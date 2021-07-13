Русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве На Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз 13 июля 2021, 14:04 Текст: Евгения Шестак

Товарооборот между Украиной и Россией за последние шесть лет сократился в шесть раз, с 37 до 7 млрд долларов ежегодно, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместного брифинга с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией сократился в шесть раз, с 37 до 7 млрд долларов», – цитирует РИА «Новости» премьера. При этом, по его словам, товарооборот с Европой вырос более чем на 40%. Глава правительства указал, что не следует говорить о «торговых войнах». «Идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран. Украинские производители переориентируются на европейские рынки, это естественный процесс, который отвечает экономическим векторам государства», – добавил Шмыгаль. Между тем ЕС и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере сырьевого партнерства для снабжения ресурсами аккумуляторной промышленности. «Я убежден, что новая глава в сотрудничестве ЕС и Украины не только укрепит наши политические связи, но и принесет широкий спектр возможностей для промышленности как ЕС, так и Украины, и позволит создать и сохранить украинские рабочие места в ориентированных в будущее отраслях [сырьевой] промышленности, неразрывно связанных с происходящим сейчас (согласно концепции Еврокомиссии) переходом к зеленой цифровой экономике», – заявил Шефчович. Он подчеркнул, что по мере движения к климатически нейтральному (с нулевыми выбросами) и цифровому обществу многие сектора промышленности, такие как возобновляемая энергетика, электроника, транспорт, аэрокосмическая и оборонная отрасли, будут зависеть от стабильных поставок сырья по конкурентным ценам. «Украина имеет отличные возможности стать ключевым игроком в поставках сырья и аккумуляторов и может даже лидировать на этом направлении среди стран Восточного партнерства», – подчеркнул он. Шефчович пояснил, что в соответствии с меморандумом Украина должна будет привести свое законодательство в соответствии с нормами ЕС в добывающей промышленности, а ЕС, в свою очередь, предоставить Киеву 750 тыс. евро технической помощи. Ранее правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов. Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.

Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 20:50

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости». По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны. «Я действительно считаю, что нормандский формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», – добавил Зеленский. В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Что касается привлечения президента Байдена к нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2». В Харькове восстановили памятник дружбы с Россией 12 июля 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Депутаты из партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова, сообщил депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Депутат опубликовал фото, на котором присутствующие держат баннер с надписью «Русский и украинский народы – братские навеки!». «Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины», – написал он в Facebook. При этом Лесик добавил, что у русского и украинского народа одни и те же ценности. «Современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни – залог будущего процветания наших народов», – отметил депутат. На прошлой неделе депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов. Эксперт: В своей статье об Украине Путин дал четкий сигнал Западу 12 июля 2021, 19:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью Владимира Путина, посвященную Украине. «В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил». Примечательно, что президент России указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов. Еще один важный аспект, который президент осветил в своей статье – аспект безопасности страны, подчеркнул эксперт. «В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России, – отметил эксперт. – Путин говорит, что Россия этого никогда не допустит. В этом содержится четкий сигнал западным партнерам». По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом. «При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами», – отметил политтехнолог. Публикация под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была размещена в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках. В своей статье президент Путин назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной. По оценке, которую дал глава государства, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. В СФ назвали Зеленского «неадекватным» после его заявления по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 21:47

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности. «Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?», – приводит его слова РИА «Новости». Джабаров считает, что после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом. «Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», – сказал он. Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин. О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кучма рассказал об обмане руководством Украины граждан в 1991 году 13 июля 2021, 11:14

