КХЛ отказалась определять чемпиона и призеров сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров не существует. В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона-2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ)», – передает ТАСС сообщение лиги.

Напомним, 25 марта Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19.

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