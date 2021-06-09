Санкт-Петербургу нужны фаллические доминанты

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава ГИБДД выступил категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч

9 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Россия начнет зарабатывать на солнечном газе

Новые заводы позволят России нарастить несырьевой экспорт gazprom.ru
Крупнейший газоперерабатывающий завод открыт на Дальнем Востоке. Новое предприятие может завоевать мировой рынок гелия, потеснив с него США. Этим солнечным газом обычно надувают воздушные шарики. Однако причина появления столь дорогого и крупного газового кластера на Амуре совсем в другом. Подробности...
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Жириновский «позеленел» ради зумеров

«Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества» Владимир Гердо/ТАСС
Лидер ЛДПР выступил с катастрофическим прогнозом относительно будущего человечества, поддержал повестку феминисток и призвал отказываться от деторождения ради чистого воздуха и мира во всем мире. Зачем Владимир Жириновский решил копировать идеи Греты Тунберг – с учетом того, что Россия уже который год борется за увеличение рождаемости? Подробности...
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Уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России

Так выглядит строительная площадка реактора БРЕСТ Росатом/YouTube
Фантастически сложное и в такой же степени перспективное техническое сооружение начинает создаваться в России. Речь идет о строительстве принципиально нового ядерного энергоблока БРЕСТ-300-ОД. Чем уникальна эта АЭС и почему именно она критически важна для будущего всей ядерной энергетики, и не только в нашей стране? Подробности...
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Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

Митинг в Бишкеке. Митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
Турецкие службы за последние годы похитили в разных странах мира десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы местной сети турецких лицеев. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Санкт-Петербургу нужны фаллические доминанты

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Если округлить требования градозащитного фронта, то это всегда «верните все, как было». В основе – представление о том, что был когда-то прекрасный Петербург, который с годами все хуже и хуже. Мне иногда хочется пошутить, что в идеальном варианте на месте города надо восстановить болотистую дельту Невы. Подробности...

Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Это звучит цинично, но один мужчина и десять женщин могут произвести на свет столько же потомства, сколько десять мужчин и десять женщин. Мужчин можно потерять, это плохо, и лучше до этого не доводить, но это не смертельно. Подробности...
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России выгодна ползучая аннексия Турцией Идлиба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анкара пытается закрепить свое присутствие в сирийской провинции Идлиб, сделать территорию де-факто турецкой провинцией. Россия выступает против – хотя должна аплодировать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Макрон получил по лицу от народа

Байден унизил Зеленского

Кто такой Рон Десантис

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ГИБДД выступил категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч
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    Анастасия Семенович

    Санкт-Петербургу нужны фаллические доминанты

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		9 июня 2021, 17:05

    На днях опубликовали проект второго петербургского небоскреба – это еще одна «башня Газпрома», которая может появиться в Лахте. После первого появления в Сети этой ни к чему не обязывающей картинки можно было сделать глубокий вдох, закрыть глаза, посчитать «раз, два…», и на «три» все петербуржцы Рунета уже рассказали бы вам, как это ужасно и неприемлемо. Что предыдущая башня тоже ужасна и вообще – надо снести в городе все, построенное за последние двадцать (тридцать или больше – смотря по каким временам спикер ностальгирует сильнее всего) лет. Почему «башни» стали таким триггером и так ли они страшны?

    Дело, конечно, не только в ностальгии по старому Петербургу или Ленинграду. Так сложилось, что градозащитное движение здесь по-настоящему сильное, протесты, связанные с охраной памятников – самые стабильные, не зависящие от политического климата. Замешаны они отчасти на осознании Петербурга как города и гордости за его ансамбль, отчасти – на местной же ксенофобии. Петербургский снобизм и нетерпимость к «понаехам» могут казаться анекдотом, пока не сталкиваешься лично с обвинением в «некультурности» на основании графы «место рождения» в паспорте.

    Так вот, если округлить требования градозащитного фронта, то это всегда «верните все, как было». В основе – представление о том, что был когда-то прекрасный Петербург, который с годами все хуже и хуже. Мне иногда хочется пошутить, что в идеальном варианте на месте города, наверное, надо восстановить болотистую дельту Невы и успокоиться на этом.

