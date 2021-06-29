Сотрудницу Пентагона заподозрили в утечке секретной информации

Власти США заподозрили сотрудницу Пентагона Кейти Аррингтон, курировавшую новую программу в области кибербезопасности для оборонных подрядчиков, в несанкционированном разглашении секретной информации военной разведки, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ офиса замминистра обороны по материально-техническому обеспечению.

Допуск Аррингтон к секретной информации приостанавливается в «результате сообщения о несанкционированном раскрытии секретной информации и последующего закрытия доступа Агентством национальной безопасности», передает РИА «Новости».

В случае, если это предварительное решение станет окончательным, то у Аррингтон «не будет права на доступ к секретной информации» или «выполнение обязанностей, которые были определены как важные для национальной безопасности».

Адвокат сотрудницы Пентагона Марк Зайд подтвердил содержание документа. Он уточнил, что сейчас Аррингтон находится в отпуске, точные детали расследования ей и адвокату не сообщаются.

«Мы с нетерпением ждем возможности полностью восстановить ее репутацию и ее возвращения к работе», – сказал Зайд.

Ранее старшина ВМС США Чарльз Бриггс был приговорен судом к 31 месяцу тюремного заключения за передачу «секретной» информации гражданке России.