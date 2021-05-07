Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах

7 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»? Подробности...

Как 1200 человек заплатили за британскую самонадеянность

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
7 мая 1915 года отправился ко дну британский пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1959 в основном мирных граждан на борту, погибло почти 1200 человек. Непосредственным виновником их смерти была германская подлодка. Но далеко не она одна. Подробности...
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Россия возвращается к самогоноварению

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Первые волны изоляции имени вируса COVID-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь. А также женщины и девушки. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 4 комментария

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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  • Уничтожать животных

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Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах
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    Анастасия Семенович

    Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		7 мая 2021, 16:30

    В среде людей определенного возраста принят некий этикет. Есть мода: что читать, слушать, во что одеваться, и есть этикет взглядов и принципов, которые вроде как должны быть, если ты «нормальный человек». То есть – экологичный, либерально настроенный, для которого центр мира лежит на условном Западе. А если нет?

    Меня тут в одном чате обозвали (именно с негативным подтекстом) «знатным центристом». За то, что я против поляризации и считаю, что у нас гораздо больше причин общаться по делу, чем ругаться впустую. Именно потому, что у нас эти дела есть. Подруга, с которой мы обсуждали ее (довольно внезапный со стороны) выход на несогласованный митинг, сказала, что решила так – для себя. Потому что «теперь мы – те самые тридцатилетние, которые принимают решения». И у которых все больше дел и все меньше времени, хочется добавить.

    Решать и действовать, конечно, стоит всегда по совести. Но если я, в отличие от многих сверстников, не участвую в митингах – почему вы не принимаете мое решение, как я – ваше? И в кухонной беседе ерничаете, что я «говорю то как Маргарита Симоньян, то как Эдуард Лимонов». Наверное, так и есть, но я же с уважением отношусь к вашим взглядам и не считаю, что друзья должны ругаться из-за политики. При этом я работаю на несогласованных акциях как журналист – это общественная жизнь, моя работа – ее фиксировать. Мне интересно работать, но неинтересно «принимать сторону».

    Как хорошо, что не я на месте нынешней власти. Ей же надо смотреть на нас (я имею в виду поколение плюс-минус миллениалов) и думать, что еще сделать перед тем, как эти люди окажутся у руля. Потому что это естественный процесс – смена поколений, он не зависит от политики. И, казалось бы, мы должны двигаться навстречу друг другу. Все больше друг друга понимать, потому что у нас все больше общих целей.

    Но мои сверстники встают в позу революционеров, очевидно ими не являясь. Ну какая революция, вы же хотите по-прежнему уютно сидеть в пуфике-груше в коворкинге, писать в твиттер, ждать свою «Яндекс. Еду», ворча, что опять рамэн везут дольше двадцати минут. Кто мы без светлого коворкинга, интернета и недорогой и вкусной еды? Съемной квартиры со свежесобранной «Икеей» и несколькими интересными проектами по работе – когда и зачем вам делать революцию, ребят? Люди, которые свою страну представляют по репортажам московских журналистов в жанре «я выехал за МКАД» – вы правда представляете реалии? В итоге действий – нет, движения – тоже. Каждый раз, когда застаю очередную «либеральную» дискуссию, вспоминаю тургеневский «Дым» – поздний роман классика, который сейчас почему-то почти не издают, хотя он блестящий. Это все – дым.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Я не случайно говорю про «возраст принятия решений». Да, пора бы решить. Понять, что и как происходит у тебя дома, а не на условном Западе. А то мы все знаем, «как там», и кричим, что хотим так же – не потрудившись вникнуть, а как же у нас. Мне очень хотелось бы, чтобы нашим путем был совместный рост. Расти и меняться под очередное поколение должно не государство или власть – это процесс обоюдный. Вместо этого то и дело слышно: «Ну они уже совсем. Ну уже все, сколько можно! Надо что-то делать», – говорят люди и ничего не делают. Дым коромыслом. Попробуйте жить, а?

    Агрессия как «либеральная» (раз уж в России это слово употребляется в таком контексте), так и охранительная – не выход. Я сейчас об обычной бытовой агрессии, о нетерпимости к конкретным людям из-за их взглядов. С любой стороны пока что, слава Богу, не существующих в России баррикад, агрессия – это желание казаться не тем, кто ты есть. Преувеличить свою значимость, устрашить условного врага. Наверное, так исторически сложилось, что такая вот византийщина – наша политическая жизнь. Но не слишком ли много сил забирает воинственная риторика? Этот дым. Мы мало слышим и видим тех, кто не воюет в твиттерах, а просто что-то делает – живет.

    Я занимаюсь спортивными танцами, мой тренер – парень с Кавказа, мастер боевых искусств – тащит на себе огромное количество учеников, развивает любительский спорт без копейки государственных денег. Он работает параллельно в Москве и Петербурге, каждую неделю мотается туда-сюда, потому что везде есть люди, готовые покупать абонементы, тренироваться, танцевать, узнавать о себе что-то новое. Тренер считает, что танец важен для гармоничного развития человека. Он почти не ведет соцсети – ему некогда. Надеюсь, вокруг больше таких людей, чем кажется – потому что они по-настоящему важны. Они что-то делают – и разгоняют дым.

    И, мне кажется, в этом секрет. В одном забавном испанском сериале я услышала фразу, которая подходит к товарищам, которых сейчас принято называть либералами. Фраза такая: решая чужие проблемы, ни в коем случае нельзя думать о своих.

    У вас же много своих дел, ну мы помним – коворкинг, проекты, рамэн. Думайте о них, торгуйтесь о них, договаривайтесь о них. Мне тоже нравится моя частная жизнь, она не беспроблемна, но мне интересно. И я не понимаю, почему я должна думать про абстрактные (и навязанные) проблемы, которые не понимаю, как решить, когда у меня есть свои – локальные и решаемые, которыми я хочу заниматься. Кто придумал этот «либеральный этикет» – вам самим не щекотно от его лицемерия?

    Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»? Что порядочность – это про политические взгляды в первую очередь? Почему «лагерь», который на словах за принятие и разнообразие, на деле так нетерпим к альтернативной точке зрения? И так агрессивно воспринимает отклонения от этикета, который сам – и для себя – придумал. Не знаю, что это – комплексы, неготовность принимать решения или проклятый дым.

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