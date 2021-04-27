Школьники смогут предложить свои бизнес-стартапы на ПМЭФ-2021

В 2021 году впервые в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор». Школьники представят свои бизнес-стартапы, а жюри выберет наиболее интересные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем.

Отбор участников стартует 27 апреля в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте. В секции «ПМЭФ Юниор» примут участие 200 российских школьников и 100 школьников из Катара, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Концепцию программы секции разработали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Во вторник в ИД «Коммерсантъ» состоялась встреча министра просвещения России Сергея Кравцова с участниками «Большой перемены» – Софьей Коваленко, Егором Баткиным и Зинаидой Гольман. Школьники представили министру концепцию программы юношеской секции крупнейшего международного экономического события, над которой в течение недели они работали вместе с представителями бизнес-сообщества и кураторами образовательных программ для предпринимателей.

Кравцов отметил, что участие школьников в ПМЭФ подтверждает внимание государства к интересам и потребностям детей и молодежи. «Обсуждая вопросы развития экономики и социальной сферы, мы должны учитывать, что они направлены, в первую очередь, на благополучие будущего поколения», – подчеркнул министр. Также он сообщил, что в форуме примут участие конкурсанты «Большой перемены» – самого масштабного проекта для школьников. По его словам, в прошлом году в конкурсе приняли участие более миллиона старшеклассников. «Новый сезон стартовал всего месяц назад, но к нему уже присоединились более 900 тыс. участников», – добавил Кравцов.

Участники «Большой перемены» предложили свой взгляд, как должно выглядеть пространство «ПМЭФ Юниор», какие экономические вопросы важно обсудить подросткам на форуме, какие спикеры могут стать гостями секции, и какой будет повестка культурной программы «юношеского» дня форума. «Мы хотим сделать форум, на котором подростки смогут получить новые навыки и знания во всевозможных сферах, представить свои проекты и, в свою очередь, рассказать, каким они видят будущее. Возможно, даже открыть новое видение вопросов экономики для уже состоявшихся взрослых профессионалов», – рассказала победитель «Большой перемены» Зинаида Гольман.

С инициативой проведения «ПМЭФ Юниор» на полях крупнейшего международного экономического события выступил фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Директор фонда Елена Соколова подчеркнула особую важность проведения «ПМЭФ Юниор»: «Очевидно, что для ответа на серьезные вызовы, с которыми столкнулись Россия и мир, нужны свежие и смелые идеи. … Именно поэтому мы придумали концепцию уникального мероприятия с участием ярких представителей нового поколения – школьников, способных стратегически мыслить, критически оценивать, и с искренним стремлением изменить мир. Основной посыл мероприятия – дать им возможность представить идеи и инициативы, высказать свое мнение на «взрослые» темы».

В свою очередь, координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова отметила, что вокруг «Большой перемены» сформировалось сообщество детей и подростков, готовых проявить себя в самых разных направлениях: «Это талантливые ребята, способные нестандартно мыслить и предлагать очень интересные решения по-настоящему «взрослых» задач. Поэтому именно они стали авторами первой детской программы крупнейшего международного экономического события. И, конечно, они будут принимать активное участие в «ПМЭФ Юниор».

«Именно этим ребятам предстоит развивать нашу страну и принимать важнейшие решения. И наша задача сейчас – помочь, направить ребят, стать надежными наставниками и поделиться ценным опытом», – подчеркнул вице-президент группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович.

Как отметила первый замгенерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, для развития общества и экономики нужно решать целый ряд не только технологических, но также социальных и образовательных задач. «Надеюсь, что «ПМЭФ Юниор» станет для поколения будущего пространством выбора, где возможно не только получать знания, но и принимать активное и конструктивное участие в моделировании возможных социально-экономических преобразований», – добавила Попова.

Отбор участников на «ПМЭФ Юниор» стартует 27 апреля в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте. Школьники представят свои бизнес-стартапы и расскажут, почему именно они должны принять участие в «ПМЭФ Юниор». Экспертное жюри выберет наиболее интересные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.