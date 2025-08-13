Ученые спрогнозировали стабилизацию солнечной вспышечной активности к среде

В ИКИ РАН спрогнозировали стабилизацию вспышек на Солнце к среде

Tекст: Мария Иванова

Активность солнечных вспышек остается высокой, но ожидается, что она может стабилизироваться уже в среду, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, за последние сутки геомагнитная обстановка была спокойной, несмотря на повышенный уровень вспышечной активности.

В прогнозе на ближайшие сутки отмечается, что геомагнитная обстановка останется в целом спокойной, однако возможны умеренные возмущения. Вспышечная активность, по оценкам ученых, сохранится на высоком уровне, но с тенденцией к стабилизации.

При этом специалисты подчеркивают, что вспышки не представляли опасности для Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, одна из которых длилась 34 минуты.

До этого на Солнце произошел взрывной выброс плазмы.