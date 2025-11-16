Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
Сенатор Гибатдинов предложил проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет
Сенатор и член Центрального комитета КПРФ Айрат Гибатдинов обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир начиная с 60-летнего возраста.
В письме парламентарий просит министерство высказать свою позицию относительно необходимости закрепления такого требования на законодательном уровне, передает ТАСС.
«Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», – заявил Гибатдинов.
Сейчас такие документы по закону не являются обязательными, однако покупатели могут их запросить для снижения рисков. Сенатор отметил, что за последние годы число оспариваемых сделок по продаже жилья заметно увеличилось. Согласно Российской гильдии риелторов, только за 2024-2025 годы количество судебных споров, когда бывшие владельцы пытаются вернуть имущество, выросло на 15-20%, и чаще всего суды встают на сторону прежних собственников, признавая сделки недействительными.
По словам Гибатдинова, участниками подобных сделок становятся преимущественно пожилые граждане. В ряде случаев они обращаются в суд с требованием признать сделку недействительной, чтобы получить денежную компенсацию с другой стороны.
Ранее сообщалось, что парламентарии рассматривают возможность сделать справку о дееспособности обязательной при совершении сделок с недвижимостью, чтобы защитить пенсионеров от мошеннических схем.
В сентябре нотариус Иван Кашурин рассказал, что в России ввели обязательное нотариальное оформление дарения недвижимости с 2025 года, то есть оформление дарения квартиры, дома или участка следует проводить через нотариуса, вне зависимости от родственных связей сторон.