил пообщаться с болельщиками.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    При этом хоккей считается спортом элит (в том числе из-за дороговизны тренировок), это официально «спорт номер один» в стране. В него играет президент и руководители госкорпораций. Это понятно: есть база, десятки побед советской сборной. Спад результатов девяностых–нулевых легко объяснить «лихолетьем», что тоже укладывается в официальную версию новейшей истории. И так как в хоккее мы объективно круты – это зрелище, которое не нужно искусственно раскручивать. Его без лишних рюшечек интересно и не стыдно смотреть. Всё это – школа, таланты, результаты, славная история, ореол мужественности, важный в России – позволяет нагрузить вид спорта неспортивным функционалом. И КХЛ – та самая наша «мягкая сила», помимо прочего. Смотрите сами: в лиге есть или в разное время были клубы из Праги, Пекина, Донецка, Братиславы, Риги, Хельсинки, Минска, Загреба. Это все традиционные «регионы влияния» либо бывшие республики СССР – и то влияние в каком-то виде хочет реконструировать современная Россия. У нас даже национальная программа подготовки хоккеистов называется «Красная машина» – в честь прозвища, данного когда-то зарубежной прессой советской сборной.

    Выглядит так, как будто мы искренне пытаемся, но стесняемся. При всей патетике порой кажется, что с хоккеем обращаются как с чем-то маргинальным: «Матч ТВ» может прервать трансляцию игры плей-офф КХЛ ради «Формулы 1». То есть на словах мы гордимся «спортом номер один», но по факту как будто его стесняемся. И это странно: мы пытаемся пристегнуть себя к глобальному миру через футбол, раз за разом надеясь и сокрушаясь. Все понимают, что выдающихся результатов там у нас не будет – но продолжают мазохистски увлекаться ногомячом. Это то ли комплексы, то ли вредная инерция.

    Но оглянитесь, совсем рядом есть другой мир. Простой парень из Коркино – звезда «Рейнджерс». У нас огромная страна, которая любит местных героев. Болеет за них на родных аренах, потом радуется, когда они же покоряют заокеанские ледовые дворцы. Очень хочется, чтобы гордость была не только на словах. Чтобы трансляции хоккея не прерывали по любому поводу без предупреждения. Проблема не в тех любителях игры, которые уже есть. А в тех, которые будут – у хоккея в России пока не так много болельщиков, как у футбола.

    Любить хоккей и хоккеистов в России легко и приятно – и потенциального болельщика и ценителя стоит цеплять не героической риторикой вокруг сборной, а самой игрой – ведь она хороша. И сборные, и клубы. Полюбить парня из Коркино гораздо проще, чем чиновника – и хочется, чтобы soft power держалась именно на таких ребятах просто потому, что так это лучше работает. Поэтому предлагаю смотреть плей-офф КХЛ – он яркий в этом сезоне – и пусть красота игры потеснит в голове сухие тезисы о «спорте номер один». Путь к сердцу – увидеть шайбу, остальное приложится.

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