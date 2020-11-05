Взгляд
5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
Разделы

Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
Перейти в раздел…

Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
Перейти в раздел…

В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД психолог Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
Перейти в раздел…

Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

Перейти в раздел…

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили отказ комментировать выборы в США
    Байден приготовился принять власть у Трампа В Мичигане заявили о «явно искаженных» неофициальных результатах Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии Самый сильный человек России установил рекорд, передвинув самолет
    Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус Штатам предсказали «цветную революцию» Эксперт оценил шансы Трампа добиться в суде пересмотра итогов выборов Полиция начала проверку сообщений о поедании белок мигрантами во Владивостоке
    России предлагают сомнительный чемпионат по футболу Познер описал последствия «двоевластия» в США для России Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах Задержанный за организацию убийств оказался нештатным кадровиком УВД

    Подсчеты Белого дома


    Названо условие переизбрания Трампа

    «тоже наш?»


    Соловьев раскрыл «ленинградское прошлое» Байдена

    «хитрый план»


    В России оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Кто победит на выборах президента США?

    В России выросло непуганое поколение «зумеров»

    Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков»    5 ноября 2020, 13:00
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    «Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД психолог Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи?

    Среди россиян старшего поколения принято считать, что от современной молодежи не стоит ждать ничего, кроме проявления беспредельного эгоизма. Немудрено – ведь она выросла в «тучные» годы, в тепличных условиях. Считается, что зацикленность на личном комфорте плюс зависимость от интернета и отличают новое поколение.

    Впрочем, свежий соцопрос ВЦИОМ, проведенный на прошлой неделе, выявил такой нюанс: 66% респондентов считают, что молодым родителям лучше отдать своих чад в детсад, а не доверять своим родителям. Лишь 27% россиян полагают, что бабушки и дедушки справятся лучше. Наблюдения социологов заставляют задуматься. Выходит, в нашем обществе преобладает доверие к молодым родителям-миллениалам, которые сейчас становятся папами и мамами. И при этом растет недоверие к поколению их родителей – к тем, кто вырос в лихие 1990-е.

    О том, насколько достоверны такие представления, и о том, чем вообще отличаются рожденные в СССР от тех, кто вырос в 1990-е и в нулевые, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал один из основателей инженерной психологии в России, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. 

    Юрий Зинченко<br>(фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

    Юрий Зинченко


    (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

    ВЗГЛЯД: Юрий Петрович, прежде всего давайте уточним определения. Признает ли сегодня наука такое понятие, как «поколение», или каждый человек индивидуален?

    Юрий Зинченко: Поколение для современной психологии – это не просто общность родившихся в определенный год людей. Современные социальные психологи и специалисты в области возрастной психологии подтвердили многими исследованиями, что каждое поколение несет в себе уникальный исторический и культурологический опыт, который не повторится у другой поколенческой когорты. 

    Именно это заставило исследователей давать поколениям имена. Например, «беби-бумеры» – те, кто родились во время демографического всплеска в середине XX века, «миллениалы», появившиеся на свет с 1981 по 1996 год, и так далее. Или поколение Х – то есть те, кто родились в 1960–1970-е, поколение Y (1980–1990-е годы) и, наконец, поколение Z или «зумеры», самым старшим из которых сейчас по 18-20 лет. Именно «люди Z», которые скоро начнут искать рабочие места, голосовать на выборах и станут активными потребителями, интересны многим исследователям на факультете психологии МГУ. 

    Да, к этим ярлыкам предъявляют много претензий, и так называемая теория поколений далеко не безупречна. Тем не менее от названия конкретного поколения не меняется главное: поколенческие группы различаются ценностями, привычками, социальными установками, и «виной» тому – их культурный, исторический и социально-психологический бэкграунд.

    ВЗГЛЯД: Чем в таком случае «зумеры» отличаются от поколений X и Y? 

