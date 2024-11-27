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Папуашвили предупредил об угрозе обвала экономики Грузии при вступлении в ЕС
Спикер парламента Грузии заявил, что экстренное вступление в ЕС разрушит экономику страны
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил опасения, что вступление Грузии в Европейский союз приведет к экономическому кризису из-за необходимости соблюдения всех ограничений ЕС.
В интервью грузинскому телевидению спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если Грузия сегодня вступит в Евросоюз, это может привести к разрушительным последствиям для экономики страны, передает ТАСС.
По мнению Папуашвили, существующие ограничения и требования, действующие на территории ЕС, могут оказаться непосильными для грузинской экономики.
«Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать членами Евросоюза в тот момент, когда мы выиграем, а не проиграем и не навредим самим себе. Если мы сегодня же станем членами ЕС, то из-за тех ограничений, которые будут действовать у нас одновременно, мы разрушим всю свою экономику», – сказал он.
Напомним, в конце октября Еврокомиссия отказала Грузии в переговорах о вступлении в ЕС, сославшись на необходимость смены политического курса в стране.