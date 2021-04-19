Как Петербург стал «столицей расчлененки»

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Турция одобрила производство «Спутника V»

19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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В России исчезает дешевый заменитель бензина

Газомоторное топливо теряет популярность у автолюбителей Максим Богодвид/РИА Новости
Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего? Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972 году, в разгар холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону

Адмирал Сенявин бил турок, французов и наставлял уважать простого матроса Общественное достояние
Ровно 190 лет назад, 17 апреля 1831 года, ушел из жизни Дмитрий Николаевич Сенявин. Этот человек остался в истории России не только как великий флотоводец, но и как политик и искусный дипломат. Именно он во многом заложил основы русского влияния России на Балканах. Почему же адмирал долгие годы провел в опале, нужде и бедности? Подробности...
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России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его Maxim Gugchek/EPA/ТАСС
ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке покушения на Александра Лукашенко. Сам белорусский лидер обвинил власти Соединенных Штатов в попытке его устранить. В Вашингтоне отрицают причастность к какому-либо заговору. Однако, как считают эксперты, если Минску удастся подтвердить обратное, России придется жестко реагировать на агрессивные планы США в отношении ближайшего союзника. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как Петербург стал «столицей расчлененки»

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. Подробности...

Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло. Подробности...
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Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «Не в силе Бог, а в правде». Подробности...
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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    Анастасия Семенович

    Как Петербург стал «столицей расчлененки»

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		19 апреля 2021, 08:58

    В последние пару лет за Петербургом закрепился имидж «столицы расчлененки». Московские друзья называют наш город Расчленградом. Да что московские – местные тоже так говорят. Про убийство аспирантки СПбГУ Насти Ещенко историком Олегом Соколовым написаны тысячи заметок, их читали миллионы людей. По ходу судебного процесса сняли фильм, который размещали на платной платформе. Почти как в Америке – разве что сериал еще не сняли. Но экскурсии «по местам Соколова» давно собирают толпы. Убивают и расчленяют по всей стране, но «звезду» на этом словил Петербург. Почему?

    Во-первых, это большой город с сильным медиаполем. Когда что-то происходит в центре Петербурга, особенно эффектный криминал – это быстро разлетается на мемы. Случаев расчленения трупов здесь не больше, чем в среднем по России, но многие на виду.

    Это объяснимо: в центре много старого фонда (так в Петербурге официально называются жилые дома до 1917 года постройки), а это здания с толстыми стенами. Я жила в нескольких из них – там нулевая слышимость. За стенкой могут устраивать вечеринку или скандал, играть в пинг-понг, стрелять или расчленять – соседи не услышат. Пресловутая расчлененка – на самом деле обычная «бытовуха», просто в домах с толстенными стенами на нее едва ли вызовут полицию. Еще один важный фактор – город изрезан реками и каналами, к тому же есть Финский залив. То есть сама декорация будто подсказывает, что делать. А медиа и плотность мегаполиса довершают начатое.

    Но если оторваться от чисто практических раскладов, будет даже интереснее. И это во-вторых: городу просто идет криминальный флер. Но не в жанре русской хтони, а как будто извращеннее, инфернальнее. Этакое «поиграем в декаданс» – со страстью и гоголевщиной. Чтобы одновременно «Страшная месть» и «Бандитский Петербург». Вспомните, ведь до того, как стать «культурной столицей», Петербург неформально именовался столицей криминальной. Есть версия, что «культурную» версию придумали и растиражировали политтехнологи в губернаторство Валентины Матвиенко. Если это так, находка крайне удачная – эпитет прижился. Всерьез или иронично, но так говорят и пишут повсеместно.

    Но время идет, и Петербургу нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. По-настоящему столичной насыщенностью жизни город похвастать не может, надо добирать мифологией.

    Фото: «Преступление и наказание», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького

    И прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. До пандемии Питер был нашей Венецией: гостей тут за год бывало больше, чем местных. Сейчас туризм понемногу оживает, и знакомые, приезжая в отпуск в Петербург, фото в соцсетях подписывают не иначе как «приехал в столицу расчлененки» и получают комментарии: «что-то ты подозрительно цел!», «не, ну ног-то не видно, откуда мы знаем».

    Культурная столица – немного скучно, плосковато. В этот эпитет не помещается многое из местного фольклора: артхаусные экскурсии гидов-любителей про «мистический Петербург» (в эту категорию подходят и прогулки «по соколовским местам»), вполне невинный «Петербург Достоевского», который неизбежно нисходит к убийству старушки «в этом самом доме». Слои гоголевщины – малороссийской мистики, привезенной на гибельные болота и пошедшей тут плесенью гениальности. Декаданс раннего Мариенгофа. Холодный, еще гордый, но уже потерянный революционный Петроград. Все это – идеальный контекст для окрашенного безумием бытового треша.

    Наконец, чтобы не делать вид, будто дело только в толстостенных домах, туристах и самодеятельных гидах – у этого города есть особая, как говорят, «страница истории». Не просто драматическая, а разлагающая изнутри, навсегда попортившая кровь, что-то невозвратно сломавшая. Блокада Ленинграда – это не столько военная история, сколько социальная. Мы привыкли, что гуманитарные катастрофы случаются в Африке, где люди – да, голодают, но у экватора. Там тепло, даже жарко. Петербург – самый высокоширотный мегаполис такого масштаба на планете. Проще говоря, нет больше в таких погодно-климатических условиях таких крупных городов. Гуманитарная катастрофа здесь – не только голод, но и страшный холод, и темнота, и гигантские расстояния.

    Это все к тому, что бытовой кошмар навсегда остался с городом – плотное, близкое его ощущение. Этот настоящий, а не «мистический» ужас привнес все самое страшное в реальную жизнь. Сумасшествие, помутнение и уродливые отношения с плотью. Я уверена, что в готовности петербуржцев к мрачным шуткам про расчлененку есть доля этой толерантности к ужасу. Это, как видите, относится не к причинам, по которым расчленяют – они такие же, как везде. А к восприятию в медиа и в массах. Оно – да, отличается.

    На него, помимо всего перечисленного, влияют и совсем простые вещи – тепло и свет, например. Как мы выяснили, Петербург – крупнейшая агломерация на такой высокой широте, в каком-то смысле это огромный социальный эксперимент. Как будут жить и чувствовать себя миллионы людей в вечной «биполярке» между полярной ночью и другими ночами – белыми, вернее, бледно-розовыми. Когда с появлением света в марте голова действительно идет кругом, а зимой солнце может появиться на полтора часа.

    Все вместе это дает специфический социальный и медийный климат, а читать лютый криминал рады миллионы россиян – цифры просмотров материалов про «расчлененку» зашкаливают у любых изданий. Так и получается, что Петербург с готовностью становится мемом, который нужен российским медиа.

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