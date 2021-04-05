Расчленившего жену петербуржца отправили на лечение

Арестованный по подозрению в убийстве и расчленении жены в Петербурге мужчина отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Выборгский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменялось совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Преступление произошло в июле 2020 года.

По предварительной версии, 29-летний мужчина во время ссоры напал с топором на 24-летнюю жену. Подозреваемый нанес своей жертве не менее трех ударов по голове. Убедившись, что девушка скончалась, муж отрубил ей голову и конечности. Ноги и руки он спрятал в чемодан, а туловище выбросил на улицу. Задержанный признался, что хотел избавиться от останков.

Позже СК публиковал видео, где мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, на прошлой неделе Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.