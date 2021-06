За поддельные QR-коды для похода в ресторан грозит до двух лет колонии Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи 29 июня 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае, сообщает РБК. Отмечается, что мужчины готовы вакцинироваться чаще, чем женщины, – 4% против 2%. Также среди женщин чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации (56%), среди мужчин – 52%. Около четверти опрошенных затруднились с ответом. Всероссийский опрос проводился в конце июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

Турция приостановила авиасообщение с шестью странами 28 июня 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса. «Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены. Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней», – цитирует сообщение ТАСС. В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус 28 июня 2021, 12:13

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата. Коронавирус научился заражать людей новым способом 29 июня 2021, 04:56

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает Phys.org. Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма, передает РИА «Новости». Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S). «Это был невероятный сюрприз для нас», – отметил один из участников исследования. Специалисты предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые. Накануне глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В тот же день в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что в России случаи заражения новым лямбда-штаммом коронавируса не выявлены. Напомним, в конце мая американский ученый Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко назвал число привившихся от коронавируса россиян 28 июня 2021, 16:43 Текст: Евгения Шестак

В России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня это уже 23 млн (привитых от коронавируса). В последние дни скорость очень возросла», – сказал он в интервью Первому каналу. Также Мурашко отметил, что в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации. Ранее министр здравоохранения заявил, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. Напоминм, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Инфекционист заявил о скором подъеме заболеваемости COVID в России 28 июня 2021, 15:18 Текст: Евгения Шестак

В ближайшее время в России продолжится подъем заболеваемости коронавирусом, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского. Он отметил, что пока остаются источники заражения и «восприимчивый коллектив», возможность распространения инфекции сохраняется. «На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться», – добавил Вознесенский. Также эксперт добавил, что аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях. «Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях – это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции», – рассказал он. По словам Вознесенского, свой «вклад» в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в Центральном регионе России, действительно могла внести. «Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет», – отметил эксперт. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом. Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве 28 июня 2021, 21:50

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Актриса Вера Алентова госпитализирована в московскую больницу с подозрением на коронавирус. Артистка сдала тест и ждет результаты, сообщает Рен ТВ. Вера Алентова закончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные» и другие. Ранее советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы. Власти Москвы отклонили часть заявок переболевших COVID москвичей на QR-коды 28 июня 2021, 15:27

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Заявки некоторых москвичей на получение QR-кода были отклонены, поскольку после выздоровления от коронавируса прошло больше полугода, всего таких заявок оказалось около 9%, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. «Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более шести месяцев. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест», – передает сообщение оперштаба ТАСС. При этом некоторые жители столицы получили цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов после того, как узнали о заражении коронавирусом после теста на антитела. «Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах», – добавили в оперштабе. «За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала», – рассказали в штабе. Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Медик назвала опасность коронавируса для мужчин 28 июня 2021, 12:06

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала почему переболевшим COVID-19 мужчинам нужно три месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка. «Уж сколько раз твердили миру!... Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был - «стерилизующий иммунитет». Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались», – рассказала эксперт «Комсомольской правде». При этом она обратила внимание на то, что происходит с фертильностью при натуральном коронавирусе. «Дамы страдают в меньшей степени. В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться: в яичниках каждый цикл сидит только одна яйцеклетка. Остальные находятся в состоянии подвешенном, остановленном. Там нет питательных веществ для вируса. Поэтому у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил. А вот репродуктивные органы мужчины для вируса очень удобная мишень», – отметила Баранова. По ее словам, вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. «У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», – добавила медик. Говоря о необходимости вакцинироваться переболевшим, Баранова уточнила, что для тех, кто переболел коронавирусом в первой волне и восстановился без особых осложнений есть хорошие новости. «Для них подходит вакцинация даже одним компонентом препарата на фоне когда-то перенесенной натуральной инфекции. Это лучшее сочетание, которое вы можете получить! Если вы переболели коронавирусом в первую волну, а потом получили «Спутник Лайт» или один укол любой вакцины, то вы в золотой сверкающей броне, рыцарь на коне по сравнению со всеми другими в популяции!» – заявила она. Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве 28 июня 2021, 12:45

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», – цитирует РИА «Новости» Собянина. По его словам, именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный. Он отметил, что в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что «является неплохим показателем». «Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», – подчеркнул Собянин. Также мэр столицы сообщил, что схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить. «Еще один шаг, который мы сделали – это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», – сказал Собянин. Он отметил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых. Пункт вакцинации для мигрантов открыт с 09.00 до 21.00. Пропускная способность составляет более двух тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер – сотрудники городской поликлиники № 175 и консультативно-диагностической поликлиники № 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и три администратора. Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов – на территории ТЦ «Садовод» (улица Верхние поля, 54, стр. 15). График работы с 08.00 до 20.00, пропускная способность – более двух тысяч человек в день. Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения 28 июня 2021, 16:19 Отказ от вакцинации может быть основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений». «Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», – цитирует омбудсмена ТАСС. Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», – сообщила она. Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице. Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси). Вирусолог назвал негативные последствия для здоровья при попытках обмануть ПЦР-тест на COVID 28 июня 2021, 22:00

