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В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов
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Власти Крыма рассмотрят возможность поощрения туристов, привитых от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных – может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим», – сказал Волченко в эфире телеканала «РБК», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавируса, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19.
«У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года», – сказал министр.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Вышедшая из берегов река затопила Ялту
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Река Водопадная вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света, сообщила глава администрации Янина Павленко.
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 мм), сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре.
В настоящее время дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.
«У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке … Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо … В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем … Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, местами вода вышла из берегов и затопила улицы.
Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением
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Благодаря осадкам, которые выпадают в горной части Крыма, вода аккумулируется в водохранилищах в районе Симферополя, Белогорска, Ялты, Алушты, это способствует заполнению водохранилищ естественного стока, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Однако, как отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, сказать, что проблема кардинально решилась, конечно же нельзя.
По его словам, «там ситуация хорошая». «Точно так же с наполнением водохранилищ, которые обеспечивают Севастополь», – сказал он, добавив, что с Керчью ситуация иная. «Осадки на Керченском полуострове нигде не аккумулируются, а утекают в море. Там дожди особо не помогут с водообеспечением Крыма», – заявил Цеков.
Больше всего, по его словам, устойчивого водообеспечения не хватает Восточному Крыму, хотя Керчь и Феодосия снабжаются водой из скважин, которые расположены в Нижнегорском районе. «При этом ситуация с водообеспечением Крыма не хуже, чем была во времена Украины, где эта проблема не решалась совершенно», – сказал он.
С Цековым согласен крымский политолог Владимир Джаралла. «Облегчение несомненно будет: ливни прошли, почва насытилась, вода ушла с горизонта, потом снова поднялась, и в результате поступление воды увеличилось. В горных районах благодаря горам и лесу идет заполнение водохранилищ. Но сказать, что проблема кардинально решилась, – конечно же, нет», – полагает эксперт.
По его мнению, ливни не решают проблемы с водоснабжением, но облегчают общий водный баланс Крыма. «Ученые практически единогласно говорят, что сейчас закончился засушливый период, будет полегче. Положение Симферополя и особенно приморских городов становится легче», – заявил эксперт.
Предыдущий засушливый период, по словам политолога, завершился в 2014 году. Потом Крым обходился своими силами, после чего снова наступила засуха, приведшая к кризису 2019–2020 годов. Сейчас наступает более благоприятный период по осадкам, и продлится он, вероятно, тоже несколько лет.
«Однако для Керчи и Ленинского района, который к ней прилегает, требуется комплексный подход, и он намного более сложный», – считает Джаралла. «В этом регионе всегда были проблемы с водой. Керчь по часам получала воду на памяти уже нескольких поколений ее жителей», – сказал эксперт, отметив, что у Керчи есть несколько своих источников, и там можно решить вопрос рационально.
Как утверждает Джаралла, по всему Крыму и в Керчи сейчас идет замена сетей водоснабжения, серьезная подготовка к созданию искусственных водохранилищ, будут перекрывать стоки полноводных рек. Кроме того, по словам политолога, ливни показали, что требуется серьезный подход к решению глобальной проблемы катастрофического подтопления.
В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.
В региональном Гидрометцентре уточнили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 мм, передает РИА «Новости».
Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 мм.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой.
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Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту
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Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС.
«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она.
В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ.
«Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации.
По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города.
«В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко.
Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней.
«С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты.
В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID
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Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нецелесообразно менять из-за индийского штамма, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное», – заявил Гинцбург газете «Известия».
По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. «Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам
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В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».
«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.
В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID
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Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
«По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала.
По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он.
Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%.
«У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин.
Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
В Ялте введен режим ЧС, начата эвакуация людей
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Началась эвакуация жителей, въезд для автомобилей в город закрыт, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
«В настоящий момент в Ялте объявлен режим «чрезвычайная ситуация». Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», – сказала Павленко, передает ТАСС.
В видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram, Павленко уточнила, что за 11 часов выпало около 90 мм осадков, в связи с чем вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В администрации города с 7.00 работает оперативный штаб, полностью перекрыт въезд в город, поскольку поток воды контролировать невозможно.
По словам Павленко, жертв в городе нет, но пострадало много автомобилей. Власти Ялты просят работодателей отправить по домам сотрудников, не занятых в непрерывном цикле. Также Павленко попросила руководителей отелей содействовать в размещении пострадавших граждан.
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Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отправить в Ялту дополнительные силы и средства для ликвидации последствий ливня.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
В Москве решили создать свободные от ковида рестораны
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Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге.
По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня.
Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин.
При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми.
Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник.
Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков.
Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр.
Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин.
Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
В России выявили 17,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 9056, Московской области – 1254, Санкт-Петербурге – 970.
Всего в стране выявлено 5 281 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 850 659 человек, из них 10 954 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 453 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 128 445 человек.
Накануне, 17 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 057. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 3205.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
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Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», – говорит Драпкина.
Тем не менее, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.
«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Мировые судьи в Москве будут принимать только вакцинированных граждан
Мировые судьи в Москве будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции или получивших справку о наличии антител, сообщили в пятницу в Мосгорсуде.
«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей средств массовой информации), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – сказали в Мосгорсуде, передает ТАСС.
Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
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Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией
Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что «речь идет о группе риска».
«О тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Попова заявила, что основной причиной роста заболеваемости в Москве стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета», передает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее».
Попова сказала, что «любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы – это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью».
При этом она отметила, что выявлено значительное число случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени: «Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого (не обращать внимания на недомогание) делать не надо».
Попова заверила, что ведомство «очень внимательно следит за ситуацией». Она поручила сотрудникам в регионах «усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости».
Напомним, Попова сообщила, что в последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Ленобласти
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Правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.
«Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», – говорится в документе, передает ТАСС.
Ранее в пятницу власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.