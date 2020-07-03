ФХР определила чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20

Федерация хоккея России (ФХР) воспользовалась своим правом определить чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20, сообщается в релизе ФХР.

Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила, что приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Лигой было принято решение присвоить технически единые 1-8-е места командам, вышедшим в полуфиналы конференций, передает РИА «Новости».

Позднее ФХР обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований. Было решено дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ пунктом о том, что в сезоне-2019/20 чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

Чемпионом России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стал московский ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в плей-офф вышел в полуфинал Западной конференции.

Вице-чемпионами России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стали петербургский СКА и казанский «Ак Барс».



«Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам», - отмечается в сообщении.

«Ак Барс» с 93 очками занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, а СКА (93 балла) – третье. В плей-офф оба клуба вышли в полуфинал своих конференций.

Бронзовым призером чемпионата России по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея России (ФХР) стало московское «Динамо», занявшее седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф вышедшее в полуфинал Западной конференции.

Напомним, 25 марта Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19.

В мае руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.