Ученые спрогнозировали стабилизацию солнечной вспышечной активности к среде
Вспышечная активность на Солнце остается повышенной, но риски для земной геомагнитной обстановки отсутствуют, сообщили астрономы.
Активность солнечных вспышек остается высокой, но ожидается, что она может стабилизироваться уже в среду, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, за последние сутки геомагнитная обстановка была спокойной, несмотря на повышенный уровень вспышечной активности.
В прогнозе на ближайшие сутки отмечается, что геомагнитная обстановка останется в целом спокойной, однако возможны умеренные возмущения. Вспышечная активность, по оценкам ученых, сохранится на высоком уровне, но с тенденцией к стабилизации.
При этом специалисты подчеркивают, что вспышки не представляли опасности для Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, одна из которых длилась 34 минуты.
До этого на Солнце произошел взрывной выброс плазмы.