Адвокат Кудерко назвала четыре случая отмены дарения квартиры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Договор дарения обычно не подлежит пересмотру, однако есть исключения, указала Кудерко РИА «Новости».

«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», – пояснила она.

Кроме того, основанием для возврата квартиры может стать небрежное отношение нового собственника к жилью, если будет доказано существенное ухудшение состояния имущества.

Также договор дарения можно оспорить, если даритель признан банкротом на протяжении шести месяцев после передачи квартиры – в этом случае кредиторы могут считать сделку попыткой уйти от выплат.

Четвертым основанием для возврата квартиры адвокат назвала условие в самом договоре, по которому дарственная отменяется, если даритель переживет одаряемого. Данные положения позволяют защищать права бывших собственников и их наследников в определенных обстоятельствах.

Ранее в Совфеде предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир с 60-летнего возраста.