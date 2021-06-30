Путин отреагировал на проигрыш российских сборных по футболу и хоккею

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками.

Главе государства поступил вопрос о вылете сборной России по футболу из чемпионата Европы – 2020. «Уважаемый Владимир Владимирович, сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации в России?», – зачитали в эфире вопрос от Светланы Токаревой из Липецка.

«Спорт есть спорт. В спорте есть триумфы, есть поражения, есть неудачи. Но то, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, и, тем более, сборная по футболу – этот факт не может остаться незамеченным. Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности. У нас есть специалисты. Я, хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы – по самбо, и по дзюдо, все-таки, ни в хоккее, ни в футболе я себя таким не считаю специалистом. У нас специалисты [по этим дисциплинам] есть, и нам нужно довериться им», – ответил Путин.

Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборных, и подумать о том, что нужно изменить.

«Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе и в хоккее, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший», – заключил президент.

Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».