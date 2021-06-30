Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление команды на Евро-2020.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», – приводит слова Черчесова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сборной России.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками. Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и подумать о том, что нужно изменить.

Напомним, сборная России по футболу проиграла в матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».