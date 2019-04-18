Кабмин опубликовал документ о расширении запрета на оборот товаров с Украиной

Российское правительство опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз товаров с Украины и ограничении вывоза.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, вносит изменения в постановление от 29 декабря 2018 года о мерах по реализации указа президента, связанного с применением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России.

Документом, в частности, расширяется перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, либо товаров, которые перемещаются через территорию Украины.

Кроме того, документ дополняется приложениями, которые содержат перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ на территорию Украины, а также перечень товаров, вывоз которых осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития России.

Из постановления российского правительства также следует, что разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов на Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития. Так, по разрешению Минэкономразвития можно поставлять на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы. В этот список также попали каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные, ретортный уголь.

Кроме того, согласно документу, вводится запрет на импорт с территории Украины бумаги, картона многослойного и др., некоторых видов трубной продукции, а также одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек и др.).

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров приняла решение запретить экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.

Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Так, в декабре 2018 года было продлено действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. По данным Министерства экономического развития, объем импорта товаров, попавших под санкции, в 2018 году оценивался в 510 млн долларов.