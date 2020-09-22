Путин оценил работу молодежного волонтерского движения

Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым высоко оценил эффективность работы молодежных волонтерских организаций в России.

«Александр Вячеславович, давайте начнем с движения, которое на виду у всей страны – это волонтерское движение. Молодые люди принимают в этой работе самое активное участие, весьма эффективно работают», – цитирует ТАСС Путина.

Президент и глава Росмолодежи обсудили деятельность ведомства, в том числе по развитию волонтерского движения и расширению аудитории творческих и образовательных проектов.

Ранее глава Росмолодежи прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодежной политике. «Новый закон позволит серьезно увеличить количество россиян, которые смогут воспользоваться господдержкой», – сказал он газете ВЗГЛЯД.