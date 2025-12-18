Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Адвокат Кудерко назвала четыре случая отмены дарения квартиры
Существуют конкретные юридические ситуации, при которых бывший собственник или наследники могут добиться возврата квартиры после оформления дарственной, заявила адвокат Елена Кудерко.
Договор дарения обычно не подлежит пересмотру, однако есть исключения, указала Кудерко РИА «Новости».
«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», – пояснила она.
Кроме того, основанием для возврата квартиры может стать небрежное отношение нового собственника к жилью, если будет доказано существенное ухудшение состояния имущества.
Также договор дарения можно оспорить, если даритель признан банкротом на протяжении шести месяцев после передачи квартиры – в этом случае кредиторы могут считать сделку попыткой уйти от выплат.
Четвертым основанием для возврата квартиры адвокат назвала условие в самом договоре, по которому дарственная отменяется, если даритель переживет одаряемого. Данные положения позволяют защищать права бывших собственников и их наследников в определенных обстоятельствах.
Ранее в Совфеде предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир с 60-летнего возраста.