    Ю. З.: В качестве ключевых черт поколения, конечно, вспоминают их погруженность в интернет. «Диджитализация», цифровой способ восприятия мира меняет способ познания, формирует так называемое клиповое мышление. Но одновременно оно стимулирует развитие способности решать множество задач одновременно.

    Принято считать, что такой способ мышления способствует развитию разнообразных форм интернет-аддикции – то есть зависимости. Но в то же время он меняет офлайн-общение. По данным соцопроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2020 года, 72% опрошенных россиян различных возрастов считают главным качеством современной молодежи общительность и доброжелательность.

    ВЗГЛЯД: Социология, таким образом, опровергает стереотип о том, что молодежь угрюмо погружена в виртуальные миры. Какие еще свойства выделяют специалисты?

    Ю. З.: Недавнее исследование факультета психологии МГУ показало, что среднестатистический молодой человек не торопится использовать классические критерии взросления старших поколений. Он в среднем позже заводит семью, позже рожает детей, меняет больше мест работы, его карьера более динамична. В то же время это поколение более осознанно подходит к выбору жизненных целей.

    ВЗГЛЯД: Вы имеете в виду нацеленность на успех, на карьерный рост? Но разве эти установки не присущи всем последним поколениям – и «иксам», и «игрекам»?

    Ю. З.: Достижение успеха – одна из постоянных и знаковых общечеловеческих потребностей. Другое дело, что для разных поколений то, что они вкладывают в понимание успеха, различается. 

    Для наших бабушек и дедушек ценности успеха были во многом связаны с коллективистическими идеями.

    Поколение «Икс» демонстрирует больший индивидуализм, а у «зумеров» это качество достигает максимума по сравнению с предыдущими тремя поколениями.

    ВЗГЛЯД: В чем это проявляется? Они менее зациклены на признании окружающих?

    Ю. З.: Успех для современной молодежи – это уже не длинные статусы на визитке, не пафосные бренды, а возможности для самореализации и саморазвития.

    Другой важный момент – их меньше манит роль «менеджера среднего звена», работающего по 20 часов в сутки. Фриланс – то есть работа не по найму, собственные стартапы – это путь к той самой свободе и независимости, который возможен при достаточной степени самореализации. Именно это и можно назвать успехом в современном понимании, к которому стремится молодежь.

    С другой стороны, признание остается крайне важным критерием успешности. В 2017-2019 годах на нашем факультете психологии МГУ было проведено масштабное исследование представлений об успехе у современных подростков и юношей. Оказалось, что у молодых людей сложилось такое представление: если кто-то создал какой-то новый продукт, но об этом не рассказали в информационном пространстве, то ни продукт, ни его создателя нельзя назвать успешным. 

    ВЗГЛЯД: Но это все же какие-никакие стратегии социального успеха. А как поживает присущий юности максимализм и тяга к экспериментам, к нарушению границ?

    Ю. З.: Молодежь всегда и во все времена отличалась максимализмом, романтизмом, смелостью. Поколение Z часто называют еще более свободным: ведь оно росло в те годы, когда свобода выбора обозначалась в качестве одной из базовых ценностей. Именно поколение, родившееся начиная со второй половины 1990-х, можно считать сытым и непуганым, в отличие от их предшественников, особенно тех, кто старше 35 лет, и чье детство и юность пришлись на социальный слом конца 1980-х – первой половины 1990-х годов. 

    Это легко объяснить через метафору: человек, который дышит воздухом, не замечает его ценности, но стоит начать испытывать нехватку кислорода – как сразу ощутишь необходимость дышать полной грудью. Так и с ценностями. Как показывают ценностные срезы исследований нашего факультета, проведенные в 2016-2019 годах, молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считает чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е.

    Поэтому готовность к экспериментам, толерантность к многообразию окружающего мира, меньшая зашоренность мышления – спутники современной молодежи. Более старшее поколение может эти особенности эффективно задействовать при общении с нею.

