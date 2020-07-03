ФХР определила чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...

Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              ФХР определила чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20

              3 июля 2020, 13:36

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Федерация хоккея России (ФХР) воспользовалась своим правом определить чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20, сообщается в релизе ФХР.

              Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила, что приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Лигой было принято решение присвоить технически единые 1-8-е места командам, вышедшим в полуфиналы конференций, передает РИА «Новости».

              Позднее ФХР обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований. Было решено дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ пунктом о том, что в сезоне-2019/20 чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

              Чемпионом России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стал московский ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в плей-офф вышел в полуфинал Западной конференции.

              Вице-чемпионами России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стали петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

              «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам», - отмечается в сообщении.

              «Ак Барс» с 93 очками занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, а СКА (93 балла) – третье. В плей-офф оба клуба вышли в полуфинал своих конференций.

              Бронзовым призером чемпионата России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стало московское «Динамо», занявшее седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф вышедшее в полуфинал Западной конференции.

              Напомним, 25 марта Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19.

              В мае руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.


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