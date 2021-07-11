В Крыму зафиксировали максимум заражений COVID за сутки с начала пандемии

В Крыму за 10 июля зафиксировано максимальное число выявленных случаев COVID-19 за все время с начала пандемии – 368, сообщил глава региона Серей Аксенов.

«За 10 июля на территории республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что «количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период – 45 тыс. 370 человек».

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.

Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.