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Нет никакого смысла пытаться обмануть результаты ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой на курорт, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Николай Малышев. По его словам, это не только не приведет к желаемому результату, но и ухудшит состояние здоровья человека. В Сети появилась информация, что турагент из Красноярского края советовала своим клиентам, которые отправляются в путешествие, перед сдачей ПЦР-теста обрабатывать носоглотку одним из антисептиков, чтобы не получить положительный результат на коронавирус. После обнародования истории туроператор Anex Tour лишил этого туаргента своей франшизы. «Это бред. Намазали, а через 10 минут все будет как обычно. Слюна прошла, и все стало обратно. Если человек болеет, то он, безусловно, таким способом никак не сможет избежать положительного результата теста», – говорит бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев. Пользы, по словам врача, от такой попытки обмана ПЦР-теста никакой. Более того, здоровью будет нанесен вред: постоянное использование антисептика обязательно вызовет воспаление и раздражение слизистой носоглотки с неприячтными болезненными проявлениями.



Представители туристической отрасли в свою очередь отмечают, что перенос или аннулирование поездки в случае положительного теста на COVID может быть проведено только, если такая ситуация была застрахована. Как сообщил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, если же такой страховки нет, то требовать от туроператора что-либо человек не сможет. Но в этом случае клиент может попробовать попросить помощи у туроператора. И если у компании будет возможность решить проблему с переносом тура на другой срой, то она обязательно это сделает. «Я думаю, что туроператор сделает все возможное, чтобы человек, который заболел, понес минимальные потери. Тем более, что сейчас не так много туристов и делается все возможное, чтобы им помочь в той или иной ситуации. Но требовать, конечно, никто ничего от туроператоров не в праве. Это же не их вина, что так произошло», – заключил Канторович. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вакцинация против COVID-19 изменила планы российских туристов. Власти Москвы разрешили фудкортам выбрать один из трех режимов работы 28 июня 2021, 16:31 Текст: Елена Мирошниченко

Фудкортам в Москве с 28 июня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк. «С фудкортами ситуация несколько сложнее, потому что это большое количество предприятий. Мы на сегодняшний день получили большое количество заявок от наших торговых центров, где располагаются фудкорты, либо есть отдельно стоящие фудкорты, для того, чтобы определить, по какой схеме они работают. Есть три опции, предложенные самими рестораторами: есть возможность оставить все предприятия работать только навынос и на доставку, есть возможность организовать зону посадочными местами, которая будет полностью COVID-free с допуском людей, имеющих иммунитет; если вся зона становится бесковидной, то туда допускаются только люди, имеющие иммунитет», – приводит его слова ТАСС. По его словам, за последние 10 дней состоялось большое количество встреч с бизнесом, где обсуждались актуальные проблемы. «Были вопросы по сотрудникам, их вакцинации. Учитывая, что в сфере торговли, общественного питания работает большое количество не москвичей, жителей России и иностранцев, для которых сегодня уже заработал первый центр вакцинации, <...> думаю, что в ближайшие дни, в течение этой недели откроются еще несколько для того, чтобы у всех работников была возможность получить вакцину», – отметил Немерюк. Он также напомнил, что столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Мурашко заявил об отсутствии в мире способного кардинально влиять на течение COVID препарата 28 июня 2021, 15:41 Текст: Елена Мирошниченко

Пока нельзя сказать о том, что коронавирус – это на 100% управляемая инфекция, рассказал в министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня немного проще ситуация (с коронавирусом). В каком ключе? Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция – тоже нет», – цитирует его интервью «Первому каналу» ТАСС. Также он отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса в России очень мягкие. «Кажется, и объясню почему», – ответил министр на вопрос, не кажутся ли ему ограничения очень мягкими. «Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», – добавил Мурашко. Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что в ближайшее время в России продолжится подъем заболеваемости коронавирусом. Глава ВОЗ призвал готовиться к новым эпидемиям 28 июня 2021, 23:58

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, Гебрейесус отметил: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия». Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи», передает ТАСС. Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на «вакцинное неравенство и вакцинный национализм», из-за которых увеличивается «разрыв между странами с высокими и низкими доходами». По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на десять государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами «по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население». «Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX («Ковакс») и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», – сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцины». ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Накануне стало известно, что ученые из Национального института вирусологии Индии выявили у летучих мышей в штате Махараштра один из самых опасных вирусов. Напомним также, в конце мая американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 21,7 тыс. случаев коронавируса 28 июня 2021, 11:33

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7246, Московской области – 2722, Санкт-Петербурге – 1335. Всего в стране выявлен 5 472 941 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 969 340 человек, из них 12 626 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 611 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 133 893 человека. Накануне, 27 июня, в России было выявлено 20 538 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1112. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД