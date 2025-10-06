Льготы по налогу на имущество 2025: кому положены, как оформить, как получить

Tекст: Ольга Никитина

Основные категории льготников по уплате налога на имущество:

пенсионеры и предпенсионеры;

ветераны и участники специальных операций;

многодетные семьи;

граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

владельцы маломерных построек.

Рассмотрим подробнее каждую категорию.

Пенсионеры и предпенсионеры

Автоматически освобождаются от обязанности уплачивать налог на имущество физические лица, находящиеся на заслуженном отдыхе или приближающиеся к нему – пенсионеры и предпенсионеры. Такая привилегия подразумевает снятие налогового бремени в отношении одного конкретного объекта недвижимости каждого типа:

индивидуального жилого дома или городской квартиры;

парковочного гаража или специализированного машиноместа;

вспомогательного сооружения хозяйственного назначения, площадь которого ограничена 50 кв. метрами.

Отсутствие подачи специального заявления не лишает пенсионеров права на данную льготу, так как сведения о назначении пенсии поступают автоматически из ПФР. Работающие пенсионеры сохраняют свое право на получение данной льготы.

Льготы для ветеранов и участников специальной операции

Данная категория граждан обладает правом полного освобождения от уплаты налога на один объект недвижимости, используемый для проживания. Льгота распространяется на жилье любого вида: квартиру, дом или комнату.

Ключевые условия предоставления:

Трудоустройство не препятствует. Право на льготу сохраняется независимо от того, продолжает ли ветеран или участник СВО работать или служить.

Принцип «один объект каждого типа». Налог не начисляется на один объект одного вида. Это позволяет, например, освободить от налогообложения одновременно и квартиру, и жилой дом, если они находятся в собственности.

Выбор объекта при множественности. Если у льготника в собственности несколько объектов одного типа (например, две квартиры), налоговая льгота предоставляется на один объект по выбору владельца. По умолчанию выбирается объект с максимальной кадастровой стоимостью, что приводит к наибольшей сумме экономии.

Многодетные семьи

Члены многодетных семей имеют право на уменьшение налоговой базы по имущественному налогу пропорционально количеству несовершеннолетних детей. Конкретные размеры льгот зависят от регионального законодательства и решения местных властей. Обычно такая льгота выражается в снижении налога на определенный процент или фиксированную сумму.

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций

Федеральным правительством предусмотрена особая поддержка гражданам, пострадавшим от природных катастроф и техногенных происшествий. Например, была введена отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе в феврале–октябре 2025 года. Данный механизм направлен на поддержание стабильности бизнеса и бытовых условий граждан в сложных ситуациях.

Владельцы малых хозяйственных построек

Физическим лицам, имеющим на участке хозяйственные постройки размером до 50 квадратных метров, предоставляется полная свобода от уплаты налога на имущество. Этот пункт стимулирует развитие малого сельского хозяйства.

Процедура оформления льготы

Оформление льготы доступно несколькими способами:

через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС;

путем личного визита в отделение налоговой службы или МФЦ;

с помощью отправки документов почтой.

Наиболее удобный способ – подача заявления онлайн через портал госуслуг или сайт ФНС. После подачи заявления и проверки данных заявителю отправляется подтверждение о получении льготы или мотивированный отказ.

Необходимые документы для подтверждения льготы

Для оформления льготы потребуется стандартный комплект документов:

заявление установленного образца;

копия паспорта заявителя;

документы, подтверждающие право собственности на имущество;

справка о составе семьи (для многодетных);

медицинская справка (для инвалидов).

Другие справки, подтверждающие принадлежность к льготной группе.

Список документов зависит от конкретной категории заявителя и уточняется непосредственно в отделении налоговой службы.

Важные изменения в 2025 году

Помимо традиционных категорий льготников, внесены важные дополнения в законодательство:

– расширен круг субъектов, пользующихся отсрочкой платежа по налогам;

– появились региональные инициативы, направленные на поддержку отдельных категорий граждан.

Все нововведения направлены на улучшение финансовой доступности проживания для наиболее уязвимых слоев населения.

Льготы по налогу на имущество представляют собой важный инструмент социальной защиты, помогающий многим россиянам сократить расходы на содержание своего имущества. Регулярные обновления в законодательстве обеспечивают справедливое распределение финансовых обязательств среди разных социальных групп.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить льготу, работая официально?

Да, трудоустройство не препятствует применению налоговой льготы. Пенсионеры и другие льготные категории сохраняют свое право на освобождение от налога независимо от наличия официальной зарплаты.

Нужно ли дополнительно уведомлять налоговую службу?

Чаще всего налоговая инспекция сама проверяет информацию о вашем праве на льготу и начисляет соответствующие скидки автоматически. Однако в некоторых случаях, если ваше право не было учтено, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию и подтвердить свою принадлежность к льготной категории.

Применяются ли льготы к недвижимости, приобретенной в ипотеку?

Применение льгот не зависит от способа приобретения недвижимости. Льгота распространяется на жилье, купленное как за наличные деньги, так и в кредит или ипотеку.

Могут ли дети пользоваться льготой родителей?

Дети пользуются льготой только в том случае, если они признаны нуждающимися или принадлежат к льготной категории самостоятельно. Сам факт родительства не дает детям автоматического права на родительскую льготу.

Какой максимальный срок рассмотрения заявления на льготу?

Согласно законодательству, рассмотрение заявления занимает до 30 дней с момента поступления документов. Если требуются дополнительные данные, срок может быть увеличен еще на 30 дней.

Возможно ли повторно подать заявление на льготу?

Повторная подача возможна, если ваша категория изменилась или возникли обстоятельства, влияющие на ваши права на льготу. Следует обновить заявку и приложить свежие доказательства вашего статуса.

Действует ли льгота на собственность супругов совместно?

Супруги могут распределять льготный объект самостоятельно. Один супруг выбирает один объект для льготы, другой – выбирает другой объект, если имущество разделено. Такое разделение уменьшает общую налоговую нагрузку семьи.

Какие регионы предлагают дополнительные льготы?

Некоторые субъекты Федерации вводят собственные меры поддержки. Информация о региональных особенностях публикуется на официальных сайтах регионов и на портале ФНС.

Обязательно ли иметь российское гражданство для получения льготы?

Российское гражданство обязательно для применения федеральных льгот. Исключение составляют случаи, оговоренные международными договорами.

Включается ли в расчет льготы коммерческая недвижимость?

Коммерческие объекты не входят в число объектов, подпадающих под федеральные льготы. Льготы распространяются только на личные жилищные, бытовые и социальные объекты.

Сохранятся ли льготы при переезде в другой город?

Большинство льгот носят федеральный характер и действуют на всей территории России. Однако отдельные региональные преимущества могут отличаться в зависимости от места проживания.

Будет ли влиять повышение цен на недвижимость на льготы?

Цены на недвижимость влияют на величину налога, но не на саму возможность получения льготы. Независимо от рыночной цены объекта, право на льготу останется неизменным.

Существует ли ограничение по возрасту для получения льготы?

Многие льготы ориентированы на пожилых граждан, но есть и специальные программы для молодых семей, ветеранов труда и других категорий. Узнать подробности можно в местной налоговой инспекции или на сайте ФНС.

Таким образом, знание своих прав и грамотное оформление соответствующих документов позволяют сэкономить значительные средства семейного бюджета, обеспечивая уверенность и защищенность для многих граждан нашей страны.