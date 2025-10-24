Госдума предложила узаконить справки о дееспособности при продаже квартир

Tекст: Денис Тельманов

Обсуждение инициативы о внесении в обязательный перечень документов для сделок с недвижимостью справки о дееспособности продавца ведется в Госдуме, передает Газета.Ru.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко пояснил, что парламент изучает варианты ужесточения требований для предотвращения обмана, особенно в отношении пенсионеров.

Депутат отметил: «Мы сейчас в числе других мер изучаем возможность включения в обязательный перечень документов к совершению сделки по купле-продаже недвижимости обязательного предоставления справок о дееспособности и отсутствии заболеваний, мешающих принимать решения о подобных сделках».

Если продавец признан судом недееспособным, об этом есть запись в ЕГРН, однако если человек состоит на диспансерном учете по неврологическим или психическим заболеваниям, получить такую информацию можно только через нотариуса. По словам парламентария, многие даже не знают о существовании таких справок, но своевременный их запрос может предотвратить оспаривание сделки впоследствии.

Аксененко также обратил внимание на схемы, когда одна и та же квартира несколько раз перепродается, вводя покупателей в заблуждение. В подобных случаях признать покупателя потерпевшим затруднительно, а мошеннические схемы могут стать массовыми. Сейчас вопрос изучается для выработки комплексного законодательного решения, отметил депутат.