    Информационное пространство и гаджеты создают у молодежи ощущение неограниченных возможностей, доступности любой формы активности, возможности для развития своих soft skills («гибких навыков» – способности к адаптации коммуникации, лидерских качеств и так далее) посредством цифровой среды. В условиях неограниченного выбора перед молодым человеком стоит уже несколько другая задача – не преодоление границ, а выстраивание своей личной системы ценностей.

    ВЗГЛЯД: Раз уж речь пошла о выборе... Предыдущие поколения считали главным решением в жизни человека выбор спутника или спутницы жизни. Как молодежь относится к любви? Старшему поколению кажется, что в этой сфере все продолжает упрощаться.

    Ю. З.: Результаты исследований факультета психологии МГУ не фиксируют значимых изменений в структуре базовых ценностей – отношении к любви, семье, дружбе – между молодым и более старшими поколениями.

    При этом в части конкретных жизненных привычек и паттернов жизнь действительно становится проще: пресловутая диджитализация превращает процесс знакомства с противоположным полом в увлекательную и достаточно легковесную игру. Нам не кажется, что это влияет на базовые семейные ценности, но в части привычек межличностного общения может произвести впечатление яркого упрощения и тенденции к поверхностности.

    ВЗГЛЯД: С другой стороны, появляется все больше разговоров о том, что секс становится менее интересным для молодежи.

    Ю. З.: Это как раз ложный стереотип. Российские «зумеры» находятся в том же тренде, что и их западные сверстники. Секс не становится менее привлекательным для них. Это все равно что говорить, что они меньше едят или спят. Однако и вправду подход к сексу меняется. Если для предыдущих поколений их бабушек и дедушек был верен лозунг, что «в СССР секса нет», то для их родителей и старших братьев и сестер хлынувшие с телеэкранов и из интернета свобода и вседозволенность привели к появлению культа сексуализации.  

    Для молодых снизилась ценность «запретного плода».

    Они более ответственно относятся к своей безопасности в этой части, что, бесспорно, можно назвать хорошей тенденцией, признаком внутренней потребности в здоровом образе жизни. 

    ВЗГЛЯД: Поколение Y, или «поколение Пепси», зачастую ставило карьеру выше личных отношений. А как обстоит дело у поколения Z?

    Ю. З.: Для них важен work-life balance – «баланс работы и жизни», о котором так много пишут исследователи карьеры. Поколение Z отличает гораздо большая тяга к необходимости гармоничного сочетания и интеграции разных сфер жизни. При этом по-прежнему открыт вопрос о том, а насколько современная молодежь готова совмещать несколько социальных ролей.

    ВЗГЛЯД: Если перейти к роли ответственного гражданина – современная молодежь политизирована или нет?

    Ю. З.: Молодежь в целом становится в этом смысле активнее. Этому способствует развитие различных общественных движений, социальных проектов, которые организуются при поддержке власти. По данным ВЦИОМ, молодежь действительно ощущает поддержку государства через работу таких общественных организаций – а значит, и готова участвовать в их работе и развитии. 

    При этом многие молодые люди имеют четкую гражданскую позицию и задумываются о будущем нашей страны, о ее благополучии, но реализуют свои устремления не через политическую деятельность, а опять-таки через личное развитие: качественное образование, занятия творчеством, участие в волонтерских проектах.

    ВЗГЛЯД: Правда ли, что сегодня среди молодых модно заниматься не бизнесом, а волонтерством?

    Ю. З.: Если раньше модные молодежные блогеры транслировали гламурные образы дорогой жизни, как идеал, то теперь все чаще можно увидеть посты о социальных и экологических проблемах. Если считать этих блогеров индикаторами интересов их подписчиков, то можно говорить о моде у молодежи на социальную ответственность.

    Мода на социальную ответственность – также универсальный тренд, который можно найти и у российских, и у западных зумеров. Здесь не только волонтерство, но и забота об экологии, ориентация на здоровый образ жизни, осознанное потребление. Все это – воплощение теории «маятника», а также любопытное сочетание индивидуалистичности с ответственной социальной позицией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
    2 голоса 1 голос


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •