РФС расторг контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС.

Как отметили в РФС, Союз начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции, передает РИА «Новости».

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».

После этого РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной. Сам Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной, но на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле Чемпионата мира-2022.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками. Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и подумать о том, что нужно изменить.