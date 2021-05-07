Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

В среде людей определенного возраста принят некий этикет. Есть мода: что читать, слушать, во что одеваться, и есть этикет взглядов и принципов, которые вроде как должны быть, если ты «нормальный человек». То есть – экологичный, либерально настроенный, для которого центр мира лежит на условном Западе. А если нет?

Меня тут в одном чате обозвали (именно с негативным подтекстом) «знатным центристом». За то, что я против поляризации и считаю, что у нас гораздо больше причин общаться по делу, чем ругаться впустую. Именно потому, что у нас эти дела есть. Подруга, с которой мы обсуждали ее (довольно внезапный со стороны) выход на несогласованный митинг, сказала, что решила так – для себя. Потому что «теперь мы – те самые тридцатилетние, которые принимают решения». И у которых все больше дел и все меньше времени, хочется добавить.

Решать и действовать, конечно, стоит всегда по совести. Но если я, в отличие от многих сверстников, не участвую в митингах – почему вы не принимаете мое решение, как я – ваше? И в кухонной беседе ерничаете, что я «говорю то как Маргарита Симоньян, то как Эдуард Лимонов». Наверное, так и есть, но я же с уважением отношусь к вашим взглядам и не считаю, что друзья должны ругаться из-за политики. При этом я работаю на несогласованных акциях как журналист – это общественная жизнь, моя работа – ее фиксировать. Мне интересно работать, но неинтересно «принимать сторону».

Как хорошо, что не я на месте нынешней власти. Ей же надо смотреть на нас (я имею в виду поколение плюс-минус миллениалов) и думать, что еще сделать перед тем, как эти люди окажутся у руля. Потому что это естественный процесс – смена поколений, он не зависит от политики. И, казалось бы, мы должны двигаться навстречу друг другу. Все больше друг друга понимать, потому что у нас все больше общих целей.

Но мои сверстники встают в позу революционеров, очевидно ими не являясь. Ну какая революция, вы же хотите по-прежнему уютно сидеть в пуфике-груше в коворкинге, писать в твиттер, ждать свою «Яндекс. Еду», ворча, что опять рамэн везут дольше двадцати минут. Кто мы без светлого коворкинга, интернета и недорогой и вкусной еды? Съемной квартиры со свежесобранной «Икеей» и несколькими интересными проектами по работе – когда и зачем вам делать революцию, ребят? Люди, которые свою страну представляют по репортажам московских журналистов в жанре «я выехал за МКАД» – вы правда представляете реалии? В итоге действий – нет, движения – тоже. Каждый раз, когда застаю очередную «либеральную» дискуссию, вспоминаю тургеневский «Дым» – поздний роман классика, который сейчас почему-то почти не издают, хотя он блестящий. Это все – дым.

Я не случайно говорю про «возраст принятия решений». Да, пора бы решить. Понять, что и как происходит у тебя дома, а не на условном Западе. А то мы все знаем, «как там», и кричим, что хотим так же – не потрудившись вникнуть, а как же у нас. Мне очень хотелось бы, чтобы нашим путем был совместный рост. Расти и меняться под очередное поколение должно не государство или власть – это процесс обоюдный. Вместо этого то и дело слышно: «Ну они уже совсем. Ну уже все, сколько можно! Надо что-то делать», – говорят люди и ничего не делают. Дым коромыслом. Попробуйте жить, а?

Агрессия как «либеральная» (раз уж в России это слово употребляется в таком контексте), так и охранительная – не выход. Я сейчас об обычной бытовой агрессии, о нетерпимости к конкретным людям из-за их взглядов. С любой стороны пока что, слава Богу, не существующих в России баррикад, агрессия – это желание казаться не тем, кто ты есть. Преувеличить свою значимость, устрашить условного врага. Наверное, так исторически сложилось, что такая вот византийщина – наша политическая жизнь. Но не слишком ли много сил забирает воинственная риторика? Этот дым. Мы мало слышим и видим тех, кто не воюет в твиттерах, а просто что-то делает – живет.

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Я занимаюсь спортивными танцами, мой тренер – парень с Кавказа, мастер боевых искусств – тащит на себе огромное количество учеников, развивает любительский спорт без копейки государственных денег. Он работает параллельно в Москве и Петербурге, каждую неделю мотается туда-сюда, потому что везде есть люди, готовые покупать абонементы, тренироваться, танцевать, узнавать о себе что-то новое. Тренер считает, что танец важен для гармоничного развития человека. Он почти не ведет соцсети – ему некогда. Надеюсь, вокруг больше таких людей, чем кажется – потому что они по-настоящему важны. Они что-то делают – и разгоняют дым.

И, мне кажется, в этом секрет. В одном забавном испанском сериале я услышала фразу, которая подходит к товарищам, которых сейчас принято называть либералами. Фраза такая: решая чужие проблемы, ни в коем случае нельзя думать о своих.

У вас же много своих дел, ну мы помним – коворкинг, проекты, рамэн. Думайте о них, торгуйтесь о них, договаривайтесь о них. Мне тоже нравится моя частная жизнь, она не беспроблемна, но мне интересно. И я не понимаю, почему я должна думать про абстрактные (и навязанные) проблемы, которые не понимаю, как решить, когда у меня есть свои – локальные и решаемые, которыми я хочу заниматься. Кто придумал этот «либеральный этикет» – вам самим не щекотно от его лицемерия?

Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»? Что порядочность – это про политические взгляды в первую очередь? Почему «лагерь», который на словах за принятие и разнообразие, на деле так нетерпим к альтернативной точке зрения? И так агрессивно воспринимает отклонения от этикета, который сам – и для себя – придумал. Не знаю, что это – комплексы, неготовность принимать решения или проклятый дым.