    И очередное обсуждение очередного небоскреба на раз-два запустило цепочку отторжения, неприятия и локального гнева. Чисто эстетические претензии вторичны – важнее то, что кто-то опять что-то строит в Петербурге. Но ведь так уже было. Помните, предыдущий «газоскреб» планировали на Охтинском мысу, но из-за археологических находок и общественной кампании башню отправили в Лахту? С тех пор на берегу Финского залива сложился петербургский ансамбль XXI века: стадион «Зенит», опоры Западного скоростного диаметра с вантами, башня, купол «Питерлэнда» (это аквапарк).

    В соцсетях и локальных группах иногда прорывается ненависть, особенно к башне – но количество горожан, гуляющих у стадиона и в парке 300-летия, фотографирующихся с «газоскребом», говорит само за себя. Это место – вернее, этот вид – любят. На намыве Васильевского и острова Декабристов сотни людей проводят вечера с видом на горизонт с «газоскребом». Скажу страшное: вообще-то, всем нравится. И нет, это не некрасиво. Башня, конечно, толще привычных петербургских шпилей (Адмиралтейства и колокольни Петропавловского собора), но логично продолжает этот ряд вертикалей. Всех, кто возмущается небоскребом как «фаллическим символом», хочется спросить: а другие шпили, вертикали и доминанты в городе – как бы не «фаллические»? Такой уж тут ландшафт, подчеркнуто горизонтальный город с резкими вертикалями. То есть, простите, «фаллическими символами».

    Фото: Пресс-служба ОАО

    Теперь воевать с башнями приходится на два фронта: на Охтинский мыс, который остается за корпорацией, часть горожан отчаянно не хочет пускать Газпром ни в каком виде. И, конечно, все против второго небоскреба в Лахте. Новую башню пока что можно оставить за скобками – это не более, чем картинка. Она к реальности имеет чуть больше отношения, чем проекты студентов-архитекторов, разница в том, что картинку с башней нарисовали по заказу Газпрома. Про Охтинский мыс разговор идет более предметный.

    Там, напомним, нашли остатки шведских укреплений (в том числе легендарной Ландскроны и крепости Ниеншанц) и следы штурмов их русскими войсками. И это очень важно в контексте местной истории и археологии. В Эрмитаже в начале лета даже показывают находки с Охтинского мыса – и это захватывающе, на наших глазах историю города надстраивают вглубь, во времена рыцарей. По новому проекту Газпрома Охтинский мыс должен обрасти парком, застройкой, туристической инфраструктурой – стать местом для жизни, в общем. Достопримечательные места обещают сохранить и обозначить (а по экспертизе КГИОП у мыса статус именно «достопримечательного места» – без памятников). Но горожане активно против, и пока будущее мыса неясно.

    И все бы ничего, но таких примеров – когда с петербургскими локациями проще не делать ничего, чем вернуть к жизни – уже много. Вспомним хоть казармы Конюшенного ведомства – то самое здание, которое годами пустует в центре города, завешанное зелеными тряпками и баннерами футбольных чемпионатов. Были инвесторы – хотели сделать там апарт-отель. Часть горожан возбудилась и возмутилась – как так, ни в коем случае нельзя допускать такого разгула капитализма. Под нажимом общественников город расторг контракт с инвестором. Стало ли с тех пор лучше зданию? Нет, только хуже. Оно, неприкаянное, продолжает умирать. В Петербурге много зданий-памятников, чисто технически не получится во всех сделать музеи. Город должен жить – и апарт-отель для такого туристического места – не грех, а полезная, вообще-то, вещь.

    В лучшие моменты петербургская градозащита выглядит как часть системы сдержек и противовесов. Если бы не кампания в защиту Охтинского мыса – не было бы такого внимания к находкам оттуда, а ведь они и правда очень важны. Но порой тот же активистский фронт как будто выступает против реальности. Специалисты негромко говорят, что вариант развития территории, который предлагает и, главное, может реализовать Газпром на Охтинском мысу – вероятно, лучший в нашей реальности. Но корпорацию по давней привычке воспринимают как абсолютное зло. Знаете, как в кино по комиксам – злодей, который хочет уничтожить все и всех, потому что… просто потому.

    Вы удивитесь, но едва ли кто-то в России нацелен уничтожать самобытность Петербурга. Это банально не логично: такой город нужен красивым и ухоженным. И в случае с новой башней хочется пожелать всем сторонам (а градозащита в Петербурге это полноценная «сторона») – найти тональность, в которой они друг друга слышат и понимают. А не отстаивать кичливые и заведомо проигрышные позиции.

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