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году, заявил бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab. «Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», – рассказал он, передает РИА «Новости». Также экс-президент рассказал, что расплата за ложь наступила, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Это привело к гиперинфляции на Украине, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам «меньше чая, меньше воды», пояснил Кучма. По его словам, получив независимость, Украина занималась самоуничтожением и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. Он привел в пример ситуацию с торговлей оружием, отметив, что когда-то Украина была главным поставщиком в мире, однако впоследствии «без боя» сдала позиции. «Не хватило мудрости, силы воли… по большому счету ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», – подчеркнул бывший глава Украины. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В понедельник Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы 12 июля 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Украинские пользователи социальных сетей не оценили новую форму сборной страны для участия в Олимпийских играх в Токио. Ранее Национальный олимпийский комитет представил новую форму украинских спортсменов. Каждый член сборной получит более 50 единиц одежды в пастельных оттенках традиционных желтого и синего. Это спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т. д. Однако несмотря на то, что участвовавшие в презентации модели и спортсмены охарактеризовали форму как «яркую, удобную и модную», украинцам не очень понравился дизайн, пишет «Украина.ру». «Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят как облезлые, и с оттенком зеленого, который причем здесь, надеюсь, не из-за политики»; «Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце»; «Самая ужасная форма за все годы»; «Выглядит ужасно»; «Как-то не очень»; «Вот так бывает, когда экипировщика выбирают за откат и варианты формы принимают тоже за откат», – написали украинцы в комментариях на странице Facebook НОК Украины. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов. Статья Путина об Украине заставила Зеленского задуматься 13 июля 2021, 12:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече, передает ТАСС. «Мне кажется, важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», – отметил Зеленский. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Встреча Зеленского и министра обороны Германии отменена 12 июля 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства, не объясняя причины решения. «Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», – сказал чиновник, передает РИА «Новости». Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет «Северный поток – 2» и транзит российского газа через Украину. Путин: Киеву Донбасс не нужен 12 июля 2021, 18:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Киеву не нужен Донбасс, так как «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой». «Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Статья Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке 12 июля 2021, 17:37

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев опубликована в том числе на украинском языке. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Текст статьи с названием «Про історичну єдність росіян та українців» опубликован на сайте Кремля. Кроме того, в статье Путин указал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям. «Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным», – написал он. Президент также отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем. «Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, говоры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?» – написал Путин. Напомним, в ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах. Путин: На Украине идет принудительная смена идентичности 12 июля 2021, 18:15 Текст: Алина Назарова

На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности, русских в стране заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык. Напомню, что новые «майданные» власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом был закон об «очищении власти», закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Он также напомнил, что в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о «коренных народах». «Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования», – добавил Путин. «Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе. Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг», – указал президент. По его словам, «не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы». Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Он также указал, что Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС. В начале июля Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», при этом русские не включены в этот перечень. Президент России Владимир Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Восстановленный под Харьковом памятник дружбы с Россией снесли в тот же день 13 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова был снесен вандалами уже в тот же день, сообщило генконсульство России в Харькове. «12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России. Однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter. В генконсульстве напомнили, что повторилась мартовская ситуация, когда памятный знак также был восстановлен после разрушения, а в дальнейшем вновь уничтожен. Сообщаем, что 12 июля в с.Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России, однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. В марте знак уже восстанавливали и уничтожали. Фото "до и после", июль.@MID_RF pic.twitter.com/KgnnSvv0x4 — RusConsulate-Kharkov (@RusConsKharkov) July 13, 2021 В понедельник депутат Харьковского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Андрей Лесик сообщил, что депутаты от ОПЗЖ восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. На прошлой неделе депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов. Зеленский захотел отговорить Меркель от строительства «Северного потока – 2» 12 июля 2021, 16:45 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток – 2», пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», – сказал он, отвечая на вопрос о задачах визита Зеленского в Берлин и переговоров с Меркель. Тем временем в Германии заявили, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. Никифоров также сообщил, что Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах в Берлине обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также проводимые на Украине реформы, передает ТАСС. «Сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», – сказал он. Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем, встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Путин: Глубине кооперации России и Украины 30 лет назад мог бы позавидовать ЕС 12 июля 2021, 17:56 Текст: Алина Назарова

Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Президент указал, что Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня», – добавил президент. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом.