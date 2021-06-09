Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17

Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Также суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

Напомним, в понедельник суд в Нидерландах завершил опрос экспертов «Алмаз-Антея» по делу MH17.